Sắc xuân rộn ràng, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 hút người dân và du khách
GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chợ hoa Xuân Phố cổ Hà Nội trở thành điểm đến đông đúc của người dân và du khách. Dòng người tấp nập dạo chợ, ngắm hoa, chụp ảnh và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo nên không khí xuân rộn ràng, sôi động giữa lòng phố cổ.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực phố cổ Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi Chợ hoa Xuân Phố cổ.
Tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Cót, Hàng Khoai, Hàng Mã và khu vực bích họa Phùng Hưng, rất nhiều người dành thời gian về đây tham quan, mua sắm, chụp ảnh tạo nên bức tranh xuân rực rỡ, đậm bản sắc Hà Nội.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 trải dài trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và phố bích họa Phùng Hưng (đoạn từ phố Lê Văn Linh đến Hàng Cót).
Thời gian hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ các ngày từ 30/1/2026, đến 20 giờ ngày 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ).
Chi tiết địa điểm trưng bày các ngành hàng:
- Ngành hàng quất: Trưng bày tại ngã ba phố Hàng Rươi – Hàng Lược; phố Hàng Lược (từ số nhà 18 đến số 28 và từ số nhà 45 đến số 85), có xen kẽ sành sứ, cây cảnh, chậu hoa và đồ trang trí các loại.
- Ngành hàng hoa tươi và hoa đào: Toàn bộ phố Hàng Khoai; ngã ba phố Hàng Khoai – Hàng Lược; phố Hàng Lược (từ số nhà 9 đến số 41 và từ số nhà 2 đến số 16).
- Ngành bán đồ giả cổ, hoa lụa: Ngã ba phố Hàng Mã – Hàng Rươi; ngã năm phố Hàng Lược – Hàng Mã – Chả Cá – Thuốc Bắc; phố Hàng Rươi (từ số nhà 12 đến số 36 và từ số nhà 5 đến số 15).
- Ngành hàng trang trí: Phố Hàng Mã (từ số nhà 1 đến số 79 và từ số nhà 2 đến số 80).
