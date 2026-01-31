Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội, Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 quy mô như thế nào?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố, trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Sở Công Thương được giao chủ trì tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hấp dẫn, tạo điểm nhấn đặc trưng của Thủ đô.

Các hoạt động cần gắn kết hài hòa với văn hóa, du lịch; kết hợp không gian vui chơi giải trí, sinh vật cảnh, đặc biệt chú trọng xây dựng không gian chuyển đổi số và không gian đổi mới sáng tạo.

Các sự kiện được thiết kế phù hợp với đặc trưng bốn mùa, từng bước hình thành chuỗi sự kiện thường niên của Thành phố. Địa điểm tổ chức ưu tiên gồm: khu vực Trường đua F1, không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Công viên Thiên văn học (Hà Đông), Công viên Thống Nhất và Công viên Thủ Lệ.

Văn phòng UBND Thành phố vừa ban hành Thông báo số 87/TB-VP ngày 30/01/2026, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác tổ chức Lễ hội, Hội chợ Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Đối với Hội chợ Hoa Xuân, Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao chính quyền địa phương chủ động tổ chức triển khai, bảo đảm không khí vui tươi, mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Theo kế hoạch, hai sự kiện lớn sẽ được tổ chức gồm: Chương trình Lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại khu vực Trường đua F1 (phường Từ Liêm) và Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết các hoạt động văn hóa, kinh tế chào Xuân năm 2026 tại Công viên Thống Nhất. Thời gian diễn ra từ ngày 07/02 đến ngày 14/02/2026; lễ khai mạc tổ chức từ 19h30 đến 21h00 ngày 07/02/2026.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt;

Đồng thời bổ sung không gian chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; tăng cường trang trí tổng thể, thiết kế cổng chào, hệ thống chiếu sáng, tiểu cảnh, hoạt động trình diễn nghề và trò chơi dân gian, bảo đảm quy mô tổ chức trang trọng, hoành tráng, xứng tầm Thủ đô.

Thành phố cũng thống nhất mời Vietnam Airlines và vận động các doanh nghiệp tham gia nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch, triển khai các chương trình khuyến mại, bảo đảm nguồn hàng phục vụ Tết và an toàn thực phẩm.

Các sở, ngành gồm: Nông nghiệp và Môi trường, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Thành đoàn Hà Nội cùng Công an Thành phố, Sở Xây dựng, UBND các phường Hai Bà Trưng, Từ Liêm và Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất được giao nhiệm vụ cụ thể, phối hợp tổ chức Lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026, giới thiệu sản phẩm đổi mới sáng tạo, công nghệ số; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và công tác tuyên truyền.