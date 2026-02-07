Tết Nguyên đán 2026: Ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, giữ vững kỷ cương thương mại
GĐXH - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu, ổn định thị trường và tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết.
Cụ thể, các địa phương tập trung triển khai hiệu quả các nội dung của Công điện số 07/CĐ-TTg, Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 05/12/2025 của Chính phủ về Kế hoạch hành động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030; Kế hoạch số 176/KH-BCĐ389 ngày 08/12/2025 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; cùng Chỉ thị số 18/CT-BCT ngày 25/11/2025 của Bộ Công Thương về các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2025 và dịp Tết.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh là việc theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu và giá cả hàng hóa, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, khí dầu mỏ hóa lỏng và hàng tiêu dùng phục vụ Tết.
Các địa phương cần thường xuyên giám sát hoạt động của hệ thống phân phối, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và kho bãi trên địa bàn, kịp thời xử lý các phát sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ hoặc gián đoạn lưu thông hàng hóa.
Bên cạnh đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các Sở Công Thương chủ động, linh hoạt tổ chức các chương trình kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, gắn với kiểm soát chất lượng hàng hóa và mở rộng phương thức tiếp cận thị trường thông qua thương mại điện tử.
Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo hướng dẫn tại Văn bản số 295/TTTN-XD ngày 02/02/2026 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.
Đối với lực lượng Quản lý thị trường, Cục yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết, tập trung kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật;
Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để cung cấp thông tin kịp thời, công khai các vụ việc vi phạm điển hình, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các đơn vị được yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên nhằm góp phần ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, giữ vững kỷ cương thương mại, tạo điều kiện để Nhân dân cả nước đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, tiết kiệm và lành mạnh.
