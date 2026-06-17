Tuyết Lan quyết bóc mẽ Thái hay bắt nạt bạn cùng lớp
GĐXH - Tuyết Lan và mẹ của Khuê quyết đưa Thái ra ánh sáng bởi thường xuyên bắt nạt Khuê.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 phim "Phía bên kia thành phố", thầy giáo đã có buổi trao đổi trực tiếp với phụ huynh của Khuê, Cương và Thái sau sự việc gây gổ đánh nhau ở trường. Trong cuộc gặp, bố mẹ Thái kiên quyết cho rằng con mình là nạn nhân của bạo lực học đường.
"Với tư cách là phụ huynh của nạn nhân, đồng thời là trưởng ban phụ huynh của lớp, tôi mong thầy cùng với ban giám hiệu nhà trường có biện pháp xử lý, phải kỷ luật nghiêm minh kẻ đã đi bắt nạt bạn để làm gương răn đe cho những kẻ khác và để làm trong sạch lành mạnh môi trường giáo dục trong nhà trường của chúng ta", bố của Thái tuyên bố chắc nịch.
Tuy nhiên, bên cạnh việc Cương đánh Thái, thầy giáo cũng đưa ra vụ việc Thái bắt nạt bạn học trong cuộc họp. Mẹ của Thái ngay lập tức khẳng định con trai ở nhà rất ngoan, là trò giỏi ở trường.
Tới lúc này, bà Xuân đã không thể nhẫn nhịn được trước việc con trai mình bị bạo lực học đường. "Chị đừng có bao che cho con chị! Con chị bắt nạt con tôi, tôi đã nắm được hết bằng chứng rồi, tôi sẽ không để yên vụ này đâu", mẹ Khuê tuyên bố.
Cuộc họp khiến cả nhóm Khuê rất lo lắng. Cương khuyên Tuyết Lan về nhà vì mẹ Tuyết Lan đang rất tức giận khi biết cô chung nhóm với Cương. Lớp trưởng Mai Hiên cũng lo cho các bạn nên ở lại trường chờ nhưng Cương cũng khuyên cô bạn về nhà.
"Tớ nghĩ là cậu nên đi về đi. Cậu không cần phải ở đây để giám sát bọn tôi trong khi phiên tòa còn đang xét xử ấy. Tôi sẽ không bỏ trốn, tôi tự làm tôi tự chịu", Cương nói. Mai Hiên bất ngờ tuyên bố sẽ đứng về phía Cương.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Tuyết Lan đã giải thích cho mẹ hiểu lý do Cương đánh Thái, đồng thời cho mẹ xem đoạn video cảnh Thái bắt nạt Khuê. Bà Nhung cũng bất ngờ trước hành động bạo lực của Thái.
"Mẹ không ngờ là Thái lại có những cái hành vi như thế này. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong", bà Nhung nói.
Tuyết Lan cho rằng mẹ đã đánh giá nhầm về Thái thì cũng có thể có những cái nhìn chưa chính xác về Cương. Cô thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình với mẹ: "Cương là bạn thân của Khuê. Vì bảo vệ bạn nên Cương đã đánh trả lại kẻ bắt nạt. Với mẹ thì đấy là hành vi sai trái nhưng mà với con đó vừa đúng vừa sai, có khi còn được coi là dũng cảm đấy mẹ".
Tập 14 phim "Phía bên kia thành phố" phát sóng lúc 21h ngày 17/6 trên VTV1.
Diệu (Quỳnh Châu) đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Biết được chồng ngoại tình, Diệu đã rất sốc và bỏ đi khiến Dương lo lắng tìm tới Sinh mong giúp đỡ.
Hiền Thục mất 5 tiếng để thể hiện được OST của phim Ma xóXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh ca khúc "Gửi con" do Avin Lu sáng tác vừa được nhà sản xuất chính thức giới thiệu vào ngày 13 tháng 6 thì tối 16/6, ca khúc OST thứ 2 "Lời mẹ nguyện cầu" do Hiền Thục thể hiện, nhạc sĩ Ssay Huỳnh sáng tác cũng đã được trình làng.
Thiên nhiên hoang dã tại vườn quốc gia Côn Đảo lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên VTVXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 16/6/2026, VTV ra mắt dự án "Vietnam Wild Live" với thông điệp "Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức". Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, những câu chuyện về thiên nhiên hoang dã được truyền hình trực tiếp tới khán giả.
Lộ kẻ giấu mặt hại công ty của Diệu (Quỳnh Châu)Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sinh rất sốc khi phát hiện ra kẻ đứng sau vụ Thành giả nhảy cầu để ăn vạ, đòi công ty đền bù tiền.
Cương gặp rắc rối vì bị tung clip ra tay đánh TháiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Thái giăng bẫy để Cương bị kỷ luật, còn Phi Yến gặp mẹ Tuyết Lan để mách chuyện học nhóm với các học sinh cá biệt trong lớp.
Tuyết Lan bất ngờ tới nhà Khuê học nhómXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Tuyết Lan đến nhà Khuê để học nhóm, tiện thể thăm mẹ Khuê khi nghe tin bà bị ốm.
Diệu (Quỳnh Châu) vừa thoát 'bẫy tình' của đối tác đã nhận ngay cú sốc từ chồngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Diệu đã trải qua cơn ác mộng khi gặp gỡ đối tác để cứu vãn công ty, nhưng cô buồn hơn khi phát hiện chồng bộc lộ thêm dấu hiệu ngoại tình.
Avin Lu mừng sinh nhật lớn với phim trăm tỷXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Sau 9 ngày khởi chiếu (5-13/6), doanh thu của phim Ma xó đã vượt mốc 100 tỷ. Tối cùng ngày, nhà sản xuất cũng đã chính thức giới thiệu OST của phim do Avin Lu sáng tác.
Xem phim kinh dị 'Lầu chú Hỏa', phát hiện 6 chi tiết bí ẩn gây tò mòXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Bộ phim kinh dị "Lầu chú Hỏa" ra mắt đúng dịp hè đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc chân thực và bất ngờ. Trong phim có nhiều chi tiết bí ẩn cùng những phân cảnh rùng rợn, gây ám ảnh nhưng vẫn khiến người xem không khỏi tò mò.
Cái kết của Hoa hậu Vi MinhXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Sau những biến cố, Hoa hậu Vi Minh cũng đã tìm thấy sự yên ổn cho cuộc đời mình và quyết tâm quay trở lại trường học.
Lịch phát sóng trực tiếp bảng A FIFA World Cup 2026 trên VTVXem - nghe - đọc
GĐXH - Toàn bộ các trận đấu của bảng A - FIFA World Cup 2026 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng quốc gia.