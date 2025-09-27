Mới nhất
Hà Tĩnh dừng các cuộc họp chưa cần thiết để phòng chống bão

Thứ bảy, 10:50 27/09/2025 | Xã hội
Để ứng phó với bão số 10, Hà Tĩnh dừng các cuộc họp chưa cần thiết, đồng thời tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ nhằm chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Ngày 27/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ để chủ động ứng phó với bão số 10.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát khu vực nguy cơ cao xảy ra bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng để kịp thời thông báo, hướng dẫn Nhân dân chủ động ứng phó.

Hà Tĩnh dừng cuộc họp chưa cần thiết để phòng chống bão- Ảnh 1.

Cơn bão số 5 vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Hà Tĩnh.

Bố trí lực lượng sẵn sàng di dời các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm. Kịp thời thông tin, khuyến cáo, hướng dẫn người dân đi lại trong khi có bão, mưa lũ, bố trí lực lượng kiểm soát, điều tiết giao thông. Không để người dân vớt củi, đánh cá ở khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Bằng mọi biện pháp thông tin, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi trú ẩn, neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn trước khi bão vào; cấm phương tiện ra khơi khi thời tiết còn diễn biến nguy hiểm.

Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ, động viên bà con nông dân, huy động lực lượng thu hoạch các loại cây ăn quả, các loại rau màu, thủy sản, hải sản đã đến kỳ thu hoạch. Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp triển khai các phương án bảo vệ an toàn tài sản.

Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, bảo vệ an toàn các cơ sở nuôi trồng thủy, hải sản, di dời tài sản, vật nuôi khỏi vùng nguy hiểm; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để phòng mưa lũ gây chia cắt kéo dài.

Bên cạnh đó, dừng các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung công tác phòng, chống bão, mưa lũ; tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay các phương án đảm bảo an toàn cho các công trình, các hạng mục phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, ảnh hưởng đến đại hội.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra thiệt hại về người do lơ là, chủ quan phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các thành viên trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống bão, lũ.

Minh Phong
Bão số 10 đang giật cấp 15 trên Biển Đông

Bão số 10 đang giật cấp 15 trên Biển Đông

Xã hội - 42 phút trước

Lúc 10h sáng nay, bão số 10 ở vào khoảng 14.4 độ Vĩ Bắc; 115.1 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất giật cấp 15.

‘Chạy nước rút’ di dân khỏi vùng dự án thủy lợi ngàn tỷ

‘Chạy nước rút’ di dân khỏi vùng dự án thủy lợi ngàn tỷ

Xã hội - 46 phút trước

Cuối tháng 10/2025 là thời hạn cuối giải phóng mặt bằng dự án thủy lợi bản Mồng 5.550 tỷ đồng. Thế nhưng, hiện vẫn còn 38 hộ dân chưa di dời ra khỏi vùng lòng hồ. Do đó, từ nay đến thời điểm trên, các ngành chức năng, địa phương tỉnh Nghệ An sẽ còn rất nhiều việc phải làm...

Bão số 10 giật cấp 14, gây mưa lớn, Bộ Xây dựng lệnh ứng phó từ sớm, từ xa

Bão số 10 giật cấp 14, gây mưa lớn, Bộ Xây dựng lệnh ứng phó từ sớm, từ xa

Xã hội - 51 phút trước

Bão số 10 có tốc độ di chuyển nhanh bất thường, Bộ Xây dựng yêu cầu toàn ngành phải chủ động ứng phó từ sớm, từ xa.

Nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn ứng phó mưa lớn

Nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn ứng phó mưa lớn

Xã hội - 52 phút trước

Để ứng phó dự báo mưa lớn do bão số 10 gây ra, nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh chủ động xả tràn, hạ thấp mực nước.

Từ 1/1/2026, người lao động cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Từ 1/1/2026, người lao động cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền trợ cấp được trích từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để chi trả cho người lao động bị mất việc làm đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó. Từ 1/1/2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định thế nào?

Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to

Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 27/9, khu vực Đông Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ chiều 27/9 mưa lớn giảm dần. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

14 người nhập viện sau khi khi ăn bánh mì ở Huế

14 người nhập viện sau khi khi ăn bánh mì ở Huế

Xã hội - 2 giờ trước

Sau khi ăn bánh mì, 14 người ở xã Phú Vang (TP Huế) phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm. Hiện 9 người sức khỏe ổn định, được xuất viện.

Bố đánh, cấm 2 con đi học vì mâu thuẫn vợ chồng

Bố đánh, cấm 2 con đi học vì mâu thuẫn vợ chồng

Xã hội - 2 giờ trước

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3-11/2024, do mâu thuẫn với vợ nên N.V.D nhiều lần đánh đập, hành hạ 2 con ruột, ngăn cấm các con đến trường học.

Giờ sinh Âm lịch của người có phúc phận sâu dày, khó khăn luôn có quý nhân phù trợ

Giờ sinh Âm lịch của người có phúc phận sâu dày, khó khăn luôn có quý nhân phù trợ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi, giờ sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn tiết lộ vận mệnh, phúc phần của mỗi người.

Tin sáng 27/9: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo; Vì sao một số đoạn sông Tô Lịch nước bất ngờ chuyển màu đen?

Tin sáng 27/9: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo; Vì sao một số đoạn sông Tô Lịch nước bất ngờ chuyển màu đen?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - BHXH Việt Nam khẳng định tin đồn “từ 2026 BHYT ngừng chi trả ca bệnh nặng, phẫu thuật” là hoàn toàn bịa đặt và người dân vẫn được đảm bảo đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh; Những ngày gần đây, nước sông Tô Lịch một số đoạn bị chuyển sang màu đen, hiện tượng này khiến nhiều người lo lắng sông bị tái ô nhiễm.

Chặn đứng đường dây buôn ma túy giấu trong thùng sữa 'bay' từ Pháp về Việt Nam

Chặn đứng đường dây buôn ma túy giấu trong thùng sữa 'bay' từ Pháp về Việt Nam

Pháp luật

GĐXH - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa một đường dây buôn bán ma túy từ Pháp về Việt Nam, thu giữ 21kg Ketamin được ngụy trang trong thùng sữa.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 chuẩn bị vào Biển Đông, dự báo vùng ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Thời sự

Tin bão mới nhất: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 chuẩn bị vào Biển Đông, dự báo vùng ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Thời sự
Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi

Thời sự

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi

Thời sự
Phóng như 'bay' khi trời mưa, ô tô con mất lái tông tử vong người đi xe máy

Đời sống

Phóng như 'bay' khi trời mưa, ô tô con mất lái tông tử vong người đi xe máy

Đời sống
Tin bão mới nhất: Bão Bualoi di chuyển nhanh, diễn biến khó lường

Thời sự

Tin bão mới nhất: Bão Bualoi di chuyển nhanh, diễn biến khó lường

Thời sự

