Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản
Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.
Ngày 12/8, Công an phường Tích Lương (Thái Nguyên) nhận được tin báo của chị Q.T.H.B. (SN 2012, trú tại Tổ dân phố Tân Mỹ 1, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên) về việc bị một nhóm đối tượng đánh đập để cướp tài sản là một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro Max.
Theo lời trình báo, nhóm đối tượng là nữ giới, sau khi kết bạn với bị hại trên Facebook đã rủ đi chơi, tìm cách đưa bị hại đến nơi vắng vẻ rồi thực hiện hành vi đánh đập và cướp tài sản.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Tích Lương đã nhanh chóng đến hiện trường thu thập chứng cứ, rà soát camera tại những địa điểm mà các đối tượng đã đi qua.
Với tinh thần quyết tâm đấu tranh chống tội phạm, chỉ sau 12 giờ điều tra, công an đã xác định được nhóm đối tượng thực hiện hành vi "Cướp tài sản" gồm: T.B.N. (SN 2011, trú tại Tổ dân phố 8, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên); H.D.L. (SN 2011, trú tại Tổ dân phố 5, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) V.T.M.A. (SN 2011, trú tại Tổ dân phố 4, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) và P.B.B. (SN 2008, trú tại Tổ dân phố Phú Xá 13, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).
Kết quả điều tra cho thấy đối tượng T.B.N. đã tạo lập tài khoản Facebook ảo để tìm kiếm các "con mồi" là học sinh nữ có điện thoại đắt tiền, sau đó dụ dỗ đi chơi để tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản. Sau khi tìm được mục tiêu, N. thông báo cho các đối tượng còn lại để lên kế hoạch hẹn gặp bị hại.
Trong suốt quá trình thực hiện hành vi, các đối tượng luôn bịt khẩu trang, sử dụng tên giả, thay đổi phương tiện và trang phục, liên tục đưa bị hại đi ăn, đi chơi tại nhiều địa điểm khác nhau để tìm cách ra tay. Tuy nhiên, do không tìm được sơ hở, nhóm này đã đưa bị hại đến nơi vắng vẻ, ít người qua lại và không có camera giám sát để đánh đập và cướp tài sản.
Sau khi chiếm đoạt được chiếc điện thoại, nhóm đối tượng đã bán lấy tiền, chia nhau và xóa tài khoản Facebook ảo cùng các tin nhắn để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.
Hiện, vụ việc đã được công an phường chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.
Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt NamPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻmPháp luật - 9 giờ trước
Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.
Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton, 1 vali nhựa màu đen chứa tổng cộng 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Khởi tố 18 đối tượng gây rối trật tự ở Ninh BìnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"
Tuyên Quang: Bắt đối tượng dùng dao chém 3 mẹ con thương vong ở Chiêm HóaPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng bắt đối tượng có hành vi giết người tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hóa.
Gia Lai: Triệu tập đối tượng đánh, dọa chôn sống thanh niên đi giao đá lạnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an xã Kdang (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa triệu tập hai đối tượng có hành vi côn đồ tấn công người giao đá lạnh và có lời lẽ đe dọa.
Xác minh vụ người đàn ông bị cô gái truy đuổi vì có hành vi sàm sỡ trên MetroPháp luật - 1 ngày trước
Công an TPHCM đang phối hợp làm việc với những người liên quan nhằm xác minh thông tin cô gái tố cáo bị một người đàn ông sàm sỡ khi đi tàu Metro.
Vụ bị kết án 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng: Ông Thái Khắc Thành kháng cáoPháp luật - 1 ngày trước
Gia đình ông Thái Khắc Thành kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm TAND khu vực 5 tỉnh Hưng Yên đã tuyên, với mức án 6 năm tù cho việc nuôi, bán 13 con gà lôi trắng.
Truy nã đối tượng Đoàn Bảo ChâuPháp luật - 1 ngày trước
Tối 14/8, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu (57 tuổi, phường Giảng Võ, Hà Nội).
Hà Nội: Khởi tố người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ điPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe kháchPháp luật
GĐXH - Các đối tượng tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu 1 cá thể hổ nặng khoảng 200kg và xương hổ rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam.