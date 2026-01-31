Mới nhất
Hình ảnh mới nhất Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 trước giờ khai mạc

Thứ bảy, 21:17 31/01/2026 | Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Đến chiều 31/1, công tác thi công Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã hoàn thành khoảng trên 80% khối lượng công việc, đảm bảo đúng tiến độ và sẵn sàng hoàn thiện toàn bộ hạng mục trước ngày khai mạc 2/2.

Ngày 31/1, ghi nhận của phóng viên cho thấy, không khí tại khu vực tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang diễn ra khẩn trương. Công tác thi công Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã hoàn thành khoảng trên 80% khối lượng công việc. 

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bảo vệ người tiêu dùng và kết nối thương mại toàn diện - Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên, chiều 31/1, công tác thi công Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang diễn ra khẩn trương, sẵn sàng đảm bảo tiến độ cho ngày khai mạc 2/2.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bảo vệ người tiêu dùng và kết nối thương mại toàn diện - Ảnh 2.

Tại khu vực lối vào trung tâm nơi diễn ra các hoạt động trưng bày, quảng bá và kết nối giao thương, hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng đội ngũ thiết kế đang tất bật hoàn thiện từng gian hàng.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bảo vệ người tiêu dùng và kết nối thương mại toàn diện - Ảnh 3.

Hệ thống khung sắt, nhà bạt quy mô lớn đã được lắp dựng cơ bản; các hạng mục trang trí, hệ thống điện chiếu sáng, âm thanh, sân khấu chính và khu vực check-in đang được triển khai đồng bộ.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bảo vệ người tiêu dùng và kết nối thương mại toàn diện - Ảnh 4.

Những dãy gian hàng mang sắc xuân rực rỡ dần thành hình, tạo nên diện mạo sinh động cho không gian hội chợ.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bảo vệ người tiêu dùng và kết nối thương mại toàn diện - Ảnh 5.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, ngay sau khi hoàn tất công tác mặt bằng, các đội thi công đã triển khai theo phương án “cuốn chiếu”, vừa lắp dựng khung gian hàng, vừa hoàn thiện hệ thống kỹ thuật nhằm tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo an toàn lao động và chất lượng công trình. Tiến độ được kiểm soát chặt chẽ theo từng giờ, từng hạng mục cụ thể.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bảo vệ người tiêu dùng và kết nối thương mại toàn diện - Ảnh 6.

Theo ghi nhận thực tế, khu sân khấu chính - nơi dự kiến tổ chức lễ khai mạc và các chương trình nghệ thuật đặc sắc đã hoàn thiện khoảng trên 80% phần khung và mặt sàn. Hệ thống màn hình LED cỡ lớn đang được lắp đặt, hứa hẹn mang đến không gian trình diễn hiện đại, tạo điểm nhấn cho sự kiện.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bảo vệ người tiêu dùng và kết nối thương mại toàn diện - Ảnh 7.

Khu vực trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và nông sản chủ lực đã định hình rõ nét. Nhiều địa phương đã cử đại diện đến giám sát việc bố trí gian hàng, phối hợp cùng đơn vị thiết kế để đảm bảo nhận diện thương hiệu, yếu tố văn hóa đặc trưng được thể hiện nổi bật.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bảo vệ người tiêu dùng và kết nối thương mại toàn diện - Ảnh 8.

Ban tổ chức cho biết, hội chợ năm nay không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống mà còn nhấn mạnh yếu tố kết nối đa nền tảng, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm qua môi trường số.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bảo vệ người tiêu dùng và kết nối thương mại toàn diện - Ảnh 9.

Hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng đội ngũ thiết kế đang tất bật hoàn thiện từng gian hàng.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bảo vệ người tiêu dùng và kết nối thương mại toàn diện - Ảnh 10.

Song song với công tác thi công hạ tầng, nhiều doanh nghiệp đang tiến hành trang trí các gian hàng và sẽ chuẩn bị vận chuyển hàng hóa đến khu vực hội chợ để trưng bày trong ngày 1/2.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bảo vệ người tiêu dùng và kết nối thương mại toàn diện - Ảnh 11.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 quy tụ đến 3.000 gian hàng của đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, đơn vị sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như nông sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ…

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bảo vệ người tiêu dùng và kết nối thương mại toàn diện - Ảnh 12.

Sự đa dạng này hứa hẹn tạo nên không gian giao thương sôi động, đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Tết của người dân và khách tham quan.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bảo vệ người tiêu dùng và kết nối thương mại toàn diện - Ảnh 13.

Theo kế hoạch, ngày 1/2, Ban Tổ chức sẽ tổng duyệt toàn bộ hạng mục, vận hành thử hệ thống âm thanh, ánh sáng, điện và các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Công tác vệ sinh môi trường, trang trí cảnh quan, bố trí cây xanh và tiểu cảnh xuân sẽ được hoàn thiện trong ngày cuối cùng trước khai mạc.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại đầu năm, góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá thương hiệu sản phẩm Việt và tạo không gian kết nối cung cầu hiệu quả.

Việc đảm bảo tiến độ thi công đúng cam kết không chỉ thể hiện năng lực tổ chức mà còn khẳng định quyết tâm mang đến một sự kiện chuyên nghiệp, quy mô và giàu tính lan tỏa.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bảo vệ người tiêu dùng và kết nối thương mại toàn diện - Ảnh 14.Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội, Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 quy mô như thế nào?

GĐXH - Văn phòng UBND Thành phố vừa ban hành Thông báo số 87/TB-VP ngày 30/01/2026, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác tổ chức Lễ hội, Hội chợ Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bảo vệ người tiêu dùng và kết nối thương mại toàn diện - Ảnh 15.'Siêu' Hội chợ Mùa Xuân 2026 Bộ Công thương sắp tổ chức có gì đặc biệt?

GĐXH - Hội chợ Mùa Xuân 2026 dự kiến tổ chức từ ngày 2/2-13/2/2026, do Bộ Công thương tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), với chủ đề "Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng".

