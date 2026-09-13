Áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền tối nay, cảnh báo đa thiên tai

Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh, tối nay đi vào đất liền Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 10h sáng nay, áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3°N-107,7°E, trên vùng biển Quảng Trị, cách Đồng Hới khoảng 120km về phía Đông Đông Nam; sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển Tây Bắc, dự kiến tối và đêm 13/9 đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, cường độ cấp 5, ven biển cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, ở đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng đêm 12/9 và sáng ngày 13/9 có mưa vừa đến mưa to.

Diễn biến và đường đi của áp thấp nhiệt đới lúc 11h sáng nay.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Tp. Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới nên trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ chiều ngày 13/9, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 6. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Những khu vực có mưa lớn do áp thấp nhiệt đới

Cơ quan khí tượng cho biết, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn cho khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai; khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế.

Ngày và đêm 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đêm 13/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Lũ trên các sông lên nhanh, nhiều khu vực có nguy cơ ngập lụt. Ảnh: H.T

Ngày và đêm 14/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến ngày 16/9.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

Mưa lớn khiến mực nước các sông từ Quảng Trị đến TP. Huế đang lên; sông Kiến Giang trên BĐ1 1,04m, sông Thạch Hãn dưới BĐ2 0,21m, sông Bồ và sông Hương trên BĐ1. Từ nay đến 16/9, các sông từ Thanh Hóa đến TP. Huế có khả năng xuất hiện lũ; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có thể lên BĐ2-BĐ3, các sông khác phổ biến BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Hiện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới tại khoảng 140 xã/phường thuộc 5 tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh (18), Quảng Trị (47), TP. Huế (21), TP. Đà Nẵng (45) và Quảng Ngãi (9). Đây là các khu vực có nguy cơ cao đến rất cao, tập trung chủ yếu tại vùng núi, sườn dốc và những nơi đã có mưa lớn kéo dài.



