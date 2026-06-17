Diệu (Quỳnh Châu) đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình
GĐXH - Biết được chồng ngoại tình, Diệu đã rất sốc và bỏ đi khiến Dương lo lắng tìm tới Sinh mong giúp đỡ.
Trong khi đó, Sinh (Quang Sự) gặp Đức - kẻ đã hại Diệu để thương lượng: "Một là chấp nhận dừng hợp đồng không cần đền bù, bên tôi chịu mất cọc. Hai là chúng ta kiện nhau ra toà. Về mặt pháp lý, bên tôi thua nhưng anh có chắc bên anh sẽ thắng không. Nếu ra toà hợp đồng này sẽ giám định lại. Khi chuyển khoản bên tôi ghi rõ nội dung thanh toán nhưng so với số tiền trên chênh lệch trên hợp đồng khá lớn. Hợp đồng này trốn thuế được kha khá đấy nhỉ?".
Ở diễn biến khác trong tập phim, Sinh gọi điện cho Diệu nhưng người nghe máy là Dương. Dương đến tận văn phòng làm việc của vợ cốt để gặp Sinh mong chờ sự giúp đỡ nhằm cứu vãn hôn nhân.
Dương thừa nhận đã ngoại tình và bị Diệu phát hiện: "Cô ấy bỏ đi và khi đi không mang theo gì". Dương đưa chiếc điện thoại cho Sinh và mong anh tìm khuyên Diệu trở về.
Nghe xong, Sinh lập tức chạy đi tìm Diệu. Không chỉ lo chuyện công ty, lần này Sinh có thể ra tay để cứu vãn cuộc hôn nhân của Diệu.
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