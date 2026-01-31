Hình ảnh mới nhất Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 trước giờ khai mạc
GĐXH - Đến chiều 31/1, công tác thi công Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã hoàn thành khoảng trên 80% khối lượng công việc, đảm bảo đúng tiến độ và sẵn sàng hoàn thiện toàn bộ hạng mục trước ngày khai mạc 2/2.
Ngày 31/1, ghi nhận của phóng viên cho thấy, không khí tại khu vực tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang diễn ra khẩn trương. Công tác thi công Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã hoàn thành khoảng trên 80% khối lượng công việc.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại đầu năm, góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá thương hiệu sản phẩm Việt và tạo không gian kết nối cung cầu hiệu quả.
Việc đảm bảo tiến độ thi công đúng cam kết không chỉ thể hiện năng lực tổ chức mà còn khẳng định quyết tâm mang đến một sự kiện chuyên nghiệp, quy mô và giàu tính lan tỏa.
