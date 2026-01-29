Bộ Công thương: Hội chợ Mùa Xuân 2026 tạo 'cú hích' tiêu dùng nội địa ngay từ đầu năm 2026





'Siêu' Hội chợ Mùa Xuân 2026 Bộ Công thương sắp tổ chức có gì đặc biệt? GĐXH - Hội chợ Mùa Xuân 2026 dự kiến tổ chức từ ngày 2/2-13/2/2026, do Bộ Công thương tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), với chủ đề "Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng".

Hội chợ Mùa Xuân 2026 tạo 'cú hích' tiêu dùng nội địa ngay từ đầu năm

Ông Hoàng Minh Chiến cho biết Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ, với Bộ Công Thương giữ vai trò chủ trì. Mục tiêu trọng tâm của chương trình là kích thích tiêu dùng nội địa, góp phần phục hồi và phát triển thị trường trong nước.

Triển khai chỉ đạo này, Bộ Công Thương xác định việc tổ chức hội chợ phải bảo đảm hiệu quả thực chất, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong bối cảnh sức mua còn chịu nhiều tác động từ khó khăn chung của nền kinh tế. Theo đó, các chương trình kích cầu được xây dựng có trọng tâm, triển khai đồng bộ và gắn chặt với yêu cầu kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Ngày 29/1, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ công thương, ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) thông tin chi tiết về Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Từ kinh nghiệm tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, UBND TP. Hà Nội và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Công tác này nhằm bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ tham gia đều đáp ứng yêu cầu về chất lượng, xuất xứ rõ ràng, qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Ông Hoàng Minh Chiến nhấn mạnh, Hội chợ Mùa Xuân không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia, mở đầu cho chuỗi hội chợ quốc gia thường niên, nhằm kích cầu tiêu dùng dịp Tết, phát triển thị trường trong nước, quảng bá thương hiệu Việt Nam và thúc đẩy kết nối đầu tư - thương mại - văn hóa, mà còn là kênh kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng, giúp cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết. Việc rút ngắn chuỗi phân phối cho phép doanh nghiệp iết giảm khoảng 15–20% chi phí vận hành, ký gửi, từ đó tạo điều kiện để giá bán hợp lý hơn, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người mua sắm.

Cùng với các hoạt động kích cầu, công tác truyền thông được triển khai song song nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về hội chợ, chính sách bán hàng, hậu mãi và các cam kết của doanh nghiệp. Điều này giúp người tiêu dùng yên tâm lựa chọn, mua sắm trong dịp Tết.

Bộ Công thương kỳ vọng Hội chợ Mùa Xuân 2026 tạo 'cú hích' tiêu dùng nội địa ngay từ đầu năm. Ảnh minh họa

Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm, mà còn góp phần củng cố niềm tin tiêu dùng, tạo đà thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm. Đây cũng là một trong những giải pháp trọng tâm của Bộ Công Thương nhằm thực hiện Nghị quyết số 01 và Công điện số 06 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2026.

Trên cơ sở kết quả tích cực của Hội chợ Mùa Thu năm 2025 với doanh thu đạt trên 1.000 tỷ đồng, Bộ Công Thương kỳ vọng Hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ tiếp tục ghi nhận mức doanh thu bứt phá, vượt mốc đã đạt được trước đó, trong bối cảnh nhu cầu mua sắm dịp Tết tăng cao.

Bên cạnh đó, thông qua Hội chợ Mùa Xuân, Bộ Công Thương mong muốn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", khẳng định chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của hàng Việt, qua đó củng cố niềm tin và sự lựa chọn của người tiêu dùng trong nước.

Bốn giải pháp xây dựng hệ thống hội chợ quy mô quốc gia thời gian tới

Về định hướng lâu dài, Bộ Công Thương xác định việc xây dựng hệ thống hội chợ, triển lãm quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả chi phí trong hoạt động thương mại trong nước và quốc tế.

Trên cơ sở đó, ông Hoàng Minh Chiến thông tin, Bộ Công Thương sẽ triển khai một số định hướng lớn.

