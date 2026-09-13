Vụ nghi ngộ độc tại Công ty Scavi Huế: Nhiều người ra viện, doanh nghiệp nói gì?

Nhiều bệnh nhân được ra viện

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế, Sở Y tế TP Huế cho biết, tính đến 7h ngày 13/9, Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 20 bệnh nhân và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 172 bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, các bệnh nhân được chuyển về nhiều khoa điều trị trong đó, Khoa Hồi sức tích cực 12 trường hợp, Khoa Nhiệt đới 31 trường hợp, Khoa Nội A 42 trường hợp, Khoa Nội Tim mạch 35 trường hợp...

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: T.H.

Đến nay, có 11 bệnh nhân được ra viện. Hiện nay còn 181 bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi tại 2 cơ sở y tế, tình trạng sức khỏe tạm ổn định.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tập trung nguồn lực, tiếp tục hỗ trợ công tác khám, điều trị, chăm sóc và theo dõi sức khỏe các bệnh nhân. Bệnh viện đồng thời phối hợp với Sở Y tế trong quá trình theo dõi, điều trị và xác định nguyên nhân vụ việc.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế cho biết, đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, xác minh, lấy mẫu bệnh phẩm, thực phẩm để tìm nguyên nhân và xử lý theo đúng quy định.

Cán bộ y tế điều tra dịch tễ. Ảnh: A.S.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP Huế, ngày 12/9, ban hành quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống (bếp ăn tập thể) tại Công ty Scavi Huế thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành. Sở Y tế yêu cầu Công ty Scavi Huế có giải pháp cung cấp suất ăn cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời gian bếp ăn tập thể bị đình chỉ hoạt động.

Đồng thời, Trung tâm Y tế Phong Điền được yêu cầu tiếp tục hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị, thường xuyên theo dõi sức khỏe công nhân, nhân viên Công ty Scavi Huế và phối hợp với UBND phường Phong Điền, Trạm Y tế phường Phong Điền trong điều tra, xử lý vụ việc.

Công ty Scavi Huế nói gì?

Theo thông cáo báo chí của Công ty Scavi Huế, ngày 11/9, một số thành viên làm việc tại công ty xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, theo dõi và điều trị kịp thời.

Ngành y tế triển tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc. Ảnh: A.S.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công ty phối hợp với bệnh viện để chăm sóc, theo dõi và điều trị các thành viên bị ảnh hưởng, hỗ trợ toàn bộ chi phí khám, điều trị và các chi phí cần thiết trong thời gian điều trị. Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan y tế và cơ quan chức năng để xác minh nguyên nhân sự việc...

Đến thời điểm phát hành thông cáo, hầu hết các thành viên bị ảnh hưởng có diễn biến sức khỏe tích cực. Một số thành viên được xuất viện, trong khi những người còn lại tiếp tục được theo dõi và điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Hiện công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế và cơ quan chức năng để xác minh nguyên nhân sự việc, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp theo kết luận, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin, chiều 11/9, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận điều trị cho nhiều người có biểu hiện nghi ngộ độc. Những ngày sau đó, số bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện và Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp tục tăng.



Tối 11/9, lãnh đạo UBND TP Huế thăm hỏi, động viên người bệnh đồng thời chỉ đạo việc đảm bảo cấp cứu, điều trị cũng như xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiều 12/9 Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế TP Huế về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.