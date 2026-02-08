Mới nhất
Sắc xuân rộn ràng, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 hút người dân và du khách

Chủ nhật, 12:33 08/02/2026 | Bảo vệ người tiêu dùng
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chợ hoa Xuân Phố cổ Hà Nội trở thành điểm đến đông đúc của người dân và du khách. Dòng người tấp nập dạo chợ, ngắm hoa, chụp ảnh và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo nên không khí xuân rộn ràng, sôi động giữa lòng phố cổ.

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026: Điểm đến rực rỡ cho người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 1.Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 bừng sắc giữa lòng Hà Nội

GĐXH - Tối 6/2, tại khu vực ngã năm phố Hàng Lược – Hàng Cót – Phùng Hưng, UBND phường Hoàn Kiếm chính thức khai mạc "Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026".

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực phố cổ Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi  Chợ hoa Xuân Phố cổ.

Tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Cót, Hàng Khoai, Hàng Mã và khu vực bích họa Phùng Hưng, rất nhiều người dành thời gian về đây tham quan, mua sắm, chụp ảnh tạo nên bức tranh xuân rực rỡ, đậm bản sắc Hà Nội.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026: Điểm đến rực rỡ cho người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 2.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 trải dài trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và phố bích họa Phùng Hưng (đoạn từ phố Lê Văn Linh đến Hàng Cót).

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026: Điểm đến rực rỡ cho người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 3.

Chợ được tổ chức phục vụ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, tại khu vực với nhiều hoạt động thú vị. Đây là phiên chợ truyền thống hàng năm ở khu phố cổ, nơi người dân và du khách có thể ngắm hoa, mua sắm, chụp ảnh và trải nghiệm không khí Tết rộn rã ở Hà Nội.

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026: Điểm đến rực rỡ cho người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 4.

Tại đây, không gian phố cổ vốn nhỏ hẹp càng trở nên tấp nập khi các gian hàng hoa, cây cảnh nối dài hai bên đường. Những cành đào phai, đào bích khoe sắc hồng tươi, xen lẫn quất cảnh trĩu quả vàng ươm, mai trắng, lan hồ điệp… tạo nên một không gian ngập tràn sắc xuân.

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026: Điểm đến rực rỡ cho người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 5.

Nhiều người dân cho biết, năm nay chợ hoa phong phú hơn về chủng loại, cách bài trí đẹp mắt, tạo cảm giác vừa truyền thống vừa hiện đại.

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026: Điểm đến rực rỡ cho người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thu Hà (phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, năm nào gia đình chị cũng tranh thủ xuống phố cổ dạo chợ hoa trước Tết. “Không chỉ để mua hoa, mà chủ yếu là để cảm nhận không khí Tết. Đi một vòng chợ hoa là thấy xuân về rất rõ, đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường”, chị Hà cho hay.

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026: Điểm đến rực rỡ cho người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 7.

Cận cảnh những chậu mai chi chít nụ, sẵn sàng phục vụ người dân thưởng hoa trong những ngày Tết.

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026: Điểm đến rực rỡ cho người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 8.

Không chỉ là nơi mua bán hoa, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 còn là điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi dịp Tết đến, xuân về. Tại khu vực phố Phùng Hưng, cổng chợ hoa được trang trí đậm nét Việt.

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026: Điểm đến rực rỡ cho người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 9.

Các gian hàng được bài trí ngay tại giữa phố Phùng Hưng với các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống như xin chữ thư pháp, in tranh dân gian, nặn tò he, gói bánh chưng… thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ.

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026: Điểm đến rực rỡ cho người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 10.

Em Phàn Lở Mẩy (18 tuổi, dân tộc Dao, đến từ xã Sì Lở Lầu, Lai Châu) tranh thủ những ngày được nghỉ học, có mặt tại gian hàng của cộng đồng đồng bào dân tộc Dao để bán những sản vật quê nhà.

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026: Điểm đến rực rỡ cho người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 11.

Sản phẩm của cộng đồng người Dao tại Hà Nội mang đến Chợ hoa Xuân Phố Cổ năm nay là miến khô, nấm hương rừng, mộc nhĩ, các loại nấm, táo đỏ, hạt dổi, thịt lợn gác bếp... Chia sẻ với phóng viên, Mẩy cho biết, những sản phẩm vật này rất thu hút sự quan tâm người dân và du khách, đặc biệt là thịt lợn gác bếp và lạp sườn.

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026: Điểm đến rực rỡ cho người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 12.

Dạo một vòng chợ hoa, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ, du khách nước ngoài tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc xuân với áo dài truyền thống bên các gian hàng hoa.

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026: Điểm đến rực rỡ cho người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 13.

Bạn Nguyễn Thùy Linh, sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, cho biết: “Em thấy năm nay chợ hoa đông hơn, nhiều góc chụp ảnh đẹp. Không khí rất rộn ràng, đi một lúc là thấy Tết đến gần thật rồi”.

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026: Điểm đến rực rỡ cho người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 14.

Theo ghi nhận, lượng người đổ về chợ hoa tăng mạnh vào buổi tối. Dưới ánh đèn vàng đặc trưng của phố cổ, các gian hàng hoa, đồ trang trí Tết càng trở nên lung linh.

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026: Điểm đến rực rỡ cho người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 15.

Nhiều tiểu thương cho biết, sức mua năm nay khá tốt, đặc biệt là các mặt hàng hoa truyền thống và đồ trang trí thủ công. “Khách đến không chỉ mua hoa mà còn đi chơi, chụp ảnh, nên chợ lúc nào cũng đông vui”, một tiểu thương chia sẻ.

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026: Điểm đến rực rỡ cho người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 16.

Chợ hoa Xuân Phố cổ không chỉ góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn tạo điểm nhấn du lịch cho Thủ đô mỗi dịp Tết đến. Sự sôi động, nhộn nhịp của chợ hoa những ngày này như báo hiệu một mùa xuân mới đang về rất gần, mang theo niềm vui và sự háo hức của người dân Hà Nội trong năm mới Bính Ngọ 2026.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 trải dài trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và phố bích họa Phùng Hưng (đoạn từ phố Lê Văn Linh đến Hàng Cót).

Thời gian hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ các ngày từ 30/1/2026, đến 20 giờ ngày 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Chi tiết địa điểm trưng bày các ngành hàng:

- Ngành hàng quất: Trưng bày tại ngã ba phố Hàng Rươi – Hàng Lược; phố Hàng Lược (từ số nhà 18 đến số 28 và từ số nhà 45 đến số 85), có xen kẽ sành sứ, cây cảnh, chậu hoa và đồ trang trí các loại.

- Ngành hàng hoa tươi và hoa đào: Toàn bộ phố Hàng Khoai; ngã ba phố Hàng Khoai – Hàng Lược; phố Hàng Lược (từ số nhà 9 đến số 41 và từ số nhà 2 đến số 16).

- Ngành bán đồ giả cổ, hoa lụa: Ngã ba phố Hàng Mã – Hàng Rươi; ngã năm phố Hàng Lược – Hàng Mã – Chả Cá – Thuốc Bắc; phố Hàng Rươi (từ số nhà 12 đến số 36 và từ số nhà 5 đến số 15).

- Ngành hàng trang trí: Phố Hàng Mã (từ số nhà 1 đến số 79 và từ số nhà 2 đến số 80).

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026: Điểm đến rực rỡ cho người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 17.Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 gắn với phát huy giá trị tuyến phố bích hoạ Phùng Hưng

GĐXH - Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 sẽ tổ chức 30 gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, tranh dân gian.

