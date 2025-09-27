Hà Tĩnh dừng các cuộc họp chưa cần thiết để phòng chống bão

Ngày 27/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ để chủ động ứng phó với bão số 10.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát khu vực nguy cơ cao xảy ra bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng để kịp thời thông báo, hướng dẫn Nhân dân chủ động ứng phó.

Cơn bão số 5 vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Hà Tĩnh.

Bố trí lực lượng sẵn sàng di dời các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm. Kịp thời thông tin, khuyến cáo, hướng dẫn người dân đi lại trong khi có bão, mưa lũ, bố trí lực lượng kiểm soát, điều tiết giao thông. Không để người dân vớt củi, đánh cá ở khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Bằng mọi biện pháp thông tin, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi trú ẩn, neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn trước khi bão vào; cấm phương tiện ra khơi khi thời tiết còn diễn biến nguy hiểm.

Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ, động viên bà con nông dân, huy động lực lượng thu hoạch các loại cây ăn quả, các loại rau màu, thủy sản, hải sản đã đến kỳ thu hoạch. Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp triển khai các phương án bảo vệ an toàn tài sản.

Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, bảo vệ an toàn các cơ sở nuôi trồng thủy, hải sản, di dời tài sản, vật nuôi khỏi vùng nguy hiểm; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để phòng mưa lũ gây chia cắt kéo dài.

Bên cạnh đó, dừng các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung công tác phòng, chống bão, mưa lũ; tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay các phương án đảm bảo an toàn cho các công trình, các hạng mục phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, ảnh hưởng đến đại hội.



Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra thiệt hại về người do lơ là, chủ quan phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các thành viên trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống bão, lũ.