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Tuyết Lan quyết bóc mẽ Thái hay bắt nạt bạn cùng lớp

Thứ tư, 10:24 17/06/2026 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Tuyết Lan và mẹ của Khuê quyết đưa Thái ra ánh sáng bởi thường xuyên bắt nạt Khuê.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 phim "Phía bên kia thành phố", thầy giáo đã có buổi trao đổi trực tiếp với phụ huynh của Khuê, Cương và Thái sau sự việc gây gổ đánh nhau ở trường. Trong cuộc gặp, bố mẹ Thái kiên quyết cho rằng con mình là nạn nhân của bạo lực học đường. 

"Với tư cách là phụ huynh của nạn nhân, đồng thời là trưởng ban phụ huynh của lớp, tôi mong thầy cùng với ban giám hiệu nhà trường có biện pháp xử lý, phải kỷ luật nghiêm minh kẻ đã đi bắt nạt bạn để làm gương răn đe cho những kẻ khác và để làm trong sạch lành mạnh môi trường giáo dục trong nhà trường của chúng ta", bố của Thái tuyên bố chắc nịch.

Phía bên kia thành phố - Tập 14: Mẹ Khuê kiên quyết xử lý việc Thái bắt nạt bạn học - Ảnh 1.

Thầy chủ nhiệm tổ chức cuộc họp giữa các gia đình có học sinh đánh nhau. Ảnh VTV

Tuy nhiên, bên cạnh việc Cương đánh Thái, thầy giáo cũng đưa ra vụ việc Thái bắt nạt bạn học trong cuộc họp. Mẹ của Thái ngay lập tức khẳng định con trai ở nhà rất ngoan, là trò giỏi ở trường.

Tới lúc này, bà Xuân đã không thể nhẫn nhịn được trước việc con trai mình bị bạo lực học đường. "Chị đừng có bao che cho con chị! Con chị bắt nạt con tôi, tôi đã nắm được hết bằng chứng rồi, tôi sẽ không để yên vụ này đâu", mẹ Khuê tuyên bố.

Phía bên kia thành phố - Tập 14: Mẹ Khuê kiên quyết xử lý việc Thái bắt nạt bạn học - Ảnh 4.

Mẹ của Khuê phản ánh tình trạng Thái hay có hành vi bắt nạt con mình. Ảnh VTV

Cuộc họp khiến cả nhóm Khuê rất lo lắng. Cương khuyên Tuyết Lan về nhà vì mẹ Tuyết Lan đang rất tức giận khi biết cô chung nhóm với Cương. Lớp trưởng Mai Hiên cũng lo cho các bạn nên ở lại trường chờ nhưng Cương cũng khuyên cô bạn về nhà. 

"Tớ nghĩ là cậu nên đi về đi. Cậu không cần phải ở đây để giám sát bọn tôi trong khi phiên tòa còn đang xét xử ấy. Tôi sẽ không bỏ trốn, tôi tự làm tôi tự chịu", Cương nói. Mai Hiên bất ngờ tuyên bố sẽ đứng về phía Cương.

Phía bên kia thành phố - Tập 14: Mẹ Khuê kiên quyết xử lý việc Thái bắt nạt bạn học - Ảnh 5.

Nhóm học sinh lo lắng khi ngồi chờ ở bên ngoài. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Tuyết Lan đã giải thích cho mẹ hiểu lý do Cương đánh Thái, đồng thời cho mẹ xem đoạn video cảnh Thái bắt nạt Khuê. Bà Nhung cũng bất ngờ trước hành động bạo lực của Thái. 

"Mẹ không ngờ là Thái lại có những cái hành vi như thế này. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong", bà Nhung nói.

Phía bên kia thành phố - Tập 14: Mẹ Khuê kiên quyết xử lý việc Thái bắt nạt bạn học - Ảnh 9.

Mẹ của Tuyết Lan bất ngờ khi biết Thái thường xuyên bắt nạt bạn trong lớp. Ảnh VTV

Tuyết Lan cho rằng mẹ đã đánh giá nhầm về Thái thì cũng có thể có những cái nhìn chưa chính xác về Cương. Cô thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình với mẹ: "Cương là bạn thân của Khuê. Vì bảo vệ bạn nên Cương đã đánh trả lại kẻ bắt nạt. Với mẹ thì đấy là hành vi sai trái nhưng mà với con đó vừa đúng vừa sai, có khi còn được coi là dũng cảm đấy mẹ".

Tập 14 phim "Phía bên kia thành phố" phát sóng lúc 21h ngày 17/6 trên VTV1.

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