'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo
Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.
Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Huy để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, Huy quen biết chị Đ.T.Đ.N. (34 tuổi, trú tại xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng) từ thời học phổ thông. Để tạo lòng tin, Huy tự giới thiệu là trưởng phòng một ngân hàng lớn tại TPHCM, nhiều lần vay tiền của chị N. với lý do đáo hạn ngân hàng, mua hải sản, đầu tư.
Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 3/2023, Huy đã lừa, chiếm đoạt tổng cộng hơn 9 tỷ đồng của chị N. Số tiền này được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian để mua đồng điện tử USDT và đầu tư tiền ảo, nhưng toàn bộ bị thua lỗ.
Đến nay, Huy mới trả cho bạn được hơn 1 tỷ đồng.
Từ vụ án trên, cơ quan điều tra cũng thông báo ai từng chuyển tiền vào tài khoản Sacombank mang tên Trần Quốc Huy hãy liên hệ Phòng CSHS, Công an tỉnh Lâm Đồng để cung cấp thông tin liên quan, phục vụ công tác điều tra.
