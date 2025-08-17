Mới nhất
Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Chủ nhật, 22:45 17/08/2025 | Pháp luật
GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cô gái trẻ tay cầm theo vật giống dao, truy đuổi một nam thanh niên từ trong nhà ra ngoài sân. Nam thanh niên vừa bỏ chạy, vừa ôm ngực rồi bất ngờ ngã gục, nằm bất động...

Theo nội dung được đăng tải kèm video, sự việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vào khoảng 0h20 phút sáng 17/8, cô gái trẻ và nam thanh niên trong video là 2 vợ chồng. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, cô gái đã dùng dao đâm trọng thương chồng.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội nghi án vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ.

Liên quan đến vụ việc trên, tối 17/8, thông tin từ UBND xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ xác nhận, vào rạng sáng nay, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ trọng án nghi vợ đâm chết chồng.

Lãnh đạo UBND xã Phú Mỹ cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an xã đã lập tức có mặt, bảo vệ hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Hiện công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và đang tiến hành các bước điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh tính nạn nhân và người vợ nghi gây án chưa được công bố.

Án mạng trong khách sạn ở Nha Trang: Chồng &quot;hờ&quot; giết 2 mẹ con rồi tự sát vì ghen tuông?Án mạng trong khách sạn ở Nha Trang: Chồng 'hờ' giết 2 mẹ con rồi tự sát vì ghen tuông?

Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiến hành điều tra vụ 3 người chết tại khách sạn ở TP Nha Trang, nhưng chưa thể khởi tố vụ án vì nghi phạm tử vong


Trung Sơn
