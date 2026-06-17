Diễn viên Ji Chang Wook phim 'Colony' sắp sang Việt Nam

Nam diễn viên Ji Chang Wook đã xác nhận tham dự Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư (DANAFF IV), diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 tại thành phố Đà Nẵng. Sự góp mặt của anh tại DANAFF IV được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của kỳ liên hoan phim năm nay, đặc biệt tại Lễ Khai mạc và thảm đỏ diễn ra tối 28/6 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng.

Ji Chang Wook cũng xác nhận góp mặt tại Đêm Điện ảnh Hàn Quốc (Korean Film Night) diễn ra tối 29/6. Sự kiện có sự tham dự của ông Kim Dong Ho - nhà sáng lập Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF), cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như: Park Sung Woong, Han Dong Hee...

Ji Chang Wook xác nhận tham dự Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần IV.

Ji Chang Wook đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á. Sở hữu ngoại hình nổi bật, khả năng diễn xuất đa dạng cùng phong cách làm việc bền bỉ, nam diễn viên sinh năm 1987 nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả và duy trì sức hút ổn định trên màn ảnh trong suốt nhiều năm qua.

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Ji Chang Wook đến với bộ phim truyền hình dài tập "Smile Again", tác phẩm giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại KBS Drama Awards. Đến vai diễn hoàng đế Ta Hwan trong bộ phim cổ trang đình đám "Empress Ki" (2013), tên tuổi của Ji Chang Wook mới thực sự bùng nổ.

Diễn viên Ji Chang Wook.

Ji Chang Wook tiếp tục khẳng định vị thế qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như "Healer" (2014), "The K2" (2016), "Suspicious Partner" (2017), "Lovestruck in the City" (2020), "The Sound of Magic" (2022), "The Worst of Evil" (2023), "Gangnam B-Side" (2024). Gần đây, Ji Chang Wook gây chú ý với "The Manipulated", tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên với sở trường hành động.



Ở lĩnh vực điện ảnh, Ji Chang Wook từng tham gia các phim như: "Fabricated City", "Hard Hit", "Revolver" và gần đây nhất là "Colony", cho thấy sự dịch chuyển linh hoạt giữa màn ảnh rộng và truyền hình.

Ji Chang Wook trong phim "Colony". Ảnh: Lotte



Chính sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn suốt hơn một thập kỷ hoạt động đã giúp Ji Chang Wook duy trì vị trí đáng chú ý trong làn sóng Hallyu. Nam diễn viên từng được ghi nhận ở nhiều sân chơi quốc tế như China TV Drama Awards, Asia Artist Awards, Asian Film Awards và giải Nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim ngắn/web drama tại APAN Star Awards 2024 với phim "Welcome to Samdal-ri"...

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