Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Chủ nhật, 11:16 17/08/2025 | Pháp luật
GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước đoạn video ghi lại hình ảnh 3 thanh thiếu niên đi xe máy trong lúc dừng chờ Đoàn xe phục vụ A80 đi qua (đoạn gần Siêu thị Lan Chi, khu vực Cầu Sắt, xã Xuân Mai) đã có những hành vi phản cảm, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Đoạn video ghi lại hình ảnh 3 thanh thiếu niên đi xe máy có hành vi phản cảm gây bức xúc dư luận.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 17/8, thông tin từ Công an xã Xuân Mai cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng Công an xã đã chủ động phối hợp cùng Đội CSGT số 12 nhanh chóng xác minh và ngay trong ngày 16/8 đã yêu cầu những người có liên quan đến làm việc.

Được biết, 3 thanh thiếu niên này đều là nữ sinh học cấp 3. Tại cơ quan Công an, cả 3 đều nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, cam kết không tái phạm.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua- Ảnh 1.

3 học sinh tại cơ quan công an.

Đối với các lỗi vi phạm giao thông, cơ quan Công an đã lập hồ sơ xử lý cảnh cáo và thông báo về nhà trường, đồng thời tạm giữ phương tiện.

Chỉ huy Công an xã Xuân Mai cho biết, qua sự việc này, Công an xã sẽ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con trẻ.

Hà Nội: Khởi tố người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ điHà Nội: Khởi tố người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi gây rối trật tự công cộng.


Trung Sơn
