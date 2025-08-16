Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Ngày 12/8, Công an phường Tích Lương (Thái Nguyên) nhận được tin báo của chị Q.T.H.B. (SN 2012, trú tại Tổ dân phố Tân Mỹ 1, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên) về việc bị một nhóm đối tượng đánh đập để cướp tài sản là một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro Max.

Theo lời trình báo, nhóm đối tượng là nữ giới, sau khi kết bạn với bị hại trên Facebook đã rủ đi chơi, tìm cách đưa bị hại đến nơi vắng vẻ rồi thực hiện hành vi đánh đập và cướp tài sản.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Tích Lương đã nhanh chóng đến hiện trường thu thập chứng cứ, rà soát camera tại những địa điểm mà các đối tượng đã đi qua.

Với tinh thần quyết tâm đấu tranh chống tội phạm, chỉ sau 12 giờ điều tra, công an đã xác định được nhóm đối tượng thực hiện hành vi "Cướp tài sản" gồm: T.B.N. (SN 2011, trú tại Tổ dân phố 8, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên); H.D.L. (SN 2011, trú tại Tổ dân phố 5, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) V.T.M.A. (SN 2011, trú tại Tổ dân phố 4, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) và P.B.B. (SN 2008, trú tại Tổ dân phố Phú Xá 13, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng 4 nữ sinh này đã thực hiện hành vi phạm tội vô cùng manh động. Ảnh: Công an Thái Nguyên.

Kết quả điều tra cho thấy đối tượng T.B.N. đã tạo lập tài khoản Facebook ảo để tìm kiếm các "con mồi" là học sinh nữ có điện thoại đắt tiền, sau đó dụ dỗ đi chơi để tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản. Sau khi tìm được mục tiêu, N. thông báo cho các đối tượng còn lại để lên kế hoạch hẹn gặp bị hại.

Trong suốt quá trình thực hiện hành vi, các đối tượng luôn bịt khẩu trang, sử dụng tên giả, thay đổi phương tiện và trang phục, liên tục đưa bị hại đi ăn, đi chơi tại nhiều địa điểm khác nhau để tìm cách ra tay. Tuy nhiên, do không tìm được sơ hở, nhóm này đã đưa bị hại đến nơi vắng vẻ, ít người qua lại và không có camera giám sát để đánh đập và cướp tài sản.

Sau khi chiếm đoạt được chiếc điện thoại, nhóm đối tượng đã bán lấy tiền, chia nhau và xóa tài khoản Facebook ảo cùng các tin nhắn để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Hiện, vụ việc đã được công an phường chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.



