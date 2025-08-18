Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện tụ điểm tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn, được tổ chức và "ngụy trang" bài bản nhằm đối phó với lực lượng chức năng.
Lấy danh nghĩa là gara sửa xe ô tô tại địa chỉ 212 đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, các đối tượng hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi, muốn triệt phá phải qua nhiều lớp cửa bảo vệ…
Sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định, địa điểm dùng để đánh bạc là gara ô tô Hồng Hải (địa chỉ nêu trên) do Phan Hữu Hải (49 tuổi, trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) điều hành.
Theo đó, khi tổ chức sới bạc, Hải liên lạc, lôi kéo con bạc đến tham gia, ngoài trực tiếp tham gia đánh bạc, Hải còn thu tiền "xâu".
Hàng ngày, sới bạc này thu hút hàng chục đối tượng tham gia với số tiền giao dịch bình quân từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.
Sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định, địa điểm dùng để đánh bạc là gara ô tô Hồng Hải (địa chỉ nêu trên) do Phan Hữu Hải (49 tuổi, trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) điều hành.
Theo đó, khi tổ chức sới bạc, Hải liên lạc, lôi kéo con bạc đến tham gia, ngoài trực tiếp tham gia đánh bạc, Hải còn thu tiền "xâu".
Hàng ngày, sới bạc này thu hút hàng chục đối tượng tham gia với số tiền giao dịch bình quân từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.
Khoảng 16h ngày 14/8, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng tiến hành đánh lạc hướng các nhân viên gara ô tô Hồng Hải, vượt qua hệ thống camera giám sát và 3 lớp cửa tại căn nhà số 212 Tôn Đức Thắng và khống chế, bắt quả tang 2 sới bạc với 8 đối tượng có liên quan.
Cụ thể, tại sới bạc thứ nhất có 4 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh bài "binh", gồm: Phan Hữu Hải (52 tuổi), chủ ga ra ô tô Hồng Hải - vừa là người tổ chức, vừa là người trực tiếp tham gia đánh bạc; Đặng Bá Lâm (51 tuổi, trú phường Liên Chiểu); Ngô Văn Chương (49 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết Nhung (60 tuổi), cùng trú phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Tại sới bạc thứ 2, cơ quan Công an bắt quả tang 04 đối tượng đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài "phỏm", gồm: Trần Xuân Bằng (51 tuổi) và Lê Thị Thanh Thu (57 tuổi), cùng trú phường An Khê; Nguyễn Văn Tám (44 tuổi, trú phường Hòa Khánh) và Trần Văn Hùng (48 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).
Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận, sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, khoảng 14h ngày 14/8, Phan Hữu Hải đã liên hệ với 07 đối tượng trên đến nhà để thực hiện hành vi đánh bạc.
Đáng chú ý, tại sới bạc có Hải tham tham, tính đến thời điểm bị bắt quả tang, các đối tượng đã thực hiện 43 ván, với tổng số tiền đánh bạc hơn 300 triệu đồng.
Còn tại sới bạc bằng hình thức đánh phỏm do các đối tượng Hùng, Tám, Thu và Bằng tham gia, số tiền thắng thua mỗi ván từ khoảng 2 triệu đến 20 triệu đồng; tổng số tiền đánh bạc tại thời điểm bắt khoảng 200 triệu đồng.
Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ hơn 216 triệu đồng tiền mặt, khoảng 01 tỷ đồng trong tài khoản cá nhân của 08 đối tượng, 02 xe ôtô, 03 xe máy; 09 điện thoại di động…
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng, xác minh truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú ThọPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.
'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảoPháp luật - 18 giờ trước
Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.
Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi quaPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.
Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạmPháp luật - 1 ngày trước
Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.
Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờPháp luật - 1 ngày trước
Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sảnPháp luật - 1 ngày trước
Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.
Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt NamPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻmPháp luật - 2 ngày trước
Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.
Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton, 1 vali nhựa màu đen chứa tổng cộng 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Khởi tố 18 đối tượng gây rối trật tự ở Ninh BìnhPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"
Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi quaPháp luật
GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.