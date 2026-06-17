Diệu (Quỳnh Châu) đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", sau nhiều ngày nghi ngờ chồng có các biểu hiện mờ ám, Diệu (Quỳnh Châu) cuối cùng cũng đã biết Dương (Tiến Lộc) ngoại tình nhưng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.

Diệu muốn Dương nói ra sự thật thay vì loanh quanh nói dối. Diệu chỉ cho chồng thấy vết thương trên cổ sau vụ cô suýt bị cưỡng bức hôm trước. Vết thương ở vị trí không khó nhận ra, nhưng Dương không hề để ý đến vợ. Bên cạnh đó, Dương lại có những nhầm lẫn giữa vợ và người tình lén lút bên ngoài.



Diệu đã phát hiện ra chồng ngoại tình. Ảnh VTV

Trong khi đó, Sinh (Quang Sự) gặp Đức - kẻ đã hại Diệu để thương lượng: "Một là chấp nhận dừng hợp đồng không cần đền bù, bên tôi chịu mất cọc. Hai là chúng ta kiện nhau ra toà. Về mặt pháp lý, bên tôi thua nhưng anh có chắc bên anh sẽ thắng không. Nếu ra toà hợp đồng này sẽ giám định lại. Khi chuyển khoản bên tôi ghi rõ nội dung thanh toán nhưng so với số tiền trên chênh lệch trên hợp đồng khá lớn. Hợp đồng này trốn thuế được kha khá đấy nhỉ?".

Sinh gặp Đức để thương lượng về hợp đồng giữa hai công ty.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Sinh gọi điện cho Diệu nhưng người nghe máy là Dương. Dương đến tận văn phòng làm việc của vợ cốt để gặp Sinh mong chờ sự giúp đỡ nhằm cứu vãn hôn nhân.

Dương thừa nhận đã ngoại tình và bị Diệu phát hiện: "Cô ấy bỏ đi và khi đi không mang theo gì". Dương đưa chiếc điện thoại cho Sinh và mong anh tìm khuyên Diệu trở về.

Dương hốt hoảng đi tìm Diệu vì cô đã bỏ đi. Ảnh VTV

Nghe xong, Sinh lập tức chạy đi tìm Diệu. Không chỉ lo chuyện công ty, lần này Sinh có thể ra tay để cứu vãn cuộc hôn nhân của Diệu.

Tập 15 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 17/6 trên VTV3.

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