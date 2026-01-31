Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội, Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 quy mô như thế nào?
GĐXH - Văn phòng UBND Thành phố vừa ban hành Thông báo số 87/TB-VP ngày 30/01/2026, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác tổ chức Lễ hội, Hội chợ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố, trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Sở Công Thương được giao chủ trì tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hấp dẫn, tạo điểm nhấn đặc trưng của Thủ đô.
Các hoạt động cần gắn kết hài hòa với văn hóa, du lịch; kết hợp không gian vui chơi giải trí, sinh vật cảnh, đặc biệt chú trọng xây dựng không gian chuyển đổi số và không gian đổi mới sáng tạo.
Các sự kiện được thiết kế phù hợp với đặc trưng bốn mùa, từng bước hình thành chuỗi sự kiện thường niên của Thành phố. Địa điểm tổ chức ưu tiên gồm: khu vực Trường đua F1, không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Công viên Thiên văn học (Hà Đông), Công viên Thống Nhất và Công viên Thủ Lệ.
Đối với Hội chợ Hoa Xuân, Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao chính quyền địa phương chủ động tổ chức triển khai, bảo đảm không khí vui tươi, mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.
Theo kế hoạch, hai sự kiện lớn sẽ được tổ chức gồm: Chương trình Lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại khu vực Trường đua F1 (phường Từ Liêm) và Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết các hoạt động văn hóa, kinh tế chào Xuân năm 2026 tại Công viên Thống Nhất. Thời gian diễn ra từ ngày 07/02 đến ngày 14/02/2026; lễ khai mạc tổ chức từ 19h30 đến 21h00 ngày 07/02/2026.
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt;
Đồng thời bổ sung không gian chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; tăng cường trang trí tổng thể, thiết kế cổng chào, hệ thống chiếu sáng, tiểu cảnh, hoạt động trình diễn nghề và trò chơi dân gian, bảo đảm quy mô tổ chức trang trọng, hoành tráng, xứng tầm Thủ đô.
Thành phố cũng thống nhất mời Vietnam Airlines và vận động các doanh nghiệp tham gia nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch, triển khai các chương trình khuyến mại, bảo đảm nguồn hàng phục vụ Tết và an toàn thực phẩm.
Các sở, ngành gồm: Nông nghiệp và Môi trường, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Thành đoàn Hà Nội cùng Công an Thành phố, Sở Xây dựng, UBND các phường Hai Bà Trưng, Từ Liêm và Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất được giao nhiệm vụ cụ thể, phối hợp tổ chức Lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026, giới thiệu sản phẩm đổi mới sáng tạo, công nghệ số; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và công tác tuyên truyền.
GĐXH - Ngày 29/1, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ công thương, ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) thông tin chi tiết về Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
GĐXH - Hội chợ Mùa Xuân 2026 dự kiến tổ chức từ ngày 2/2-13/2/2026, do Bộ Công thương tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), với chủ đề "Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng".
GĐXH - Ngày 27/01/2026, TS Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành Công văn số 136/ATTP-SP về việc cảnh báo sản phẩm nghi nhiễm độc tố cereulide và các Công văn số 137ATTP-SP và 138/ATTP-SP quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.
GĐXH - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc viên nang cứng Diacerin 50 (Diacerein 50 mg) do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng nước (vi phạm mức độ 3).
GĐXH - Càng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi và phục vụ các hoạt động lễ hội đầu năm càng gia tăng. Nắm bắt tâm lý này, "chợ" đổi tiền lẻ trở nên sôi động từng ngày.
GĐXH - Ngày 26/1, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các sàn thương mại điện tử, website bán hàng ngừng kinh doanh ngay sản phẩm sữa công thức Aptamil First Infant Formula 800g có nguy cơ mất an toàn…
GĐXH - Kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế không còn phải nộp và kê khai lệ phí môn bài. Quy định này được thực hiện thống nhất theo các văn bản pháp luật mới của Quốc hội và Chính phủ, nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.
GĐXH - Theo báo cáo tổng hợp từ UBND các xã, phường, đến thời điểm hiện nay, toàn thành phố đã tiến hành sắp xếp, xử lý được 98 trong tổng số 231 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát. 133 điểm còn lại đang được đưa vào kế hoạch xử lý theo lộ trình cụ thể trong giai đoạn 2026 – 2027, bảo đảm triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, dù chưa đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại đang tăng cao và tập trung mạnh trên các đường bay từ TP. HCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc.
GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, Ngân hàng Nhà nước khẳng định đây là thông tin không chính xác, không có cơ sở pháp lý và đề nghị người dân không chia sẻ các nội dung sai sự thật.
