Bão số 5 Kajiki tăng cấp nhanh, khả năng đạt cực đại cấp 12 khi đổ bộ vùng biển ven bờ miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 5 Kajiki bắt đầu đi vào vùng biển nóng, nhiệt độ mặt nước biển là 30°C. Bão vẫn di chuyển nhanh và bắt đầu quá trình tăng cấp nhanh trong chiều và đêm nay 23/8.

Lúc 13h ngày 23/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Trong 24 giờ tới, bão số 5 Kajiki trên vùng biển phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc), tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật 14.

Dự báo đến 13h ngày 25/8, bão số 5 Kajiki trên vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); cấp 4 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Huế.

Đến 13h ngày 26/8, bão số 5 trên đất liền khu vực Trung Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật 8.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki. (Nguồn: NCHMF)

Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m; biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, diễn biến của bão số 5 là một cơn bão mạnh, di chuyển tốc độ nhanh, sức gió mạnh trong bão có thể đạt cấp 12 giật cấp 14-15 gây nguy hiểm cho cả trên biển và trên đất liền như con người, các công trình nhà cửa, tàu thuyền, cơ sở hạ tầng tại các khu vực từ Thanh Hóa tới Quảng Trị.

Đặc biệt, tính chất phức tạp còn có thể xảy ra ở những khu vực mưa lớn trên 200mm diễn ra trong vòng 3 giờ là những nguy cơ rủi ro rất lớn như lũ quét, sạt lở, ngập úng và nguy cơ đề phòng đối với các công trình hồ đập. Thời gian chuẩn bị cho công tác phòng ngừa chỉ còn gần 1 ngày.

Bên cạnh đó, sau khi bão vào đất liền từ ngày 25/8, mưa lớn cũng lan ra khu vực Bắc Bộ trùng vào thời điểm tập luyện cao độ cho các chuỗi sự kiện A80.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Cục KTTV đã yêu cầu các đơn vị tác nghiệp, quan trắc, dự báo tăng cường các ốp quan trắc, tăng các điểm quan trắc lưu động, vận dụng mọi phương tiện kỹ thuật hiện có cũng như trao đổi chia sẻ số liệu quốc tế để phục vụ hiệu quả dự báo, cảnh báo sớm theo phương châm cập nhật liên tục dự báo sát thực góp phần giảm nhẹ nguy cơ rủi ro thiên tai.