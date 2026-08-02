Ăn bơ mặn sao cho đúng để vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe?

Bơ mặn là gì?

Bơ mặn là một loại bơ phổ biến và được nhiều người sử dụng. Khác với bơ lạt, bơ mặn có chứa một hàm lượng muối nhất định. Vì có vị mặn nên bơ mặn được sử dụng như một loại gia vị nấu ăn, được nêm nếm khi nấu món súp hoặc món xào.

Bơ mặn sẽ kích thích hương vị, làm món ăn trở nên đậm đà và tròn vị hơn. Mùi thơm nhẹ và độ ngậy vừa phải trong bơ cũng giúp kích thích vị giác và tăng cảm giác thèm ăn. Bơ mặn không được sử dụng khi làm bánh vì độ mặn trong bơ sẽ làm bạn khó kiểm soát mùi vị của món bánh.

Bơ mặn chế biến món gì ngon

Rau củ luộc ngũ sắc sốt bơ mặn ngon

Đầu tiên, rau củ bạn đem cắt, rửa, luộc. Lấy 1 nồi nước nhỏ cho chút muối, lần lượt luộc riêng từng loại. Luộc chín vừa, vớt ra bát có đá lạnh. Luộc củ dền cuối cùng và để riêng. Sau đó dùng khăn giấy lau khô để củ dền không dính màu và đặt xuống đĩa.

Rau củ luộc sốt bơ mặn ngon, món ăn bình dân ngon bổ rẻ.

Cho 3 muỗng bơ và quay lò vi sóng tầm 2 phút để bơ tan chảy rồi cho muối và hạt tiêu vào khuấy đều tay. Cuối cùng dùng muỗng tưới sốt bơ muối tiêu lên từng bông cải.

Sò huyết xào bơ mặn

Đầu tiên chúng ta cần chần sò qua nước nóng để làm sạch sò. Sau đó bạn ướp sò trong khoảng 15 phút với muối và dầu với lượng vừa phải. Bước tiếp, bạn hãy xào tỏi băm với ít dầu. Sau đó cho sò vào xào nhanh.

Tiếp theo, bạn cho lượng bơ vừa phải vào đảo đều. Cuối cùng cho thêm rau muống vào xào có thể nêm thêm muối, bột nêm hay dầu hào và bày ra đĩa.

Bắp xào bơ mặn

Cắt nhỏ hành lá, đầu hành cắt khúc, tôm khô ngâm nước ấm và giã nát nhuyễn. Xào đầu hành với ít dầu ăn cho dây mùi, cho tôm khô vào xào. Khi xào xong bạn cho ra đĩa để riêng phần hành, tôm khô còn dầu ăn thừa để lại dùng xào bắp.

Bơ mặn bạn có thể để trong khoảng 1 tháng. Nếu bảo quản trong ngăn đá, bơ có thể bảo quản lên tới 6 tháng.

Tiếp đến xào bắp với ít muối, đảo đều cho đến kho bắp vừa chín tới. Cho đầu hành và tôm khô đã xào vào và 1 cục bơ vừa đủ. Đảo đều có thể nêm nếm thêm bột nêm hay đường. Cuối cùng tắt bếp cho hành lá vào đảo qua và bày ra đĩa.

Cách bảo quản bơ mặn đúng cách

Bơ lạt có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tuần; còn bơ mặn bạn có thể để trong khoảng 1 tháng. Nếu bảo quản trong ngăn đá, bơ có thể bảo quản lên tới 6 tháng.

Bạn nên để bơ xa các thực phẩm nặng mùi trong tủ lạnh hay gói chúng thật kĩ vì bơ rất dễ thẩm thấu mùi của các thực phẩm khác.

Bạn cắt miếng bơ thành các phần nhỏ rồi bọc trong giấy bạc thực phẩm chuyên dụng. Tiếp theo, bạn cho vào hộp kín, để ngăn mát hoặc ngăn đá tủ lạnh. Mỗi lần sử dụng, bạn chỉ cần lấy ra một lượng nhỏ vừa đủ dùng.

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