Báo Kinh tế & Đô thị tặng nhà cho người dân khó khăn Hà Giang

GĐXH - Thời gian vừa qua, trên địa bàn Nghệ An xuất hiện các nhóm đối tượng mang theo hung khí có hành vi lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn.