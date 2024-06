Bắt đối tượng chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Quỳnh (SN 1993, trú tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đối tượng mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 11/2023) về tội "Trộm cắp tài sản"; Lê Xuân Dương (SN 2002, trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hiện ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".



Trước đó, chị H (SN 2002, quê quán tỉnh Thanh Hóa) dựng một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH màu trắng, BKS: 36B8 - 63xxx tại trước nhà trọ ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Chị H không khóa cổ, khóa càng xe và lên phòng trọ nghỉ. Khoảng 14h50′ cùng ngày, chị H đi ra thì phát hiện xe máy đã biến mất nên đến công an trình báo.

Quá trình điều tra, xác minh, Công quận Thanh Xuân đã xác định đối tượng trộm cắp tài sản là Nguyễn Duy Quỳnh và tiến hành triệu tập về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Quỳnh khai nhận hành vi trộm cắp chiếc xe mô tô trên phù hợp với chứng cứ, tài liệu điều tra thu thập được.

Hai đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu).

Lời khai của Quỳnh cho thấy: Sáng 25/5, đối tượng thuê xe ôm di chuyển đến phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam để tìm nhà thuê trọ. Khi đi đến ngõ 44 phố Triều Khúc, Quỳnh phát hiện chiếc xe máy của chị H không có người trông giữ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Quỳnh tiến lại gần, rồi đẩy chiếc xe máy đi đến một tiệm sửa chữa xe máy gần đó, thuê thợ đánh chìa khoá với giá 1 triệu đồng. Quỳnh điều khiển chiếc xe đến phố Trần Bình, phường Mai Dịch để cầm cố chiếc xe cho Lê Xuân Dương với giá 20 triệu đồng.

Qua khai thác mở rộng, cơ quan điều tra xác định Quỳnh còn thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các quận, huyện của TP Hà Nội như: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Trì… Các vụ trộm này đều được Quỳnh thực hiện trong tháng 5/2024.

Sau khi trộm cắp được các xe máy, Quỳnh đều đem đến cầm cố cho Dương với giá từ 8 - 25 triệu đồng. Hầu hết các bị hại liên quan đến vụ trộm cắp tài sản do Quỳnh gây ra đều không đến cơ quan công an trình báo.

Tiến hành làm việc với Lê Xuân Dương, đối tượng khai thường xuyên nhận cầm cố các xe máy do Quỳnh mang đến. Dương nhận thức được nguồn gốc các xe trên đều do Quỳnh phạm tội mà có.