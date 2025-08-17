Mới nhất
Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Chủ nhật, 07:44 17/08/2025 | Pháp luật
Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Trong mắt hàng xóm tại khu chung cư cao cấp Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Hà Nội), vợ chồng Ngô Thị Thêu là một cặp đôi sang trọng, sống khá lặng lẽ sau cánh cửa căn hộ trị giá nhiều tỷ đồng.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm - Ảnh 1.

Khu vực tòa nhà nơi vợ chồng Ngô Thị Thêu từng sinh sống.

Không ai ngờ rằng phía sau lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ lại là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Văn M., một cư dân tòa nhà, chia sẻ: “Nhiều lần gặp, tôi thấy họ ăn mặc sang trọng, đeo đồng hồ tiền tỷ, dùng điện thoại và túi xách hàng hiệu. Không ít người đặt dấu hỏi: Họ làm gì mà giàu thế?

Nhưng sống trong chung cư, mỗi nhà một cửa, ít ai để ý đến nhau. Chỉ đến khi sự việc vỡ lở, chúng tôi mới biết bấy lâu nay sống cạnh đối tượng lừa đảo tinh vi”.

Một cư dân khác – anh Vũ Văn Đ., sống tại tòa S2, cũng chia sẻ: “Ban đầu, họ rất kín tiếng. Chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng xe sang ra vào hầm, khiến nhiều người nghĩ họ là con nhà đại gia.

Không ai ngờ đó lại là lớp vỏ để che đậy một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ngay cả ở đối diện nhau, đôi khi mở cửa ra, họ cũng lập tức đóng lại, chẳng mấy ai biết rõ mặt”.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm - Ảnh 2.

Ngô Thị Thêu (bế con nhỏ) bị dẫn giải về nước. Ảnh: Bộ Công an

Sự thật chỉ hé lộ khi Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo nghìn tỷ, do Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter) cầm đầu. Hàng loạt siêu xe cùng tài sản giá trị bị thu giữ ngay trong hầm chung cư, khiến hàng xóm của cặp vợ chồng không khỏi bất ngờ.

Anh Đ. kể thêm: “Thực sự, chúng tôi chỉ nhận ra họ khi hình ảnh được công bố trên báo chí. Bình thường gặp ngoài hành lang cũng chẳng biết họ là ai. Tới khi công an ập vào bắt giữ, cả tòa nhà mới nhận ra ‘ông trùm – bà trùm’ lừa đảo sống ngay cạnh mình”.

Ông Lã Văn Nam – Tổ trưởng tổ dân phố 21, phường Phú Diễn xác nhận: “Vợ chồng này sống rất khép kín, không gây mâu thuẫn hay va chạm với ai. Chỉ đến khi công an truy bắt, tịch thu hàng loạt ô tô hạng sang, chúng tôi mới biết sự thật”.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm - Ảnh 3.

Công an Hà Nội chủ trì thực hiện các thủ tục tố tụng liên quan đến việc bắt giữ đối tượng Ngô Thị Thêu. Ảnh: Bộ Công an cung cấp.

Liên quan đến vụ án lừa đảo trên không gian mạng “Mr. Pips”, Bộ Công an cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Văn phòng INTERPOL Việt Nam và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định pháp luật.

Về đối tượng Ngô Thị Thêu, Bộ Công an xác định Thêu là bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Mr. Pips và Mr. Hunter. Đối tượng này bị truy nã về tội “Không tố giác tội phạm” theo Quyết định truy nã số 20647 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Tại cuộc họp báo ngày 7/7, ông Đỗ Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội – cho biết: khi bị bắt giữ tại Thái Lan, Ngô Thị Thêu đang chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Đến tháng 7, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can liên quan đến vụ án. Trong đó, 38 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 bị can bị truy nã quốc tế.

Đường dây của Mr. Pips và Mr. Hunter hoạt động từ năm 2021, lập nhiều trang web giao diện tiếng Anh nhằm khiến người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế uy tín. Thực chất, các trang này đều được lập trình và liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.

Cơ quan điều tra đã thu giữ tổng tài sản 5.315 tỷ đồng, gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ hàng hiệu trị giá khoảng 300 tỷ đồng cùng 125 bất động sản đã bị phong tỏa giao dịch.

Đến nay, công an đã xác định được 571 bị hại và tiếp tục kêu gọi các nạn nhân khác ra trình diện để phối hợp điều tra.

Vụ án Mr Pips: Bắt giữ vợ Mr Hunter khi chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ KỳVụ án Mr Pips: Bắt giữ vợ Mr Hunter khi chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ

Liên quan vụ án Mr Pips, Cơ quan chức năng đã bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter) khi đối tượng đang trốn tại Thái Lan, chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

