Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2026, sau khi áp dụng mức lương mới

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Bảng lương của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2026 thế nào?

Từ 1/7/2026 sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Theo đó, bảng lương của bác sĩ, y sĩ, y tá cũng thay đổi theo mức lương cơ sở.

Hiện bảng lương của bác sĩ (cách xếp lương) được quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV như sau:

Các chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch này được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:

"Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương từ 6,20 đến hệ số lương 8,00;

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương từ 4,40 đến hệ số lương 6,78;

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06".

Với các bác sĩ, y tá, y sĩ làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập thì mức lương sẽ căn cứ vào thỏa thuận của các bên, mức lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.

Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, theo đó bảng lương của bác sĩ cũng thay đổi theo. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là bảng lương bác sĩ từ ngày 1/7/2026:

Bảng lương bác sĩ cao cấp, bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng 1)

Ngạch/Bậc Hệ số Mức lương trước ngày 01/7/2026 Mức lương dự kiến từ ngày 01/7/2026 Mức tăng Bậc 1 6,2 14.508.000 15.686.000 1.178.000 Bậc 2 6,56 15.350.400 16.596.800 1.246.400 Bậc 3 6,92 16.192.800 17.507.600 1.314.800 Bậc 4 7,28 17.035.200 18.418.400 1.383.200 Bậc 5 7,64 17.877.600 19.329.200 1.451.600 Bậc 6 8 18.720.000 20.240.000 1.520.000

Bảng lương bác sĩ chính, bác sĩ y học dự phòng chính (hạng 2)

Ngạch/Bậc Hệ số Mức lương trước ngày 01/7/2026 Mức lương dự kiến từ ngày 01/7/2026 Mức tăng Bậc 1 4,4 10.296.000 11.132.000 836.000 Bậc 2 4,74 11.091.600 11.992.200 900.600 Bậc 3 5,08 11.887.200 12.852.400 965.200 Bậc 4 5,42 12.682.800 13.712.600 1.029.800 Bậc 5 5,76 13.478.400 14.572.800 1.094.400 Bậc 6 6,1 14.274.000 15.433.000 1.159.000 Bậc 7 6,44 15.069.600 16.293.200 1.223.600 Bậc 8 6,78 15.865.200 17.153.400 1.288.200

Bảng lương bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng (hạng 3)

Ngạch/Bậc Hệ số Mức lương trước ngày 01/7/2026 Mức lương dự kiến từ ngày 01/7/2026 Mức tăng Bậc 1 2,34 5.475.600 5.920.200 444.600 Bậc 2 2,67 6.247.800 6.755.100 507.300 Bậc 3 3 7.020.000 7.590.000 570.000 Bậc 4 3,33 7.792.200 8.424.900 632.700 Bậc 5 3,66 8.564.400 9.259.800 695.400 Bậc 6 3,99 9.336.600 10.094.700 758.100 Bậc 7 4,32 10.108.800 10.929.600 820.800 Bậc 8 4,65 10.881.000 11.764.500 883.500 Bậc 9 4,98 11.653.200 12.599.400 946.200

Sau khi tăng lương cơ sở, tổng mức lương của bác sĩ nhận được cải thiện đáng kể so với trước đây. Trong đó, bác sĩ cao cấp hạng 1 - bậc 6 có mức tăng cao nhất là 20.240.000 đồng/tháng (tăng khoảng 1.520.000 đồng so với hiện nay), bậc thấp nhất là 5.920.200 đồng (tăng hơn 400.000 đồng so với hiện nay).

Bảng lương mới của y sĩ áp dụng từ 1/7/2026

Nhóm ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9 Bậc 10 Bậc 11 Bậc 12 Hệ số 1,86 2,06 2,26 2,46 2,66 2,86 3,06 3,26 3,46 3,66 3,86 4,06 Lương 4.705.800 5.211.800 5.717.800 6.223.800 6.729.800 7.235.800 7.741.800 8.247.800 8.753.800 9.259.800 9.765.800 10.271.800

Với chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. Mức lương từ 1/7 là 4.705.800 đồng đến 10.271.800 đồng.

Bảng lương mới của y tá áp dụng từ 1/7/2026

STT Nhóm ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9 Bậc 10 Bậc 11 Bậc 12 Bậc 1 Y tá cao cấp hạng A1 Hệ số 2,34 2,67 3 3,33 3,66 3,99 4,32 4,65 4,98 Lương 5.920.200 6.755.100 7.590.000 8.424.900 9.259.800 10.094.700 10.929.600 11.764.500 12.599.400 Bậc 2 Y tá chính hạng B Hệ số 1,86 2,06 2,26 2,46 2,66 2,86 3,06 3,26 3,46 3,66 3,86 4,06 Lương 4.705.800 5.211.800 5.717.800 6.223.800 6.729.800 7.235.800 7.741.800 8.247.800 8.753.800 9.259.800 9.765.800 10.271.800 Bậc 3 Y tá hạng C1 Hệ số 1,65 1,83 2,01 2,19 2,37 2,55 2,73 2,91 3,09 3,27 3,45 3,61 Lương 4.174.500 4.629.900 5.085.300 5.540.700 5.996.100 6.451.500 6.906.900 7.362.300 7.817.700 8.273.100 8.728.500 9.133.300

Bảng lương chức danh nghề nghiệp của y bác sĩ sắp có sự thay đổi? GĐXH - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y bác sĩ, trong đó đề xuất sửa đổi quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo của chức danh y sĩ và tăng hệ số lương nhiều chức danh nghề nghiệp với y bác sĩ.