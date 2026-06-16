Con trai 16 tháng tuổi của Diễm My 9X gây chú ý với cột mốc quan trọng trong đời
GĐXH - Diễm My 9X không giấu nổi sự xúc động trong ngày đầu đưa con trai 16 tháng tuổi đến nhà trẻ.
Tin sao 16/6: Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26, Võ Lê Quế Anh nhan sắc 'cực phẩm'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Tiểu Vy chào hè bằng hình ảnh đầy gợi cảm, trong khi đó Võ Lê Quế Anh khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng trước nhan sắc "cực phẩm".
Thiên nhiên hoang dã tại vườn quốc gia Côn Đảo lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên VTVXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Sáng 16/6/2026, VTV ra mắt dự án "Vietnam Wild Live" với thông điệp "Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức". Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, những câu chuyện về thiên nhiên hoang dã được truyền hình trực tiếp tới khán giả.
Một cuộc thi hoa hậu hủy bỏ phần thi áo tắmGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Cuộc thi Miss International 2026 tổ chức tại Tokyo sẽ không có phần thi áo tắm, thay vào đó là sportswear. Sự thay đổi này nhận được nhiều ý kiến từ fan sắc đẹp.
Người đẹp quê Đà Nẵng 'phút chót' mới quyết định thi Miss Grand Vietnam 2026 là ai?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Diễm Quyên - người đẹp Đà Nẵng, đã quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 ngay trước thời gian hết hạn nộp hồ sơ. Điều này khiến fan bất ngờ bởi cô là gương mặt quen thuộc của sân chơi nhan sắc Việt.
Sau 3 năm đăng ký kết hôn với Châu Khải Phong, Thanh Trúc 'thử' váy cô dâuGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Mới đây, diễn viên Thanh Trúc đã chia sẻ hình ảnh diện váy cô dâu xinh đẹp và khiến nhiều người tò mò khi úp mở về việc tổ chức đám cưới.
Lộ kẻ giấu mặt hại công ty của Diệu (Quỳnh Châu)Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Sinh rất sốc khi phát hiện ra kẻ đứng sau vụ Thành giả nhảy cầu để ăn vạ, đòi công ty đền bù tiền.
Ca nương Kiều Anh 'Lá ngọc cành vàng', tuổi 32 sống viên mãn bên chồng gia thếGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Ca nương Kiều Anh xuất thân trong gia đình nhiều đời theo nghiệp ca trù, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc ổn định cô còn có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ.
Con trai, con gái nhà Khánh Thi - Phan Hiển tự tin khoe tài năng trên sân khấu lớnGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Khánh Thi mới đây đã chia sẻ hình ảnh hai con tham gia một chương trình nghệ thuật lớn hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân. Tham gia chương trình này, hai bé Kubi và Anna đều nghiêm túc tập luyện và nỗ lực hết mình trên sân khấu.
Cương gặp rắc rối vì bị tung clip ra tay đánh TháiXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Thái giăng bẫy để Cương bị kỷ luật, còn Phi Yến gặp mẹ Tuyết Lan để mách chuyện học nhóm với các học sinh cá biệt trong lớp.
Cuộc sống ở trời Tây sau 3 năm ly hôn của Hoa khôi Thời trang Toàn quốc 2008Giải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Cựu người mẫu Mạc Anh Thư, Hoa khôi Thời trang Toàn quốc 2008, hiện có cuộc sống bình yên tại Phần Lan bên con gái sau 3 năm ly hôn.
Con trai, con gái nhà Khánh Thi - Phan Hiển tự tin khoe tài năng trên sân khấu lớnGiải trí
GĐXH - Khánh Thi mới đây đã chia sẻ hình ảnh hai con tham gia một chương trình nghệ thuật lớn hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân. Tham gia chương trình này, hai bé Kubi và Anna đều nghiêm túc tập luyện và nỗ lực hết mình trên sân khấu.