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Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2026, sau khi áp dụng mức lương mới

Thứ năm, 07:18 25/06/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, theo đó bảng lương của bác sĩ, y sĩ, y tá cũng thay đổi theo.

Bảng lương của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2026 thế nào?

Từ 1/7/2026 sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Theo đó, bảng lương của bác sĩ, y sĩ, y tá cũng thay đổi theo mức lương cơ sở.

Hiện bảng lương của bác sĩ (cách xếp lương) được quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV như sau:

Các chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch này được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:

"Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương từ 6,20 đến hệ số lương 8,00;

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương từ 4,40 đến hệ số lương 6,78;

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06".

Với các bác sĩ, y tá, y sĩ làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập thì mức lương sẽ căn cứ vào thỏa thuận của các bên, mức lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.

Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2026, sau khi áp dụng mức lương mới - Ảnh 1.

Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, theo đó bảng lương của bác sĩ cũng thay đổi theo. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là bảng lương bác sĩ từ ngày 1/7/2026:

Bảng lương bác sĩ cao cấp, bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng 1)

Ngạch/Bậc

Hệ số

Mức lương trước ngày 01/7/2026

Mức lương dự kiến từ ngày 01/7/2026

Mức tăng

Bậc 1

6,2

14.508.000

15.686.000

1.178.000

Bậc 2

6,56

15.350.400

16.596.800

1.246.400

Bậc 3

6,92

16.192.800

17.507.600

1.314.800

Bậc 4

7,28

17.035.200

18.418.400

1.383.200

Bậc 5

7,64

17.877.600

19.329.200

1.451.600

Bậc 6

8

18.720.000

20.240.000

1.520.000

Bảng lương bác sĩ chính, bác sĩ y học dự phòng chính (hạng 2)

Ngạch/Bậc

Hệ số

Mức lương trước ngày 01/7/2026

Mức lương dự kiến từ ngày 01/7/2026

Mức tăng

Bậc 1

4,4

10.296.000

11.132.000

836.000

Bậc 2

4,74

11.091.600

11.992.200

900.600

Bậc 3

5,08

11.887.200

12.852.400

965.200

Bậc 4

5,42

12.682.800

13.712.600

1.029.800

Bậc 5

5,76

13.478.400

14.572.800

1.094.400

Bậc 6

6,1

14.274.000

15.433.000

1.159.000

Bậc 7

6,44

15.069.600

16.293.200

1.223.600

Bậc 8

6,78

15.865.200

17.153.400

1.288.200

Bảng lương bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng (hạng 3)

Ngạch/Bậc

Hệ số

Mức lương trước ngày 01/7/2026

Mức lương dự kiến từ ngày 01/7/2026

Mức tăng

Bậc 1

2,34

5.475.600

5.920.200

444.600

Bậc 2

2,67

6.247.800

6.755.100

507.300

Bậc 3

3

7.020.000

7.590.000

570.000

Bậc 4

3,33

7.792.200

8.424.900

632.700

Bậc 5

3,66

8.564.400

9.259.800

695.400

Bậc 6

3,99

9.336.600

10.094.700

758.100

Bậc 7

4,32

10.108.800

10.929.600

820.800

Bậc 8

4,65

10.881.000

11.764.500

883.500

Bậc 9

4,98

11.653.200

12.599.400

946.200

Sau khi tăng lương cơ sở, tổng mức lương của bác sĩ nhận được cải thiện đáng kể so với trước đây. Trong đó, bác sĩ cao cấp hạng 1 - bậc 6 có mức tăng cao nhất là 20.240.000 đồng/tháng (tăng khoảng 1.520.000 đồng so với hiện nay), bậc thấp nhất là 5.920.200 đồng (tăng hơn 400.000 đồng so với hiện nay).

Bảng lương mới của y sĩ áp dụng từ 1/7/2026

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Hệ số

1,86

2,06

2,26

2,46

2,66

2,86

3,06

3,26

3,46

3,66

3,86

4,06

Lương

4.705.800

5.211.800

5.717.800

6.223.800

6.729.800

7.235.800

7.741.800

8.247.800

8.753.800

9.259.800

9.765.800

10.271.800

Với chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. Mức lương từ 1/7 là 4.705.800 đồng đến 10.271.800 đồng.

Bảng lương mới của y tá áp dụng từ 1/7/2026

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Bậc 1

Y tá cao cấp hạng A1

Hệ số

2,34

2,67

3

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

Lương

5.920.200

6.755.100

7.590.000

8.424.900

9.259.800

10.094.700

10.929.600

11.764.500

12.599.400

Bậc 2

Y tá chính hạng B

Hệ số

1,86

2,06

2,26

2,46

2,66

2,86

3,06

3,26

3,46

3,66

3,86

4,06

Lương

4.705.800

5.211.800

5.717.800

6.223.800

6.729.800

7.235.800

7.741.800

8.247.800

8.753.800

9.259.800

9.765.800

10.271.800

Bậc 3

Y tá hạng C1

Hệ số

1,65

1,83

2,01

2,19

2,37

2,55

2,73

2,91

3,09

3,27

3,45

3,61

Lương

4.174.500

4.629.900

5.085.300

5.540.700

5.996.100

6.451.500

6.906.900

7.362.300

7.817.700

8.273.100

8.728.500

9.133.300
Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2026, sau khi áp dụng mức lương mới - Ảnh 2.Bảng lương chức danh nghề nghiệp của y bác sĩ sắp có sự thay đổi?

GĐXH - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y bác sĩ, trong đó đề xuất sửa đổi quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo của chức danh y sĩ và tăng hệ số lương nhiều chức danh nghề nghiệp với y bác sĩ.

Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2026, sau khi áp dụng mức lương mới - Ảnh 3.Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2024, sau khi áp dụng mức lương mới

GĐXH - Theo mức điều chỉnh lương cơ sở mới, từ tháng 7/2024, lương bác sĩ ở bậc cao nhất là 18,7 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 4,3 triệu đồng), bậc thấp nhất là gần 5,5 triệu đồng (tăng hơn 1,2 triệu đồng).

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