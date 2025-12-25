Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt phát thông báo khẩn tới khách hàng liên quan đến việc mua bán vàng
GĐXH - Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải vừa phải ra văn bản cảnh báo cấp bách trước những diễn biến bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng.
Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt phát thông báo khẩn tới khách hàng
Bảo Tín Minh Châu vừa phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng lừa đảo thông qua fanpage giả mạo với kịch bản ngày càng tinh vi. Theo doanh nghiệp này, thời gian gần đây, sau khi một số fanpage giả bị Meta gỡ bỏ, các đối tượng lừa đảo đã nhanh chóng quay trở lại, sử dụng thủ đoạn được dàn dựng kỹ lưỡng, dễ gây nhầm lẫn ngay cả với những khách hàng từng mua hàng chính hãng, từ đó gây thiệt hại trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng.
Đáng chú ý, các fanpage giả mạo sao chép gần như 100% hình ảnh, nội dung, logo và màu sắc nhận diện của fanpage chính thức, thậm chí còn có tích xanh, khiến việc phân biệt thật – giả trở nên khó khăn hơn. Bảo Tín Minh Châu khẳng định, bài đăng đang lan truyền trên mạng xã hội với nội dung "BTMC mở nhận đặt vàng miếng Kim Gia Bảo – Phú Quý, bộ Tùng – Cúc – Trúc – Mai" không phải do doanh nghiệp phát hành.
Không chỉ Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng vừa phát đi thông báo về việc xuất hiện fanpage giả mạo với thủ đoạn tương tự. Các fanpage này sao chép gần như toàn bộ hình ảnh, nội dung và nhận diện thương hiệu, đồng thời sử dụng tích xanh nhằm đánh lừa người dùng, gây nhầm lẫn và thiệt hại cho khách hàng.
Khuyến cáo khách hàng từ Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải
Bảo Tín Minh Châu nhấn mạnh không triển khai các chương trình như: miễn phí công, mua 1 tặng 1, đặt vàng online, giảm giá sâu bất thường hay livestream bán hàng không rõ nguồn gốc. Doanh nghiệp khuyến cáo khách hàng tuyệt đối cảnh giác trước các lời mời chào có dấu hiệu bất thường, tránh chuyển tiền khi chưa xác minh rõ nguồn thông tin.
Để giúp người tiêu dùng phân biệt, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết fanpage chính thức của doanh nghiệp hiện có khoảng 519.000 lượt theo dõi, trong khi fanpage giả mạo có khoảng 477.000 lượt theo dõi và chỉ khác một ký tự trong tên URL. Doanh nghiệp khẳng định bài đăng lan truyền với nội dung "BẢO TÍN MẠNH HẢI – CHÍNH THỨC NHẬN ĐẶT VÀNG MIẾNG KIM GIA BẢO TỨ QUÝ" không phải do Bảo Tín Mạnh Hải phát hành.
Bảo Tín Mạnh Hải cũng nhấn mạnh, doanh nghiệp không nhận đặt hàng trước đối với các sản phẩm thuộc bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng và không yêu cầu khách hàng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân được khuyến cáo chỉ giao dịch qua các kênh chính thức và chủ động kiểm tra thông tin để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
