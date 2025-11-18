Bành Tiểu Nhiễm của 'Phượng Hoàng Đài Thượng' lại khiến khán giả 'u mê lạc lối' với tỷ lệ eo hông đáng kinh ngạc
Ngay khi bộ phim 'Phượng Hoàng Đài Thượng' được phát sóng, vóc dáng tuyệt đẹp của Bành Tiểu Nhiễm ngay lập tức trở thành chủ đề 'nóng'.
Bành Tiểu Nhiễm gần đây đã gây sự chú ý với 3 bài tập đơn giản và dễ thực hiện là có thể đạt được vóc dáng như ý, đặc biệt là ở cơ mông và chân.
Bài tập cơ mông của Bành Tiểu Nhiễm (20 lần lặp lại mỗi hiệp, 4 hiệp mỗi lần):
Bài tập 1: Squat
Bên cạnh việc tập luyện cho đùi và mông, squat còn giúp săn chắc cơ trung tâm. Đây là bài tập khởi động hiệu quả cho toàn bộ cơ thể, giúp ổn định cơ thể và cải thiện tư thế.
Bài tập 2: Nâng chân sang một bên khi đứng
Dùng ghế hoặc tay vịn để đứng vững và nâng chân ngoài lên, cảm nhận sự vận động của các cơ đùi ngoài và cơ mông. Nhớ siết chặt cơ trung tâm và duy trì sự ổn định trong suốt động tác.
Bài tập 3: Cầu mông
Đối với những người muốn giảm cân khi nằm, cầu mông là một bài tập thiết yếu. Nằm ngửa, hai tay đặt hai bên hông và đầu gối cong. Dùng cơ mông nâng hông lên cho đến khi ngực và đầu gối tạo thành một đường thẳng. Dừng lại hai giây trong khi thực hiện động tác trước khi từ từ trở về vị trí ban đầu để tăng cường sự co cơ mông.
Ngoài các bài tập định hình vóc dáng, cô còn duy trì nguyên tắc ăn thực phẩm sạch và ăn đến khi no 70%. Cô không cố tình tránh một số loại thực phẩm nhất định, nhưng kiểm soát lượng thức ăn. Cô tăng cảm giác no bằng cách tiêu thụ các thực phẩm giàu protein và chất xơ, chẳng hạn như trứng luộc với cà phê đen và khoai lang, hoặc bít tết với rau lá xanh. Bằng cách này, cô ít có khả năng thèm ăn vặt vào đêm khuya.
