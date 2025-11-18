Mới nhất
Bành Tiểu Nhiễm của 'Phượng Hoàng Đài Thượng' lại khiến khán giả 'u mê lạc lối' với tỷ lệ eo hông đáng kinh ngạc

Thứ ba, 08:48 18/11/2025 | Đẹp
Ngay khi bộ phim 'Phượng Hoàng Đài Thượng' được phát sóng, vóc dáng tuyệt đẹp của Bành Tiểu Nhiễm ngay lập tức trở thành chủ đề 'nóng'.

Bành Tiểu Nhiễm gần đây đã gây sự chú ý với 3 bài tập đơn giản và dễ thực hiện là có thể đạt được vóc dáng như ý, đặc biệt là ở cơ mông và chân.

Bành Tiểu Nhiễm của 'Phượng Hoàng Đài Thượng' lại khiến khán giả 'u mê lạc lối' với tỷ lệ eo hông đáng kinh ngạc - Ảnh 1.

Bài tập cơ mông của Bành Tiểu Nhiễm (20 lần lặp lại mỗi hiệp, 4 hiệp mỗi lần):

Bài tập 1: Squat

Bên cạnh việc tập luyện cho đùi và mông, squat còn giúp săn chắc cơ trung tâm. Đây là bài tập khởi động hiệu quả cho toàn bộ cơ thể, giúp ổn định cơ thể và cải thiện tư thế.

Bài tập 2: Nâng chân sang một bên khi đứng

Dùng ghế hoặc tay vịn để đứng vững và nâng chân ngoài lên, cảm nhận sự vận động của các cơ đùi ngoài và cơ mông. Nhớ siết chặt cơ trung tâm và duy trì sự ổn định trong suốt động tác.

Bài tập 3: Cầu mông

Đối với những người muốn giảm cân khi nằm, cầu mông là một bài tập thiết yếu. Nằm ngửa, hai tay đặt hai bên hông và đầu gối cong. Dùng cơ mông nâng hông lên cho đến khi ngực và đầu gối tạo thành một đường thẳng. Dừng lại hai giây trong khi thực hiện động tác trước khi từ từ trở về vị trí ban đầu để tăng cường sự co cơ mông.

Bành Tiểu Nhiễm của 'Phượng Hoàng Đài Thượng' lại khiến khán giả 'u mê lạc lối' với tỷ lệ eo hông đáng kinh ngạc - Ảnh 2.

Ngoài các bài tập định hình vóc dáng, cô còn duy trì nguyên tắc ăn thực phẩm sạch và ăn đến khi no 70%. Cô không cố tình tránh một số loại thực phẩm nhất định, nhưng kiểm soát lượng thức ăn. Cô tăng cảm giác no bằng cách tiêu thụ các thực phẩm giàu protein và chất xơ, chẳng hạn như trứng luộc với cà phê đen và khoai lang, hoặc bít tết với rau lá xanh. Bằng cách này, cô ít có khả năng thèm ăn vặt vào đêm khuya.

4 hoa hậu của Việt Nam gây mê lòng người nhờ ‘khuôn trăng đầy đặn’ là ai?

4 hoa hậu của Việt Nam gây mê lòng người nhờ ‘khuôn trăng đầy đặn’ là ai?

Đẹp - 9 giờ trước

Trần Tiểu Vy, Jennifer Phạm, Nguyễn Thị Huyền và Ngô Phương Lan chứng minh chuẩn V-line không phải thước đo duy nhất, khi vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa vẫn cuốn hút và giàu sức sống.

5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao?

5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao?

Chăm sóc da - 1 ngày trước

GĐXH - Tóc Tiên sau 5 năm kết hôn có cuộc sống cực kỳ kín tiếng. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1989 vẫn khoe nhan sắc ngày càng trẻ đẹp của mình.

Cô gái Hà thành vừa 20 tuổi đã đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 có nhan sắc ra sao?

Cô gái Hà thành vừa 20 tuổi đã đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 có nhan sắc ra sao?

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, Trần Minh Phương gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng, phong thái tự nhiên, thanh lịch và cuốn hút trên sân khấu.

Bùi Quỳnh Hoa khiến khán giả không thể rời mắt với 'cú đá váy' đậm chất vedette

Bùi Quỳnh Hoa khiến khán giả không thể rời mắt với 'cú đá váy' đậm chất vedette

Thời trang - 2 ngày trước

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tiếp tục tạo dấu ấn với giới mộ điệu thời trang khi đảm nhận vai trò kết show cho bộ sưu tập 'Kẻ mộng du' của nhà thiết kế Cao Minh Tiến.

'Mẹ 2 con' Lan Phương gợi cảm sau ly hôn, tìm lại chính mình qua thể thao

'Mẹ 2 con' Lan Phương gợi cảm sau ly hôn, tìm lại chính mình qua thể thao

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Khoe bộ ảnh gợi cảm, mới đây Lan Phương cho biết cô duy trì tập gym đều đặn, kết hợp thêm một số môn khác như kick-boxing, street dance, múa Trung Quốc và chạy bộ.

Miss International 2025: Kiều Duy đã đến Nhật Bản, phong độ ban đầu thế nào?

Miss International 2025: Kiều Duy đã đến Nhật Bản, phong độ ban đầu thế nào?

Đẹp - 4 ngày trước

Đại diện Việt Nam tại Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2025 là Nguyễn Ngọc Kiều Duy đã có mặt tại Nhật Bản, sẵn sàng cho hành trình mang chiếc vương miện trở lại Việt Nam. Những ngày đầu, phong độ của nàng hậu thế nào?

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Giảm cân - 4 ngày trước

GĐXH - Phan Minh Huyền chia sẻ về chế độ giảm cân khắc nghiệt giúp cô đạt được vòng eo dưới size XS trong quá trình tham gia bộ phim “Cách em 1 milimet”.

Nhan sắc khi chơi gameshow truyển hình của Chi Pu

Nhan sắc khi chơi gameshow truyển hình của Chi Pu

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Chi Pu mang đến hình ảnh đời thường trong gameshow Sao nhập ngũ, khác xa với hình ảnh lộng lẫy khi đi sự kiện.

MC Khánh Vy gây ấn tượng khi 'biến hóa' đa dạng với sơ mi

MC Khánh Vy gây ấn tượng khi 'biến hóa' đa dạng với sơ mi

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Đặc thù dẫn các chương trình dành cho giới trẻ, MC Khánh Vy chọn outfit sơ mi mix chân váy, quần jean phối phụ kiện đa dạng.

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Giảm cân - 6 ngày trước

GĐXH - Diệp Lâm Anh sau khi chia tay chồng thiếu gia, cô có sự "thăng hạng" về nhan sắc. Người đẹp tự tin và được yêu mến hơn xưa.

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Giảm cân

GĐXH - Phan Minh Huyền chia sẻ về chế độ giảm cân khắc nghiệt giúp cô đạt được vòng eo dưới size XS trong quá trình tham gia bộ phim “Cách em 1 milimet”.

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Thời trang

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Thời trang
Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Thời trang

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Thời trang
Vẻ nóng bỏng của nàng Á hậu khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai nói lời yêu

Đẹp

Vẻ nóng bỏng của nàng Á hậu khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai nói lời yêu

Đẹp
Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Thời trang

Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Thời trang

