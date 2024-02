Bắt 2 kẻ trộm chó, thu giữ súng điện và kiếm

Ngày 1/2, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) khởi tố bị can đối với Trần Văn Định (34 tuổi) và Lê Sỹ Hoàng (22 tuổi), cùng trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào sáng 26/1, Công an xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà phát hiện, bắt quả tang Định và Hoàng đang thực hiện hành vi trộm chó của người dân trên địa bàn.

Định (áo đen) và Hoàng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an thu giữ tang vật gồm xe máy hiệu Yamaha Exiter, súng bắn điện tự chế, bình xịt hơi cay, kiếm tự chế và 4 con chó do các đối tượng vừa trộm được.

Định và Hoàng khai sử dụng những tang vật nêu trên làm công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi trộm chó.

4 con chó này các đối tượng trộm ở huyện Can Lộc và huyện Thạch Hà.

Cũng theo công an, Trần Văn Định từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

