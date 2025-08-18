Mới nhất
Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Thứ hai, 14:38 18/08/2025 | Pháp luật
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Ngày 18/8, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vào khoảng 3h ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc anh Nguyễn Tiến Doanh (SN 2000) bị vợ là Hà Thị Lai Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái dẫn đến tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Quá trình điều tra xác định, Khoảng 0h20 ngày 17/8, hai vợ chồng Doanh và Hạ cùng đi ăn liên hoan uống rượu rồi về nhà ở khu 1 (Phú Mỹ) thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ- Ảnh 1.

Đối tượng Hà Thị Lai Hạ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Sau đó, đối tượng Hạ đã sử dụng con dao bằng kim loại, loại dao gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái của chồng và rút dao ra làm anh Doanh chảy máu. Thời điểm đó, anh Doanh ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài thì Hạ tiếp tục cầm dao dồn đuổi theo chồng.

Cùng lúc này, ông N.T.M. và bà H.T.T.H. (bố mẹ của Doanh) can ngăn nhưng không được. Nạn nhân Doanh bỏ chạy và ngã bất tỉnh ở sân trước cửa nhà, dù được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng anh Doanh đã tử vong.

Được biết, anh Doanh và đối tượng Hạ lấy nhau khoảng 5 năm nay, có con trai 5 tuổi. Hai người làm công nhân, cùng chung một công ty.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú ThọNghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

Trung Sơn
Tòa soạn Quảng cáo
Top