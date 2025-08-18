Mới nhất
Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Thứ hai, 06:32 18/08/2025 | Pháp luật
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện tụ điểm tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn, được tổ chức và "ngụy trang" bài bản nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Lấy danh nghĩa là gara sửa xe ô tô tại địa chỉ 212 đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, các đối tượng hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi, muốn triệt phá phải qua nhiều lớp cửa bảo vệ…

Phá sới bạc &quot;khủng&quot; dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô - Ảnh 1.

Cơ quan ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng để điều tra

Sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định, địa điểm dùng để đánh bạc là gara ô tô Hồng Hải (địa chỉ nêu trên) do Phan Hữu Hải (49 tuổi, trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) điều hành.

Theo đó, khi tổ chức sới bạc, Hải liên lạc, lôi kéo con bạc đến tham gia, ngoài trực tiếp tham gia đánh bạc, Hải còn thu tiền "xâu".

Hàng ngày, sới bạc này thu hút hàng chục đối tượng tham gia với số tiền giao dịch bình quân từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.

Phá sới bạc &quot;khủng&quot; dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô - Ảnh 2.

Đối tượng cầm đầu Phan Hữu Hải.

Sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định, địa điểm dùng để đánh bạc là gara ô tô Hồng Hải (địa chỉ nêu trên) do Phan Hữu Hải (49 tuổi, trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) điều hành.

Theo đó, khi tổ chức sới bạc, Hải liên lạc, lôi kéo con bạc đến tham gia, ngoài trực tiếp tham gia đánh bạc, Hải còn thu tiền "xâu".

Hàng ngày, sới bạc này thu hút hàng chục đối tượng tham gia với số tiền giao dịch bình quân từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.

Phá sới bạc &quot;khủng&quot; dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Khoảng 16h ngày 14/8, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng tiến hành đánh lạc hướng các nhân viên gara ô tô Hồng Hải, vượt qua hệ thống camera giám sát và 3 lớp cửa tại căn nhà số 212 Tôn Đức Thắng và khống chế, bắt quả tang 2 sới bạc với 8 đối tượng có liên quan.

Cụ thể, tại sới bạc thứ nhất có 4 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh bài "binh", gồm: Phan Hữu Hải (52 tuổi), chủ ga ra ô tô Hồng Hải - vừa là người tổ chức, vừa là người trực tiếp tham gia đánh bạc; Đặng Bá Lâm (51 tuổi, trú phường Liên Chiểu); Ngô Văn Chương (49 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết Nhung (60 tuổi), cùng trú phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tại sới bạc thứ 2, cơ quan Công an bắt quả tang 04 đối tượng đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài "phỏm", gồm: Trần Xuân Bằng (51 tuổi) và Lê Thị Thanh Thu (57 tuổi), cùng trú phường An Khê; Nguyễn Văn Tám (44 tuổi, trú phường Hòa Khánh) và Trần Văn Hùng (48 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận, sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, khoảng 14h ngày 14/8, Phan Hữu Hải đã liên hệ với 07 đối tượng trên đến nhà để thực hiện hành vi đánh bạc.

Phá sới bạc &quot;khủng&quot; dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô - Ảnh 4.

Tang vật vụ án.

Đáng chú ý, tại sới bạc có Hải tham tham, tính đến thời điểm bị bắt quả tang, các đối tượng đã thực hiện 43 ván, với tổng số tiền đánh bạc hơn 300 triệu đồng.

Còn tại sới bạc bằng hình thức đánh phỏm do các đối tượng Hùng, Tám, Thu và Bằng tham gia, số tiền thắng thua mỗi ván từ khoảng 2 triệu đến 20 triệu đồng; tổng số tiền đánh bạc tại thời điểm bắt khoảng 200 triệu đồng.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ hơn 216 triệu đồng tiền mặt, khoảng 01 tỷ đồng trong tài khoản cá nhân của 08 đối tượng, 02 xe ôtô, 03 xe máy; 09 điện thoại di động…

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng, xác minh truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

