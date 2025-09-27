Bão số 10 giật cấp 14, gây mưa lớn, Bộ Xây dựng lệnh ứng phó từ sớm, từ xa
Bão số 10 có tốc độ di chuyển nhanh bất thường, Bộ Xây dựng yêu cầu toàn ngành phải chủ động ứng phó từ sớm, từ xa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 đã đi vào biển Đông với sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14, di chuyển nhanh khoảng 35km/giờ (gấp đôi tốc độ bình thường). Đây là cơn bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây ra tổ hợp nhiều loại hình thiên tai như gió giật, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Hoàn lưu bão dự báo gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.
Trước diễn biến nguy hiểm của bão số 10, Bộ Xây dựng đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó với tinh thần 'từ sớm, từ xa', không để bị động, bất ngờ.
Bộ yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các Sở Xây dựng, lực lượng địa phương rà soát phương án ứng trực, phân luồng, cắm rào chắn, phao tiêu tại các điểm ngập, sạt lở, ngầm tràn; cấm phương tiện đi vào những vị trí nguy hiểm để bảo đảm an toàn. Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải tăng cường tuần tra, chốt gác tại các cầu, đường xung yếu, khu vực dễ xảy ra lũ quét, đá rơi, đồng thời chuẩn bị kế hoạch dừng tàu, giãn tàu khi cần thiết.
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo kiểm đếm, quản lý chặt chẽ tàu thuyền, hướng dẫn di chuyển về nơi neo đậu an toàn, đồng thời bố trí phương tiện cứu nạn tại các khu vực dự kiến bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời điều chỉnh, thay đổi lịch bay bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng giao Sở Xây dựng các địa phương kiểm tra, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; triển khai phương án thoát nước, chống ngập tại các đô thị; kiểm tra và cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ.
Tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan phải trực 24/24h, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng.
