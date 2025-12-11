Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồng

Thứ năm, 12:03 11/12/2025 | Pháp luật
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi quen và trò chuyện tình cảm với một người trên mạng xã hội, chị T. dần bị cuốn vào “vòng xoáy” lừa đảo, suýt mất 4 tỷ đồng.

Công an xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn một vụ đe dọa chiếm đoạt 4 tỷ đồng. Với thủ đoạn kết bạn, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm ảo trên mạng xã hội, các đối tượng tống tình, ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào "sàn giao dịch CME GROUP".

Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồng - Ảnh 1.

Chị N.T.T. suýt bị lừa khi tin tưởng "bạn trai" trên mạng. Ảnh: CAHT.

Trước đó, chị N.T.T. (SN 1980, trú tại xã Cẩm Xuyên) kết bạn với tài khoản Facebook "Nguyễn Đình Hưng". Sau một thời gian ngắn làm quen, đối tượng liên tục nhắn tin thể hiện tình cảm, nhanh chóng tạo dựng lòng tin rồi gợi ý "đầu tư" vào sàn giao dịch ảo siêu lợi nhuận.

Tiếp đó, đối tượng đe dọa sẽ đăng tải hình ảnh, video của chị T. lên mạng xã hội và gửi cho người thân nếu chị không chuyển tiền. Do bị thao túng tâm lý, chị T. chuyển 400 triệu đồng vào sàn và tiếp tục bị ép chuyển thêm 4 tỷ đồng.

Tại công an, chị T. vẫn tin tưởng tài khoản “Nguyễn Đình Hưng”, cho rằng đây là một doanh nhân thành đạt, sinh sống tại Hà Nội và thường xuyên trò chuyện yêu đương qua Facebook, Zalo và điện thoại, dù chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Công an sau đó xác định số điện thoại và tài khoản Facebook “Nguyễn Đình Hưng” là của đối tượng lừa đảo đang hoạt động ở nước ngoài, đồng thời khẳng định “sàn giao dịch CME GROUP” là giả mạo.

Sau khi được công an cung cấp tài liệu chứng minh đây là hoạt động lừa đảo, chị T. nhận thức vụ việc, đồng thời thoát khỏi sàn giao dịch và chặn tài khoản của đối tượng.

Qua sự việc trên, Công an xã Cẩm Xuyên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Thời gian gần đây, nhiều đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội và các mối quan hệ tình cảm ảo để đe dọa, tống tình hoặc ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào các "sàn giao dịch tiền ảo" giả mạo. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nhằm chiếm đoạt tài sản và thu thập thông tin cá nhân.

Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oanNhững thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oan

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về hai thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đang diễn ra hết sức tinh vi, đó là bẫy tuyển dụng ảo nhắm vào tâm lý tìm kiếm "việc nhẹ, lương cao" và "chat sex" để tống tiền của người dùng mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản...

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Công an TP. Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn 'chat sex' tống tiền

Công an TP. Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn 'chat sex' tống tiền

Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oan

Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oan

Giải cứu nam sinh bị 'bắt cóc online', tống tiền gần nửa tỷ đồng

Giải cứu nam sinh bị 'bắt cóc online', tống tiền gần nửa tỷ đồng

Con trai dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ở Đồng Nai

Con trai dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ở Đồng Nai

Livestream 'nhạy cảm' trên mạng xã hội, cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị kẻ gian quay lại video, tống tiền

Livestream 'nhạy cảm' trên mạng xã hội, cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị kẻ gian quay lại video, tống tiền

Cùng chuyên mục

Lật tẩy màn kịch kẻ mạo danh lãnh đạo doanh nghiệp đi ký kết hợp đồng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Lật tẩy màn kịch kẻ mạo danh lãnh đạo doanh nghiệp đi ký kết hợp đồng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tự dựng vỏ bọc “Tổng giám đốc doanh nghiệp đầu tư”, Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, trú Hà Nội) ký hợp đồng trái thẩm quyền và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ các nhà thầu có nhu cầu thi công dự án.

Hà Nội: Kiểm tra điện thoại thiếu niên 16 tuổi đi đêm, lộ ra 'kho' súng đạn cất giấu tại nhà

Hà Nội: Kiểm tra điện thoại thiếu niên 16 tuổi đi đêm, lộ ra 'kho' súng đạn cất giấu tại nhà

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Từ những hình ảnh bất thường trong chiếc điện thoại của một thiếu niên bị dừng xe kiểm tra lúc nửa đêm, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 3 khẩu súng cùng 100 viên đạn được đối tượng cất giấu ngay tại nhà riêng.

Khởi tố tội giết người kẻ lái xe Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh

Khởi tố tội giết người kẻ lái xe Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh

Pháp luật - 17 giờ trước

Đối tượng Nguyễn Tấn Thành bị Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố về tội “Giết người” sau khi gây ra vụ lái ô tô lao vào nhà chị gái tông em gái tử vong...

Xử phạt tài xế điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ

Xử phạt tài xế điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Người dân phát hiện xe khách di chuyển ngược chiều trên Quốc lộ 1A nên trình báo cơ quan chức năng. Sau khi làm rõ người điều khiển và các vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử phạt.

Nghịch tử cầm dao đuổi em, chém bố sau mâu thuẫn

Nghịch tử cầm dao đuổi em, chém bố sau mâu thuẫn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Thanh Sơn cầm con dao dài đuổi chém em trai. Người bố xông vào ngăn cản thì bị Sơn chém gây thương tích ở vùng đầu.

Bắt giữ đối tượng phê ma túy vác dao đuổi đánh công an

Bắt giữ đối tượng phê ma túy vác dao đuổi đánh công an

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Anh Cường (SN 1989, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Hà Nội: Bắt tạm giam 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê

Hà Nội: Bắt tạm giam 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Công an Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để hưởng khoan hồng

Công an Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để hưởng khoan hồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát thông báo kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hà Nội: Truy nã đối tượng cho vay lãi nặng Trần Ngọc Quang

Hà Nội: Truy nã đối tượng cho vay lãi nặng Trần Ngọc Quang

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Trần Ngọc Quang (SN 1992; thường trú TP Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Diễn viên Lâm Thái bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản

Diễn viên Lâm Thái bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Nguyễn Lâm Thái vì đã có hành vi trộm cắp tài sản.

Xem nhiều

Công an Huế giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Công an Huế giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Pháp luật

GĐXH - Qua xác minh, H. là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online", Công an phường Phú Bài (TP. Huế) liên hệ với gia đình tại Thái Nguyên để đón em này trở về an toàn.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng CSGT lên nắp ca-pô để bỏ chạy ở Thái Nguyên

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng CSGT lên nắp ca-pô để bỏ chạy ở Thái Nguyên

Pháp luật
Hà Nội: Truy nã đối tượng cho vay lãi nặng Trần Ngọc Quang

Hà Nội: Truy nã đối tượng cho vay lãi nặng Trần Ngọc Quang

Pháp luật
Hà Nội: Bắt tạm giam 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê

Hà Nội: Bắt tạm giam 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê

Pháp luật
Công an Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để hưởng khoan hồng

Công an Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để hưởng khoan hồng

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top