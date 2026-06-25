Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2026, sau khi áp dụng mức lương mới
GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, theo đó bảng lương của bác sĩ, y sĩ, y tá cũng thay đổi theo.
Bảng lương của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2026 thế nào?
Từ 1/7/2026 sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Theo đó, bảng lương của bác sĩ, y sĩ, y tá cũng thay đổi theo mức lương cơ sở.
Hiện bảng lương của bác sĩ (cách xếp lương) được quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV như sau:
Các chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch này được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:
"Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương từ 6,20 đến hệ số lương 8,00;
Chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương từ 4,40 đến hệ số lương 6,78;
Chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
Chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06".
Với các bác sĩ, y tá, y sĩ làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập thì mức lương sẽ căn cứ vào thỏa thuận của các bên, mức lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.
Dưới đây là bảng lương bác sĩ từ ngày 1/7/2026:
Bảng lương bác sĩ cao cấp, bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng 1)
|
Ngạch/Bậc
|
Hệ số
|
Mức lương trước ngày 01/7/2026
|
Mức lương dự kiến từ ngày 01/7/2026
|
Mức tăng
|
Bậc 1
|
6,2
|
14.508.000
|
15.686.000
|
1.178.000
|
Bậc 2
|
6,56
|
15.350.400
|
16.596.800
|
1.246.400
|
Bậc 3
|
6,92
|
16.192.800
|
17.507.600
|
1.314.800
|
Bậc 4
|
7,28
|
17.035.200
|
18.418.400
|
1.383.200
|
Bậc 5
|
7,64
|
17.877.600
|
19.329.200
|
1.451.600
|
Bậc 6
|
8
|
18.720.000
|
20.240.000
|
1.520.000
Bảng lương bác sĩ chính, bác sĩ y học dự phòng chính (hạng 2)
|
Ngạch/Bậc
|
Hệ số
|
Mức lương trước ngày 01/7/2026
|
Mức lương dự kiến từ ngày 01/7/2026
|
Mức tăng
|
Bậc 1
|
4,4
|
10.296.000
|
11.132.000
|
836.000
|
Bậc 2
|
4,74
|
11.091.600
|
11.992.200
|
900.600
|
Bậc 3
|
5,08
|
11.887.200
|
12.852.400
|
965.200
|
Bậc 4
|
5,42
|
12.682.800
|
13.712.600
|
1.029.800
|
Bậc 5
|
5,76
|
13.478.400
|
14.572.800
|
1.094.400
|
Bậc 6
|
6,1
|
14.274.000
|
15.433.000
|
1.159.000
|
Bậc 7
|
6,44
|
15.069.600
|
16.293.200
|
1.223.600
|
Bậc 8
|
6,78
|
15.865.200
|
17.153.400
|
1.288.200
Bảng lương bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng (hạng 3)
|
Ngạch/Bậc
|
Hệ số
|
Mức lương trước ngày 01/7/2026
|
Mức lương dự kiến từ ngày 01/7/2026
|
Mức tăng
|
Bậc 1
|
2,34
|
5.475.600
|
5.920.200
|
444.600
|
Bậc 2
|
2,67
|
6.247.800
|
6.755.100
|
507.300
|
Bậc 3
|
3
|
7.020.000
|
7.590.000
|
570.000
|
Bậc 4
|
3,33
|
7.792.200
|
8.424.900
|
632.700
|
Bậc 5
|
3,66
|
8.564.400
|
9.259.800
|
695.400
|
Bậc 6
|
3,99
|
9.336.600
|
10.094.700
|
758.100
|
Bậc 7
|
4,32
|
10.108.800
|
10.929.600
|
820.800
|
Bậc 8
|
4,65
|
10.881.000
|
11.764.500
|
883.500
|
Bậc 9
|
4,98
|
11.653.200
|
12.599.400
|
946.200
Sau khi tăng lương cơ sở, tổng mức lương của bác sĩ nhận được cải thiện đáng kể so với trước đây. Trong đó, bác sĩ cao cấp hạng 1 - bậc 6 có mức tăng cao nhất là 20.240.000 đồng/tháng (tăng khoảng 1.520.000 đồng so với hiện nay), bậc thấp nhất là 5.920.200 đồng (tăng hơn 400.000 đồng so với hiện nay).
Bảng lương mới của y sĩ áp dụng từ 1/7/2026
|
Nhóm ngạch
|
Bậc 1
|
Bậc 2
|
Bậc 3
|
Bậc 4
|
Bậc 5
|
Bậc 6
|
Bậc 7
|
Bậc 8
|
Bậc 9
|
Bậc 10
|
Bậc 11
|
Bậc 12
|
Hệ số
|
1,86
|
2,06
|
2,26
|
2,46
|
2,66
|
2,86
|
3,06
|
3,26
|
3,46
|
3,66
|
3,86
|
4,06
|
Lương
|
4.705.800
|
5.211.800
|
5.717.800
|
6.223.800
|
6.729.800
|
7.235.800
|
7.741.800
|
8.247.800
|
8.753.800
|
9.259.800
|
9.765.800
|
10.271.800
Với chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. Mức lương từ 1/7 là 4.705.800 đồng đến 10.271.800 đồng.
Bảng lương mới của y tá áp dụng từ 1/7/2026
|
STT
|
Nhóm ngạch
|
Bậc 1
|
Bậc 2
|
Bậc 3
|
Bậc 4
|
Bậc 5
|
Bậc 6
|
Bậc 7
|
Bậc 8
|
Bậc 9
|
Bậc 10
|
Bậc 11
|
Bậc 12
|
Bậc 1
|
Y tá cao cấp hạng A1
|
Hệ số
|
2,34
|
2,67
|
3
|
3,33
|
3,66
|
3,99
|
4,32
|
4,65
|
4,98
|
|
|
|
Lương
|
5.920.200
|
6.755.100
|
7.590.000
|
8.424.900
|
9.259.800
|
10.094.700
|
10.929.600
|
11.764.500
|
12.599.400
|
|
|
|
Bậc 2
|
Y tá chính hạng B
|
Hệ số
|
1,86
|
2,06
|
2,26
|
2,46
|
2,66
|
2,86
|
3,06
|
3,26
|
3,46
|
3,66
|
3,86
|
4,06
|
Lương
|
4.705.800
|
5.211.800
|
5.717.800
|
6.223.800
|
6.729.800
|
7.235.800
|
7.741.800
|
8.247.800
|
8.753.800
|
9.259.800
|
9.765.800
|
10.271.800
|
Bậc 3
|
Y tá hạng C1
|
Hệ số
|
1,65
|
1,83
|
2,01
|
2,19
|
2,37
|
2,55
|
2,73
|
2,91
|
3,09
|
3,27
|
3,45
|
3,61
|
Lương
|
4.174.500
|
4.629.900
|
5.085.300
|
5.540.700
|
5.996.100
|
6.451.500
|
6.906.900
|
7.362.300
|
7.817.700
|
8.273.100
|
8.728.500
|
9.133.300
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