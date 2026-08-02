Mách bạn cách ngâm loại quả màu nâu óng giá rẻ đang chính vụ ngon ngọt làm bài thuốc trị ho

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Đang vào chính vụ, loại quả vàng óng giá chỉ từ 30.000 đồng/kg vừa giải nhiệt vừa hỗ trợ giảm ho, chọn thế nào mới ngon? GĐXH - Không chỉ là loại quả có vị chua ngọt hấp dẫn giúp giải nhiệt ngày hè, quất hồng bì mà còn dùng hỗ trợ giảm ho hiệu quả và kích thích tiêu hóa. Để chọn được quả ngon, người tiêu dùng lưu ý một số điểm sau.

Quất hồng bì không chỉ để ăn mà còn được ngâm làm siro, mứt

Quất hồng bì không chỉ là một loại trái cây ăn vặt mà còn được dùng để chế biến nhiều sản phẩm hấp dẫn. Những năm gần đây, quất hồng bì còn được chế biến thành nhiều sản phẩm như siro, ô mai, mứt hay ngâm mật ong, đường phèn để dùng dần.

Những thức quà này ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Đặc biệt là mỗi khi vào mùa chính, mọi người lại tận dụng ngâm loại quả màu nâu vàng óng ả giá rẻ này làm bài thuốc trị ho.

Quất hồng bì thường được tận dụng làm bài thuốc trị ho. Ảnh HM

Theo Lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), mỗi bộ phận của cây hồng bì đều có tính vị và công dụng khác nhau. Quất hồng bì có vị chua, tính bình, quy vào kinh tâm, phế và thận có tác dụng thuận khí, tiêu đờm, hỗ trợ giảm nôn mửa, đầy tức vùng ngực và bụng.

Hạt hồng bì có vị đắng, tính ấm, hơi chát được dùng trong một số bài thuốc dân gian hỗ trợ giảm đau dạ dày và đau bụng do co thắt.

Theo y học hiện đại, quả hồng bì có chứa vitamin C, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi. Loại quả này vẫn được dùng để hỗ trợ giảm ho, đặc biệt trong các trường hợp ho nhẹ, ho có đờm.

Video: Cách ngâm quất hồng bì đang chính vụ ngon ngọt làm bài thuốc trị ho (Hà My)





Cách ngâm quất hồng bì với đường

Nguyên liệu:

+ 500g quất hồng bì tươi

+ 1kg đường phèn.

Cách làm:

Quất rửa sạch, ngâm nước muối loãng rồi để thật ráo.

Hũ đựng quất rửa sạch, tráng qua nước sôi rồi cho quất vào hũ. Cứ một lớp quất hồng bì xen kẽ lớp đường phèn cho tới khi hết nguyên liệu.

Đậy kín nắp, để nơi khô ráo tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Sau khoảng 1 – 2 tháng, đường phèn tan hoàn toàn, nước quất chuyển màu vàng sánh là có thể dùng.

Cách làm quất hồng bì ngâm mật ong chữa ho

Ngâm quất hồng bì với mật ong vừa bảo quản được lâu và cũng giúp cho việc hỗ trợ trị ho tốt.

Nguyên liệu: 500g quất hồng bì gần chín, tươi, quả to, vỏ có màu vàng đậm không bị dập; 200ml mật ong nguyên chất. Muối ăn vừa đủ.

Nguyên liệu làm quất hồng bì ngâm mật ong:

+ 500g quất hồng bì gần chín, quả to, vỏ vàng đều, không dập nát.

+ 200ml mật ong

+ Muối.

Cách làm:

Quất hồng bì đem rửa sạch, ngâm với nước muối loãng khoảng 15 phút rồi để ráo. Sau đó mọi người có thể tiến hành thái lát hoặc khía nhẹ vỏ quả quất hồng bì để khi ngâm, mật ong dễ ngấm hơn.

Xếp quất hồng bì vào lọ thủy tinh sạch rồi đổ mật ong lần lượt sao cho phủ kín toàn bộ phần quả.

Đậy kín nắp, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Sau vài ngày, khi quất tiết nước, quả teo lại và hòa quyện với mật ong là có thể sử dụng.

Lưu ý khi sử dụng quất hồng bì ngâm đường phèn hay mật ong

Theo chuyên gia, quất hồng bì sau khi ngâm với mật ong, đường phèn, nếu bị ho nhẹ có thể dùng vài miếng ăn trực tiếp để giảm triệu chứng khó chịu. Mọi người cũng có thể pha với nước uống vào mỗi buổi sáng để tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Quất hồng bì ngâm mật ong, đường phèn tốt nhưng chỉ áp dụng với trường hợp ho nhẹ, ho do cảm lạnh, ho có đờm… Trong trường hợp có kèm sốt cao, hoặc triệu chứng không cải thiện, cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.