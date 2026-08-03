Món đồ uống đang "gây sốt" trong giới yêu ăn sạch, sống khỏe

Cách làm sinh tố bơ đậu phộng bổ dưỡng

Nếu bạn đang tìm kiếm một món sinh tố vừa dễ làm, vừa bổ dưỡng để bổ sung năng lượng trước hoặc sau khi tập luyện, thì sinh tố bơ đậu phộng chính là "người bạn đồng hành" lý tưởng.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa chất béo tốt từ bơ và protein dồi dào từ đậu phộng, món sinh tố này không chỉ giúp bạn cảm thấy no lâu mà còn hỗ trợ phục hồi cơ bắp hiệu quả.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả bơ chín (loại bơ sáp, ruột vàng mịn là ngon nhất). 2 muỗng canh bơ đậu phộng (loại nguyên chất, không đường là tốt nhất cho gymer). 150ml sữa tươi không đường (có thể thay bằng sữa hạt nếu muốn). 1 muỗng cà phê mật ong (tùy khẩu vị).1 ít đá viên hoặc đá bào.

Các bước thực hiện: Đầu tiên bạn mang bơ bạn rửa sạch, bổ đôi, bỏ hạt và dùng muỗng nạo phần thịt cho vào tô. Nếu bạn muốn vị sinh tố đậm đà hơn thì nên chọn bơ sáp chín vừa, không bị đắng.

Sinh tố bơ đậu phộng không chỉ là món uống lý tưởng cho người tập gym mà còn phù hợp với mọi lứa tuổi bởi sự thơm ngon, dễ uống và cực kỳ bổ dưỡng.

Cho bơ, bơ đậu phộng, sữa tươi và mật ong vào máy xay sinh tố. Thêm một ít đá viên vào để tạo độ mát lạnh. Bấm máy và xay nhuyễn cho đến khi hỗn hợp sánh mịn, quyện đều.

Rót sinh tố ra ly, bạn có thể trang trí thêm hạt chia hoặc lát chuối tươi để tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng. Uống ngay sau khi xay để cảm nhận được trọn vẹn độ béo mịn và thơm bùi của đậu phộng hòa quyện cùng vị ngậy của bơ.

Lưu ý nhỏ: Nếu bạn đang trong chế độ giảm cân hoặc ăn kiêng nghiêm ngặt, có thể bỏ mật ong hoặc giảm lượng sữa. Nên dùng sinh tố sau buổi tập hoặc vào bữa sáng để cung cấp năng lượng và duy trì cơ bắp.

Sinh tố bơ đậu phộng không chỉ là món uống lý tưởng cho người tập gym mà còn phù hợp với mọi lứa tuổi bởi sự thơm ngon, dễ uống và cực kỳ bổ dưỡng.

Lưu ý khi uống sinh tố bơ đậu phộng

Sinh tố bơ đậu phộng là món đồ uống giàu dinh dưỡng, cung cấp năng lượng dồi dào và nhiều chất béo có lợi. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi ích mà không ảnh hưởng đến sức khỏe hay cân nặng, bạn cần lưu ý một vài điều quan trọng khi sử dụng loại sinh tố này.

Mặc dù sinh tố bơ đậu phộng tốt cho người tập luyện thể thao hoặc cần bổ sung năng lượng, nhưng nếu dùng quá mức, lượng calo sẽ nhanh chóng vượt quá nhu cầu cơ thể. Cả bơ và đậu phộng đều chứa nhiều chất béo và protein, vì thế bạn chỉ nên uống 1 ly mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng hoặc sau khi tập luyện để cơ thể hấp thụ và chuyển hóa tốt hơn.

Mặc dù sinh tố bơ đậu phộng tốt cho người tập luyện thể thao hoặc cần bổ sung năng lượng, nhưng nếu dùng quá mức, lượng calo sẽ nhanh chóng vượt quá nhu cầu cơ thể.

Hãy ưu tiên chọn bơ chín tự nhiên và bơ đậu phộng nguyên chất không đường để đảm bảo dinh dưỡng và tránh nạp vào cơ thể quá nhiều đường tinh luyện, một yếu tố dễ gây tăng cân, tăng đường huyết và mỡ máu. Ngoài ra, bạn có thể dùng sữa tươi không đường, sữa hạt hoặc sữa chua để hỗn hợp sinh tố thêm phần lành mạnh.

Một số người có thói quen thêm chuối chín, mật ong hay sữa đặc vào sinh tố bơ đậu phộng để tăng hương vị. Tuy nhiên, nếu bạn đang ăn kiêng hoặc kiểm soát cân nặng, hãy cẩn thận với lượng đường ẩn trong các thành phần này. Tốt nhất, bạn nên cân nhắc khẩu phần phù hợp với nhu cầu năng lượng mỗi ngày.

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