Nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn ứng phó mưa lớn

Theo dự báo, từ ngày 28 đến 29/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh khả năng có mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, lúc 7h ngày 26/9, mực nước hồ Kẻ Gỗ +27,43/32,5m (dung tích 213,3/345 triệu m 3 , đạt 61,83% so với thiết kế.

Hà Tĩnh chủ động xả tràn nhiều hồ nước, ứng phó dự báo mưa lớn do bão số 10 gây ra.

Trước dự báo tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, căn cứ quy trình vận hành, điều tiết nước hồ chứa Kẻ Gỗ đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, để đảm bảo an toàn công trình, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phát thông báo, từ 8h ngày 27/9, tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng từ 20-120m3/giây.

Để chủ động ứng phó trước dự báo mưa lớn do bão Bualoi gây ra, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh sẽ đồng loạt vận hành xả tràn 4 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, gồm các hồ Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi, Khe Xai.

Ngoài ra, mực nước 28 hồ chứa có dung tích nhỏ như Thượng Tuy, Khe Giao, Đá Đen, Mạc Khê, Văn Võ, Mộc Hương, Đá Cát, Khe Lau, Khe Nậy, Đập Mưng... có tràn tự do, hiện nay đã xấp xỉ ngang bằng cao trình ngưỡng tràn. Trường hợp có mưa, mực nước các hồ này sẽ tăng lên và chảy qua tràn tự do với lưu lượng dự kiến 1 - 90 m3/giây.

Trước dự báo mưa lớn, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị các địa phương vùng hạ du khẩn trương thông báo, đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Theo Đài khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ chiều tối 27/9 vùng biển tỉnh Hà Tĩnh gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Thủy triều khu vực ven biển Hà Tĩnh đang có xu hướng tăng và ở mức tương đối cao. Nước dâng do bão cao từ 1,0-1,5m. Nguy cơ ngập vùng trũng thấp ngoài đê bao, đường ven biển, sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.