Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm
Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.
Trong mắt hàng xóm tại khu chung cư cao cấp Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Hà Nội), vợ chồng Ngô Thị Thêu là một cặp đôi sang trọng, sống khá lặng lẽ sau cánh cửa căn hộ trị giá nhiều tỷ đồng.
Không ai ngờ rằng phía sau lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ lại là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng.
Anh Nguyễn Văn M., một cư dân tòa nhà, chia sẻ: “Nhiều lần gặp, tôi thấy họ ăn mặc sang trọng, đeo đồng hồ tiền tỷ, dùng điện thoại và túi xách hàng hiệu. Không ít người đặt dấu hỏi: Họ làm gì mà giàu thế?
Nhưng sống trong chung cư, mỗi nhà một cửa, ít ai để ý đến nhau. Chỉ đến khi sự việc vỡ lở, chúng tôi mới biết bấy lâu nay sống cạnh đối tượng lừa đảo tinh vi”.
Một cư dân khác – anh Vũ Văn Đ., sống tại tòa S2, cũng chia sẻ: “Ban đầu, họ rất kín tiếng. Chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng xe sang ra vào hầm, khiến nhiều người nghĩ họ là con nhà đại gia.
Không ai ngờ đó lại là lớp vỏ để che đậy một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ngay cả ở đối diện nhau, đôi khi mở cửa ra, họ cũng lập tức đóng lại, chẳng mấy ai biết rõ mặt”.
Sự thật chỉ hé lộ khi Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo nghìn tỷ, do Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter) cầm đầu. Hàng loạt siêu xe cùng tài sản giá trị bị thu giữ ngay trong hầm chung cư, khiến hàng xóm của cặp vợ chồng không khỏi bất ngờ.
Anh Đ. kể thêm: “Thực sự, chúng tôi chỉ nhận ra họ khi hình ảnh được công bố trên báo chí. Bình thường gặp ngoài hành lang cũng chẳng biết họ là ai. Tới khi công an ập vào bắt giữ, cả tòa nhà mới nhận ra ‘ông trùm – bà trùm’ lừa đảo sống ngay cạnh mình”.
Ông Lã Văn Nam – Tổ trưởng tổ dân phố 21, phường Phú Diễn xác nhận: “Vợ chồng này sống rất khép kín, không gây mâu thuẫn hay va chạm với ai. Chỉ đến khi công an truy bắt, tịch thu hàng loạt ô tô hạng sang, chúng tôi mới biết sự thật”.
Liên quan đến vụ án lừa đảo trên không gian mạng “Mr. Pips”, Bộ Công an cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Văn phòng INTERPOL Việt Nam và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định pháp luật.
Về đối tượng Ngô Thị Thêu, Bộ Công an xác định Thêu là bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Mr. Pips và Mr. Hunter. Đối tượng này bị truy nã về tội “Không tố giác tội phạm” theo Quyết định truy nã số 20647 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.
Tại cuộc họp báo ngày 7/7, ông Đỗ Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội – cho biết: khi bị bắt giữ tại Thái Lan, Ngô Thị Thêu đang chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Đến tháng 7, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can liên quan đến vụ án. Trong đó, 38 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 bị can bị truy nã quốc tế.
Đường dây của Mr. Pips và Mr. Hunter hoạt động từ năm 2021, lập nhiều trang web giao diện tiếng Anh nhằm khiến người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế uy tín. Thực chất, các trang này đều được lập trình và liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.
Cơ quan điều tra đã thu giữ tổng tài sản 5.315 tỷ đồng, gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ hàng hiệu trị giá khoảng 300 tỷ đồng cùng 125 bất động sản đã bị phong tỏa giao dịch.
Đến nay, công an đã xác định được 571 bị hại và tiếp tục kêu gọi các nạn nhân khác ra trình diện để phối hợp điều tra.
Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờPháp luật - 12 giờ trước
Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sảnPháp luật - 17 giờ trước
Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.
Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt NamPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻmPháp luật - 1 ngày trước
Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.
Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton, 1 vali nhựa màu đen chứa tổng cộng 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Khởi tố 18 đối tượng gây rối trật tự ở Ninh BìnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"
Tuyên Quang: Bắt đối tượng dùng dao chém 3 mẹ con thương vong ở Chiêm HóaPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng bắt đối tượng có hành vi giết người tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hóa.
Gia Lai: Triệu tập đối tượng đánh, dọa chôn sống thanh niên đi giao đá lạnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an xã Kdang (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa triệu tập hai đối tượng có hành vi côn đồ tấn công người giao đá lạnh và có lời lẽ đe dọa.
Xác minh vụ người đàn ông bị cô gái truy đuổi vì có hành vi sàm sỡ trên MetroPháp luật - 2 ngày trước
Công an TPHCM đang phối hợp làm việc với những người liên quan nhằm xác minh thông tin cô gái tố cáo bị một người đàn ông sàm sỡ khi đi tàu Metro.
Vụ bị kết án 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng: Ông Thái Khắc Thành kháng cáoPháp luật - 2 ngày trước
Gia đình ông Thái Khắc Thành kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm TAND khu vực 5 tỉnh Hưng Yên đã tuyên, với mức án 6 năm tù cho việc nuôi, bán 13 con gà lôi trắng.
Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe kháchPháp luật
GĐXH - Các đối tượng tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu 1 cá thể hổ nặng khoảng 200kg và xương hổ rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam.