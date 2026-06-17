Lịch phát sóng trực tiếp bảng L - FIFA World Cup 2026 trên VTV
GĐXH - Các trận đấu của bảng L - FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh của VTV.
Bảng L - FIFA World Cup 2026 là nơi quy tụ của các đội tuyển: Anh, Croatia, Ghana và Panama. Tại bảng L, tuyển Anh là tâm điểm chú ý khi đội bóng của HLV Thomas Tuchel hướng tới vinh quang World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1966.
Tuy nhiên, "Tam sư" sẽ phải đối đầu các thử thách Croatia, Ghana cùng Panama, để giành 1 suất lọt vào vòng knock-out.
Lịch thi đấu bảng L - FIFA World Cup 2026 như sau:
- 03h00 ngày 18/6: Anh vs Croatia
- 06h00 ngày 18/6: Ghana vs Panama
- 03h00 ngày 24/6: Anh vs Ghana
- 06h00 ngày 24/6: Panama vs Croatia
- 04h60 ngày 28/6: Panama vs Anh
- 04h30 ngày 28/6: Croatia vs Ghana
Lịch phát sóng trực tiếp bảng L - FIFA World Cup 2026 trên VTV như sau:
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