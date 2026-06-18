'Bao Công kinh điển nhất màn ảnh': 3 lần thoát cửa tử, U80 sống kín tiếng

Nhắc đến Kim Siêu Quần, khán giả sẽ nhớ ngay gương mặt đen cùng biểu tượng vầng trăng khuyết trên trán. Ông không chỉ thể hiện thành công vai Bao Công trong Bao Thanh Thiên (1993) mà còn trở thành biểu tượng của hình tượng vị quan thanh liêm, chính trực.

Vai diễn thay đổi cuộc đời

Kim Siêu Quần sinh năm 1951 tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Ông tốt nghiệp lớp biên kịch và đạo diễn của khoa Ảnh kịch tại một trường Cao đẳng tại Đài Loan (Trung Quốc).

Năm 18 tuổi, ông bước chân vào làng giải trí và đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong làng kịch nghệ như diễn xuất, đạo diễn, phó đạo diễn, giám sát sân khấu, thậm chí là biên tập phim truyền hình...

Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Kim Siêu Quần không thuận lợi. Suốt 20 năm cống hiến cho nghệ thuật, ông chưa một lần được vào vai chính và cũng không thể nổi tiếng.

Vai diễn Bao Thanh Thiên của Kim Siêu Quần trở thành hình tượng kinh điển trên màn ảnh.

Năm 1993, ông đảm nhận vai Bao Công trong phim Bao Thanh Thiên. Ông thể hiện xuất sắc hình tượng vị quan thanh liêm, cương nghị và chính trực. Bộ phim nhanh chóng gây tiếng vang, số tập tăng từ 15 lên hơn 200, giúp Kim Siêu Quần nổi tiếng khắp châu Á. Sau đó, ông tiếp tục hóa thân vào Bao Chửng trong hơn 700 tập thuộc nhiều phiên bản khác nhau, trở thành hình tượng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Thành công này mang về cho ông giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" tại Golden Bell Awards, đồng thời giúp ông xây dựng phim trường riêng tại Thanh Đảo.

Theo chia sẻ của Kim Siêu Quần, ông đầu tư hết tâm sức để hoàn thành tốt vai diễn, thậm chí chấp nhận hy sinh sức khỏe. "Năm xưa, tôi cố béo để vào vai Bao Công. Sau này, vì béo mà mắc nhiều bệnh, cũng không giảm được cân", ông nói.

3 lần suýt chết vì bệnh tật

Năm 2016, Kim Siêu Quần phát hiện cơ thể bất thường sau một lần quên lời ca khúc quen thuộc trên sân khấu. Đi kiểm tra, ông được chẩn đoán có khối u não lớn, kích thước khoảng 9-10cm.

Tình trạng nguy cấp buộc ông phải phẫu thuật khẩn cấp. May mắn, ca phẫu thuật thành công, bác sĩ loại bỏ được khối u cùng phần dịch tích tụ trong não. Tuy nhiên ca phẫu thuật nghiêm trọng này khiến sức khỏe của Kim Siêu Quần giảm sút.

Sau khi rời bệnh viện, nam diễn viên chủ yếu dành thời gian ở nhà, an dưỡng tuổi già. Người ở bên Kim Siêu Quần những năm qua chính là bà xã Trần Kỳ. Do tuổi cao và sức khỏe yếu, Kim Siêu Quần hạn chế gặp gỡ bạn bè trong làng giải trí, từ chối những lời mời phỏng vấn.

Nam diễn viên trải qua ca phẫu thuật u não khẩn cấp.

Kim Siêu Quần từng tâm sự từng 3 lần suýt chết và phải chung sống với những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Bản thân nam diễn viên cũng không thể kiểm soát được bệnh tật của mình và xác định có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Do vậy, ông lập sẵn di chúc và muốn dành những ngày tháng còn lại bên vợ.

Tài tử tiết lộ ông mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ và luôn phải đeo mặt oxy vì lo ngại có thể bị suy hô hấp dẫn đến ngưng thở khi say giấc. Không chỉ vậy, nam diễn viên gạo cội còn bị cao huyết áp, rối loạn đường huyết và béo phì.

Trong suốt khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật, ngôi sao gạo cội vẫn thấy hạnh phúc khi có người bạn đời xinh đẹp ở bên chăm sóc, động viên.

U80 sống an yên sau bạo bệnh

Ở tuổi 75, Kim Siêu Quần sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Vắng bóng trên màn ảnh hay truyền thông nhiều năm, ông vẫn nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả. Theo truyền thông Trung Quốc, tài tử đang sống tại quê nhà Đài Loan.

Cuộc sống của ông chủ yếu xoay quanh việc nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng những khoảnh khắc giản dị bên người vợ đã đồng hành suốt nhiều năm.

Kim Siêu Quần sống an yên bên bà xã ở tuổi xế chiều.

Dù gắn bó với nhau nhiều năm nhưng vợ chồng Kim Siêu Quần không có con cái. Nam diễn viên khẳng định, ông không có ý định ly hôn hay xin con nuôi. Với ông, được ở bên người bạn đời xinh đẹp, giàu đức hy sinh và thấu hiểu công việc của ông là đủ.

"Con cái là do duyên số, tôi tự bằng lòng với những gì mình có. Tôi cũng không sợ cảnh sống đơn độc không con cái" , ông nói.