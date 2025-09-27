Mới nhất
Bão số 10 đang giật cấp 15 trên Biển Đông

Thứ bảy, 11:02 27/09/2025 | Xã hội
Lúc 10h sáng nay, bão số 10 ở vào khoảng 14.4 độ Vĩ Bắc; 115.1 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất giật cấp 15.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 10h sáng nay, bão số 10 ở vào khoảng 14.4 độ Vĩ Bắc; 115.1 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 11-12 (103-117km/h), giật cấp 15. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 35km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Bão số 10 đang giật cấp 15 trên Biển Đông- Ảnh 2.

Bão số 10 đang giật cấp 15 trên Biển Đông.

07 giờ ngày 28/9: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 30-35km/h, có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở 16,7N-109,3E, trên vùng biển Nam Quảng Trị – Quảng Ngãi, cách TP. Đà Nẵng khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Phạm vi ảnh hưởng: vĩ tuyến 12,0N – 19,0N; phía Tây kinh tuyến 119,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa); vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

19 giờ ngày 28/9: Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Vị trí tâm bão ở 17,7N-107,2E, trên vùng biển từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế. Sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Phạm vi ảnh hưởng: phía Bắc vĩ tuyến 14,0N; phía Tây kinh tuyến 112,5E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu); khu vực đất liền từ Ninh Bình đến Thừa Thiên – Huế.

07 giờ ngày 29/9: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm ở 18,8N-105,0E, trên đất liền Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Phạm vi ảnh hưởng: phía Bắc vĩ tuyến 15,0N; phía Tây kinh tuyến 110,5E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu).

19 giờ ngày 29/9: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm ở 20,0N-102,9E, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió dưới cấp 6. Phạm vi ảnh hưởng: phía Bắc vĩ tuyến 17,0N; phía Tây kinh tuyến 108,0E.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); khu vực đất liền từ Ninh Bình đến Bắc Quảng Trị.

Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, vùng gầntâm bão 8,0-10,0m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0- 5,0m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ gần sáng ngày 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 1,0- 2,0m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2,0m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Tô Hội
