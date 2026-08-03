Uống 4 loại sinh tố này mỗi ngày, mỡ thừa tự động "bốc hơi"

Sinh tố việt quất và hạt chia

Việt quất nổi tiếng với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đồng thời chứa ít đường hơn nhiều loại trái cây khác. Khi kết hợp cùng hạt chia và sữa yến mạch không đường, món sinh tố trở nên giàu chất xơ và protein hơn, giúp kiểm soát cơn đói hiệu quả.

Hạt chia có khả năng hút nước và nở ra sau khi ngâm hoặc xay, tạo cảm giác no lâu hơn. Ngoài ra, loại hạt này còn cung cấp omega-3, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và quá trình trao đổi chất.

Bạn cũng có thể thêm một thìa sữa chua Hy Lạp không đường để tăng lượng protein và tạo độ sánh mịn cho thức uống. Trung bình, một ly sinh tố việt quất và hạt chia chỉ khoảng 180 - 200 kcal nhưng vẫn đủ dinh dưỡng cho một bữa phụ lành mạnh.

Sinh tố cải bó xôi và chuối

Cải bó xôi là loại rau chứa nhiều chất xơ, vitamin A, vitamin C và sắt nhưng lại rất ít calo. Khi kết hợp với nửa quả chuối chín và sữa hạnh nhân không đường, bạn sẽ có một ly sinh tố thơm ngon, cung cấp năng lượng vừa đủ mà không làm tăng lượng calo quá nhiều.

Một ly sinh tố theo công thức này thường chỉ cung cấp khoảng 150 kcal, rất phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa phụ.

Chất xơ trong cải bó xôi giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó kéo dài cảm giác no. Trong khi đó, chuối bổ sung kali và carbohydrate tự nhiên giúp cơ thể duy trì năng lượng cho các hoạt động hàng ngày.

Để tăng hàm lượng protein, bạn có thể bổ sung thêm một ít hạt hoặc sữa chua không đường. Một ly sinh tố theo công thức này thường chỉ cung cấp khoảng 150 kcal, rất phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa phụ.

Sinh tố bơ và bơ đậu phộng

Nhiều người lo ngại bơ chứa nhiều chất béo nên không phù hợp khi giảm cân. Thực tế, quả bơ giàu chất béo không bão hòa đơn - loại chất béo có lợi cho sức khỏe tim mạch và giúp kéo dài cảm giác no.

Khi kết hợp nửa quả bơ với sữa hạt không đường và một thìa bơ đậu phộng nguyên chất, bạn sẽ có một ly sinh tố giàu dinh dưỡng, cung cấp chất béo lành mạnh, protein và chất xơ.

Khi kết hợp nửa quả bơ với sữa hạt không đường và một thìa bơ đậu phộng nguyên chất, bạn sẽ có một ly sinh tố giàu dinh dưỡng, cung cấp chất béo lành mạnh, protein và chất xơ.

Mặc dù lượng calo của món sinh tố này cao hơn các công thức khác (khoảng trên 300 kcal), nhưng đây vẫn là lựa chọn phù hợp nếu dùng thay thế một bữa ăn nhẹ hoặc bữa sáng. Nhờ khả năng tạo cảm giác no lâu, sinh tố bơ giúp hạn chế việc ăn vặt trong ngày.

Sinh tố dưa chuột, chanh và hạt lanh

Nếu yêu thích hương vị thanh mát, sinh tố dưa chuột kết hợp chanh và hạt lanh là lựa chọn đáng cân nhắc. Dưa chuột chứa nhiều nước, ít calo và giúp cơ thể bổ sung nước hiệu quả. Chanh mang đến vị chua nhẹ, đồng thời bổ sung vitamin C giúp tăng cường sức khỏe. Trong khi đó, hạt lanh giàu chất xơ và chất béo tốt, góp phần duy trì cảm giác no cũng như hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Loại sinh tố này đặc biệt thích hợp vào những ngày nắng nóng hoặc sau khi tập luyện. Với lượng calo dưới 200 kcal mỗi ly, đây là thức uống vừa giải khát vừa hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Không phải loại sinh tố nào cũng phù hợp với người đang giảm cân

Lựa chọn đúng loại sinh tố không chỉ giúp bổ sung vitamin và khoáng chất mà còn hỗ trợ kiểm soát cơn đói, giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Các công thức từ cải bó xôi và chuối, việt quất và hạt chia, dưa chuột với chanh và hạt lanh hay bơ kết hợp bơ đậu phộng đều là những gợi ý đáng thử nếu bạn đang xây dựng chế độ ăn lành mạnh.

Những công thức sinh tố giàu chất xơ, protein và ít đường có thể góp phần tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi kết hợp với lối sống khoa học.

Tuy nhiên, sinh tố chỉ là một phần trong kế hoạch giảm cân. Để đạt kết quả lâu dài, hãy duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, ngủ đủ giấc và tập luyện đều đặn. Những công thức sinh tố giàu chất xơ, protein và ít đường có thể góp phần tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi kết hợp với lối sống khoa học.

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