Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

| Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Với quy mô hơn 11.400 ha, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (TP Hà Nội) vừa được công bố dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2038. Tổ hợp hạ tầng gồm tuyến đường đôi 10 làn xe, không gian công viên và hệ thống 17 cầu kết nối hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị ven sông.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến Nhân dân về Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để triển khai dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, một trong 9 trục động lực phát triển chiến lược của Thủ đô theo tầm nhìn 100 năm. 

Đại lộ 10 làn xe và mạng lưới cầu kết nối

Hà Nội Quy hoạch đại lộ cảnh quan sông Hồng kết nối 17 cầu mới từ 2026 - Ảnh 1.

Hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và 17 cây cầu dự kiến của Hà Nội. Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Với quy mô thực hiện khoảng 11.418 ha, siêu dự án này bao gồm trục đại lộ cảnh quan, hệ thống công viên vui chơi giải trí, các khu đất phát triển đô thị, diện tích mặt nước cùng hạ tầng kỹ thuật với tổng cộng 18 dự án thành phần. Theo phương án tuyến do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội công bố, trục đường chính sẽ được xây dựng mới, đi song song và cơ bản bám theo hệ thống đê tả, hữu sông Hồng.

Cụ thể, tuyến Hữu Hồng dài 45,35 km, có điểm đầu giao với cầu Hồng Hà thuộc xã Ô Diên và điểm cuối giao với cầu Mễ Sở của xã Hồng Vân, đi qua các xã, phường như Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. 

Hà Nội Quy hoạch đại lộ cảnh quan sông Hồng kết nối 17 cầu mới từ 2026 - Ảnh 2.

Mạng lưới giao thông đường bộ dự kiến của Hà Nội. Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Trong khi đó, tuyến Tả Hồng kéo dài hơn 35 km từ nút giao cầu Hồng Hà tại Mê Linh đến xã Bát Tràng, đi qua các địa phương gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Cả hai tuyến được thiết kế đồng bộ với tiêu chuẩn đường trục chính đô thị gồm 6 làn xe cơ giới chính với vận tốc 80 km/h và 4 làn đường gom vận tốc 60 km/h.

Trong quá trình triển khai, phương án thiết kế cũng tính toán rất kỹ lưỡng để hài hòa với không gian lịch sử và kiến trúc hiện hữu: đoạn Hữu Hồng đi qua khu vực cầu Long Biên sẽ được bố trí hầm chui rộng 66m, còn đoạn Tả Hồng từ chân cầu Bắc Cầu đến đầu cầu Thăng Long được thu hẹp mặt cắt còn 49,5m với 6 làn chính và 2 làn hỗn hợp để không ảnh hưởng đến các di tích quanh vùng.

Hà Nội Quy hoạch đại lộ cảnh quan sông Hồng kết nối 17 cầu mới từ 2026 - Ảnh 3.

Phối cảnh dự kiến trục đại lộ sông Hồng đoạn đi xa đê. Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Để đảm bảo khả năng kết nối liên vùng và giải quyết triệt để tình trạng quá tải giao thông, các nút giao trên toàn tuyến được thiết kế ưu tiên kết nối với các vành đai chính từ Vành đai 1 đến Vành đai 4, kết hợp bổ sung các nhánh kết nối một chiều thuận lợi cho phương tiện di chuyển.

Đồng thời, hệ thống giao thông hai bên bờ sông sẽ được gắn kết chặt chẽ thông qua mạng lưới 17 cây cầu. Trong số đó, 6 cầu đang được khai thác gồm Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì; 6 cầu đang khẩn trương thi công gồm Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Mễ Sở; và 5 cầu được quy hoạch bổ sung gồm Liên Trung, Tàm Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương.

Thực hiện từ nay đến năm 2038, đảm bảo sinh kế cho người dân

Về lộ trình thực hiện, dự án dự kiến kéo dài từ năm 2026 đến năm 2038. Trong giai đoạn đầu từ 2026 đến 2030, thành phố ưu tiên tập trung nguồn lực phát triển trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, thực hiện kè và chỉnh trị lòng, bờ sông, đồng thời xây dựng một số công viên, khu vực "phòng khách đô thị" cùng các khu đô thị định cư tại Lĩnh Nam, Long Biên và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập. 

Hà Nội Quy hoạch đại lộ cảnh quan sông Hồng kết nối 17 cầu mới từ 2026 - Ảnh 4.

Lãnh đạo thành phố nhiều lần nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là luôn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Giai đoạn tiếp theo từ 2030 đến 2038 sẽ hoàn thành toàn bộ các dự án thành phần còn lại theo đúng đồ án quy hoạch.

Bên cạnh mục tiêu phát triển hạ tầng đô thị hiện đại, lãnh đạo thành phố nhiều lần nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là luôn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật. 

Thành phố sẽ ưu tiên hàng đầu cho việc triển khai các dự án phục vụ tái định cư và tái thiết, qua đó ổn định đời sống, sinh kế lâu dài cho người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dự án.

Hà Nội Quy hoạch đại lộ cảnh quan sông Hồng kết nối 17 cầu mới từ 2026 - Ảnh 5.Hà Nội thành lập Tổ công tác truyền thông siêu Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa chính thức ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác chuyên trách nhằm triển khai, định hướng công tác truyền thông chính sách và thông tin tuyên truyền rộng rãi về Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Tổ công tác quy tụ lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành cùng đại diện UBND của 16 xã, phường có liên quan trực tiếp đến siêu dự án này.

Hà Nội Quy hoạch đại lộ cảnh quan sông Hồng kết nối 17 cầu mới từ 2026 - Ảnh 6.Chi tiết 6 khu đô thị đa mục tiêu phục vụ tái định cư Dự án Trục đại lộ sông Hồng

GĐXH - Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tái định cư, bảo đảm sinh kế và duy trì sự gắn kết cộng đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, UBND TP. Hà Nội đã định hướng quy hoạch và chuẩn bị đầu tư 6 khu đô thị đa mục tiêu tập trung lớn. Đây sẽ là quỹ nhà, đất bổ sung quan trọng, mang đến nhiều lựa chọn về loại hình nhà ở đồng bộ, hiện đại.

Hà Nội Quy hoạch đại lộ cảnh quan sông Hồng kết nối 17 cầu mới từ 2026 - Ảnh 7.Hà Nội sẽ áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ đặc thù cho các hộ nằm trong Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

GĐXH - Để triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, thành phố Hà Nội xác định công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là nội dung trọng tâm cần thực hiện đồng bộ.


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