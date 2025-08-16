Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm
Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.
Đến rạng sáng 16-8, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng khiến một tài xế xe ôm công nghệ tử vong.
Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 15-8, người dân sống trong hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai nghe nhiều tiếng la thất thanh. Khi chạy ra kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ đã tử vong trong tư thế ngồi dựa vào tường, trên cổ có vết thương.
Tại hiện trường, cạnh nạn nhân còn có chiếc xe máy Future biển số tỉnh Bạc Liêu và một túi xách, bên trong còn ví tiền.
Ngay sau đó, Công an phường Trung Mỹ Tây đã phong tỏa khu vực, trích xuất camera an ninh và truy tìm nghi phạm.
Qua rà soát, ban đầu cơ quan chức năng đã xác định được người liên quan đến vụ án và đang làm rõ động cơ. Nạn nhân cũng được xác định là ông P (khoảng 47 tuổi).
Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác ở phường Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác điều tra.
Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt NamPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton, 1 vali nhựa màu đen chứa tổng cộng 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Khởi tố 18 đối tượng gây rối trật tự ở Ninh BìnhPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"
Tuyên Quang: Bắt đối tượng dùng dao chém 3 mẹ con thương vong ở Chiêm HóaPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng bắt đối tượng có hành vi giết người tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hóa.
Gia Lai: Triệu tập đối tượng đánh, dọa chôn sống thanh niên đi giao đá lạnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an xã Kdang (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa triệu tập hai đối tượng có hành vi côn đồ tấn công người giao đá lạnh và có lời lẽ đe dọa.
Xác minh vụ người đàn ông bị cô gái truy đuổi vì có hành vi sàm sỡ trên MetroPháp luật - 1 ngày trước
Công an TPHCM đang phối hợp làm việc với những người liên quan nhằm xác minh thông tin cô gái tố cáo bị một người đàn ông sàm sỡ khi đi tàu Metro.
Vụ bị kết án 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng: Ông Thái Khắc Thành kháng cáoPháp luật - 1 ngày trước
Gia đình ông Thái Khắc Thành kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm TAND khu vực 5 tỉnh Hưng Yên đã tuyên, với mức án 6 năm tù cho việc nuôi, bán 13 con gà lôi trắng.
Truy nã đối tượng Đoàn Bảo ChâuPháp luật - 1 ngày trước
Tối 14/8, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu (57 tuổi, phường Giảng Võ, Hà Nội).
Hà Nội: Khởi tố người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ điPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Vây bắt Phạm Văn Nghĩa, đối tượng chém em trai rồi cố thủ trong nhàPháp luật - 2 ngày trước
Phạm Văn Nghĩa (33 tuổi, trú xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ sau khi dùng dao chém em trai nhiều nhát rồi cố thủ trong nhà.
Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe kháchPháp luật
GĐXH - Các đối tượng tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu 1 cá thể hổ nặng khoảng 200kg và xương hổ rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam.