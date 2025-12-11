Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồng

Công an xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn một vụ đe dọa chiếm đoạt 4 tỷ đồng. Với thủ đoạn kết bạn, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm ảo trên mạng xã hội, các đối tượng tống tình, ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào "sàn giao dịch CME GROUP".

Chị N.T.T. suýt bị lừa khi tin tưởng "bạn trai" trên mạng. Ảnh: CAHT.

Trước đó, chị N.T.T. (SN 1980, trú tại xã Cẩm Xuyên) kết bạn với tài khoản Facebook "Nguyễn Đình Hưng". Sau một thời gian ngắn làm quen, đối tượng liên tục nhắn tin thể hiện tình cảm, nhanh chóng tạo dựng lòng tin rồi gợi ý "đầu tư" vào sàn giao dịch ảo siêu lợi nhuận.

Tiếp đó, đối tượng đe dọa sẽ đăng tải hình ảnh, video của chị T. lên mạng xã hội và gửi cho người thân nếu chị không chuyển tiền. Do bị thao túng tâm lý, chị T. chuyển 400 triệu đồng vào sàn và tiếp tục bị ép chuyển thêm 4 tỷ đồng.

Tại công an, chị T. vẫn tin tưởng tài khoản “Nguyễn Đình Hưng”, cho rằng đây là một doanh nhân thành đạt, sinh sống tại Hà Nội và thường xuyên trò chuyện yêu đương qua Facebook, Zalo và điện thoại, dù chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Công an sau đó xác định số điện thoại và tài khoản Facebook “Nguyễn Đình Hưng” là của đối tượng lừa đảo đang hoạt động ở nước ngoài, đồng thời khẳng định “sàn giao dịch CME GROUP” là giả mạo.

Sau khi được công an cung cấp tài liệu chứng minh đây là hoạt động lừa đảo, chị T. nhận thức vụ việc, đồng thời thoát khỏi sàn giao dịch và chặn tài khoản của đối tượng.

Qua sự việc trên, Công an xã Cẩm Xuyên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Thời gian gần đây, nhiều đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội và các mối quan hệ tình cảm ảo để đe dọa, tống tình hoặc ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào các "sàn giao dịch tiền ảo" giả mạo. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nhằm chiếm đoạt tài sản và thu thập thông tin cá nhân.