Thứ nhất, chuẩn hóa mô hình tổ chức hội chợ quốc gia theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có bản sắc riêng, bảo đảm tính kế thừa và liên thông, từng bước hình thành các sự kiện xúc tiến thương mại mang tính thương hiệu quốc gia, có sức lan tỏa trong khu vực.

Toàn cảnh buổi họp báo thường kỳ Bộ công thương hôm nay (29/1).

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi hoạt động hội chợ, từ công tác tổ chức, quản lý, truyền thông đến kết nối giao thương trong nước, trước, trong và sau sự kiện, qua đó nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và mở rộng không gian xúc tiến, vượt ra ngoài giới hạn về thời gian và địa điểm tổ chức.

Thứ ba, tăng cường liên kết giữa các hội chợ với các chương trình, đề án xúc tiến thương mại cấp quốc gia, phát triển thị trường trong nước, thương hiệu quốc gia và xúc tiến xuất khẩu, bảo đảm các hoạt động hội chợ đáp ứng sát nhu cầu của doanh nghiệp cũng như định hướng phát triển của ngành, lĩnh vực.

Thứ tư, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, các hiệp hội ngành hàng và địa phương, từng bước xã hội hóa có kiểm soát công tác tổ chức và hỗ trợ hội chợ; trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tính bền vững và tính hệ thống.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng", là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia có quy mô lớn, do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức. Sự kiện diễn ra từ ngày 02 đến 13/02/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, được xác định là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu Việt Nam dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Với thời gian tổ chức kéo dài 12 ngày, mở cửa từ 9h00 đến 21h00 hằng ngày, Hội chợ Mùa Xuân 2026 được kỳ vọng tạo không gian giao thương sôi động, liên tục, đáp ứng nhu cầu mua sắm, trải nghiệm văn hóa của người dân và du khách trong cao điểm trước, trong và sau Tết. Hội chợ Mùa Xuân 2026 được thiết kế với quy mô khoảng 100.000 m² diện tích trong nhà và hơn 45.000 m² không gian ngoài trời, gồm 10 sảnh trưng bày, mỗi sảnh khoảng 10.000 m², dự kiến bố trí khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn cùng các khu vực phục vụ hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm. Một trong những điểm nhấn nổi bật của Hội chợ Mùa Xuân 2026 là cách tiếp cận tổ chức theo concept "hành trình du xuân xuyên Việt", kết hợp hài hòa giữa thương mại, văn hóa và trải nghiệm. Theo đó, hội chợ được chia thành 08 phân khu lớn, mỗi phân khu mang một sắc thái riêng nhưng thống nhất trong tổng thể chung. Phân khu "Địa phương chủ đề" do UBND TP. Hồ Chí Minh thực hiện, giới thiệu những thành tựu nổi bật về kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo và không gian Tết phương Nam của đầu tàu kinh tế cả nước. Tiếp đó, phân khu "Du xuân quê hương - Sản vật bốn phương" quy tụ tinh hoa sản vật vùng miền, đặc sản OCOP và tiềm năng đầu tư của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong khi đó, phân khu "Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân" do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tập trung trưng bày các mặt hàng nông sản chủ lực, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn. Phân khu "Xuân Thịnh vượng" do Bộ Công Thương tổ chức là không gian hội tụ của các doanh nghiệp đa ngành trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ, thúc đẩy kết nối cung cầu nội địa. Đáng chú ý, Triển lãm VIVC 2026 do Bộ Công Thương phối hợp với các hiệp hội tổ chức sẽ tập trung vào các chuỗi giá trị dệt may, da giày, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ với thông điệp "Từ nguyên liệu đến thị trường". Song song đó, phân khu "Tết Sum vầy" của UBND TP. Hà Nội tái hiện không gian Tết cổ truyền, làng nghề truyền thống và tinh hoa ẩm thực Thủ đô, tạo điểm nhấn văn hóa giàu bản sắc. Bổ sung cho không gian hội chợ là phân khu "Tinh hoa Văn hóa Việt Nam" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và trò chơi dân gian trong không gian "Sắc Xuân Việt". Khu vực "Vị Xuân gắn kết" với không gian ẩm thực ngoài trời do Tập đoàn Vingroup/VEFAC triển khai, mang đến trải nghiệm giao lưu, kết nối ấm cúng cho người dân và du khách.