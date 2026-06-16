Con trai 16 tháng tuổi của Diễm My 9X gây chú ý với cột mốc quan trọng trong đời

"Em mới hơn 16 tháng tuổi thôi, còn bé xíu, nhưng mẹ muốn em bắt đầu làm quen với một thế giới rộng hơn ngoài vòng tay gia đình. Mẹ mong em được gặp gỡ nhiều bạn mới, học cách chia sẻ đồ chơi, ngồi ăn nề nếp, biết chờ đến lượt mình và từng bước xử lý những tình huống rất đơn giản trong cuộc sống", nữ diễn viên viết.

