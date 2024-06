Nửa đêm đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản vì ‘nghiện game’

Trước đó, ngày 2/6, anh N. (trú tại dãy TT10, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông) đến Công an phường Phú La trình báo về việc trước đó 1 ngày, nhà anh bị kẻ gian đột nhập, lấy cắp 8 chiếc điện thoại di động và 3 máy tính xách tay, là những thiết bị điện tử mà anh N. thường dùng để phục vụ công việc phát sóng, bán hàng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội.



Anh N. tường trình, tối 31/5 những thiết bị trên vẫn còn, nhưng sáng 1/6 khi ngủ dậy, toàn bộ đồ nghề để ở tầng 2 đã “không cánh mà bay”.

Công an phường Phú La đã báo cáo, đề xuất Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông, để tăng cường đội Điều tra tổng hợp phối hợp vào cuộc.





Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an quận Hà Đông xác định có 1 đối tượng gây án, và tên này đã đột nhập vào nhà anh N. lúc rạng sáng 1/6 theo lối ban công tầng 2.

Tập trung truy xét những đối tượng thường lang thang ở khu vực Văn Phú, đặc biệt “khoanh” các quán game, trò chơi Internet với những vị khách thường “lấy quán là nhà”, lực lượng Công an quận Hà Đông nhanh chóng xác định được nghi can là Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, quê quán huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Nam thanh niên này không có công ăn việc làm, và thường xuyên tá túc tại quán game “Gaming Z” (địa chỉ ngay tại phường Phú La).

Quá trình theo dõi, vận động, cuối cùng Hoàng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai do “nghiện” game nhưng lại thiếu tiền ăn tiêu, khoảng 0h ngày 1/6, Hoàng đến khu vực TT10, khu đô thị Văn Phú, với mục đích tìm kiếm sơ hở của nhà dân để trộm cắp tài sản.





Đối tượng Hoàng (ảnh tư liệu).

Rất nhanh, tên gian phát hiện “mồi” trong dãy nhà này. Nhìn ngó xung quanh thấy vắng vẻ, Hoàng trèo lên nóc bốt điện, đu bám trèo lên nóc cổng ngôi nhà mà gã tăm tia, rồi trèo lên ban công tầng 2. Kiểm tra cửa ban công thấy khóa không vào được, Hoàng lần sang ban công tầng 2 nhà bên cạnh. Cửa ban công vẫn khóa; gã tiếp tục trèo sang ban công tầng 2 nhà liền kề.

Sau cú giật khẽ, cánh cửa bật ra. Hoàng lẻn vào căn phòng tầng 2, khoắng 8 chiếc điện thoại di động đắt tiền, 3 máy tính xách tay. Cảm thấy đã “đủ ăn”, tên gian theo lối đột nhập để thoát ra ngoài, mang tài sản về tầng 4 quán “Gaming Z” cất giấu.

Khoảng hơn 14h cùng ngày, Hoàng mang 4 chiếc điện thoại hiệu OPPO và 2 chiếc điện thoại hiệu SAMSUNG đến cửa hàng mua bán điện thoại ở đường 19/5 Văn Quán, Hà Đông, để bán. Số tiền này nhanh chóng bị Hoàng ăn tiêu hết.

Khi ra đầu thú, Hoàng tự nguyện giao nộp 2 chiếc điện thoại iPhone. Đối với 3 chiếc máy tính xách tay, Hoàng khai quá trình mang điện thoại đi tiêu thụ, anh ta cất giấu ở ban công tầng 4 của quán “Gaming Z”, nhưng khi quay về thì chỉ còn 1 chiếc!

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan điều tra đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Huy Hoàng về hành vi Trộm cắp tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Xem thêm video được quan tâm