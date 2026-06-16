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Con trai 16 tháng tuổi của Diễm My 9X gây chú ý với cột mốc quan trọng trong đời

Thứ ba, 19:00 16/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Diễm My 9X không giấu nổi sự xúc động trong ngày đầu đưa con trai 16 tháng tuổi đến nhà trẻ.

Diễm My 9X gây chú ý với nhan sắc thăng hạng - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, diễn viên Diễm My 9X đã chia sẻ những hình ảnh đồng hành cùng con trong ngày đầu tiên đi học. Diễm My gọi đây là "cột mốc nhỏ" của hai mẹ con, bày tỏ sự xúc động khi nhìn con khóc và không nỡ rời xa mẹ.

Diễm My 9X gây chú ý với nhan sắc thăng hạng - Ảnh 2.

"Em mới hơn 16 tháng tuổi thôi, còn bé xíu, nhưng mẹ muốn em bắt đầu làm quen với một thế giới rộng hơn ngoài vòng tay gia đình. Mẹ mong em được gặp gỡ nhiều bạn mới, học cách chia sẻ đồ chơi, ngồi ăn nề nếp, biết chờ đến lượt mình và từng bước xử lý những tình huống rất đơn giản trong cuộc sống", nữ diễn viên viết.

Diễm My 9X gây chú ý với nhan sắc thăng hạng - Ảnh 3.

Con trai của Diễm My làm quen với các bạn, với các đồ chơi, vật dụng trong trường. Để con không quá bỡ ngỡ trong ngày đầu đến lớp, Diễm My ở bên cạnh, chơi cùng bé.

Diễm My 9X gây chú ý với nhan sắc thăng hạng - Ảnh 4.

Nữ diễn viên tin rằng rồi sẽ đến một ngày con trai tự tin chạy vào lớp mà không cần ngoái đầu tìm mẹ nữa.

Diễm My 9X gây chú ý với nhan sắc thăng hạng - Ảnh 5.

Diễm My sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô đóng phim từ khi 5 tuổi và theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp sau khi vào đại học. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim: Mùa hè sôi động, Gái già lắm chiêu, Tình yêu và tham vọng, Giấc mơ của mẹ...

Diễm My 9X gây chú ý với nhan sắc thăng hạng - Ảnh 6.

Đầu năm 2025, Diễm My thông báo đã hạ sinh con đầu lòng. Khi đó dù mới sinh con chưa lâu, hình ảnh của Diễm My cho thấy cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, nhan sắc rạng rỡ không hề có dấu hiệu xuống phong độ.

Diễm My 9X gây chú ý với nhan sắc thăng hạng - Ảnh 8.

Kể từ khi có con, nữ diễn viên chia sẻ dù bận rộn với cuộc sống "bỉm sữa", cô và ông xã vẫn giữ thói quen cùng nhau xem phim, đi hẹn hò riêng để thấu hiểu nhau, giữ lửa hôn nhân.

Diễm My 9X gây chú ý với nhan sắc thăng hạng - Ảnh 9.

Sau khi sinh con, Diễm My đã dần trở lại với những bộ ảnh chụp, tham gia một số sự kiện... Cô nhiều lần khiến cộng đồng mạng chú ý với những bức ảnh mới. Người đẹp "gái một con" được đánh giá có nhan sắc thăng hạng, thân hình quyến rũ.

Diễm My 9X gây chú ý với nhan sắc thăng hạng - Ảnh 14.

Trong những lần xuất hiện gần đây, Diễm My gây ấn tượng mạnh mẽ với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Vóc dáng của nữ diễn viên đã nhanh chóng trở lại thon gọn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Ở thời điểm hiện tại, Diễm My được khen ngày càng xinh đẹp, thần thái tràn đầy sức sống. Nữ diễn viên chia sẻ cô may mắn có sự đồng hành của mẹ chồng và ông xã trong việc chăm sóc con.

(Ảnh FB nhân vật)

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