Nghĩ quẩn, người phụ nữ mắc bệnh ung thư nhảy cầu tự tử

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vào lúc 15h hôm nay (11/12), trong khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy An Dương (Phòng Cảnh sát giao thông) bất ngờ phát hiện một người phụ nữ nhảy từ cầu An Đồng xuống sông Đào, đoạn Km3+200 thuộc địa phận thành phố Hải Phòng.

Phát hiện sự việc, lập tức Thiếu tá Lưu Tuấn Dũng – Trưởng trạm và Thiếu tá Hoàng Quốc Hùng mặc áo phao, sử dụng xuồng máy tiếp cận người phụ nữ giữa dòng nước. Trước tình huống nguy cấp, Thiếu tá Dũng và Thiếu tá Hùng đã trực tiếp lao xuống dòng nước chảy xiết, kịp thời cứu vớt nạn nhân đưa lên bờ.

Gia đình đón bà Đ.T. T.H về chăm sóc (thứ 2 từ bên trái sang). Ảnh: Cơ quan công an.

Qua xác minh, người phụ nữ nhảy cầu tên là Đ.T.T.H (SN 1975, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng). Sau khi được đưa lên bờ và sơ cứu tại Trạm Cảnh sát đường Thủy An Dương, đến 15h30 cùng ngày, bà H. đã tỉnh táo trở lại, sức khỏe dần ổn định.

Qua trao đổi, nạn nhân cho biết, bản thân hiện đang điều trị bệnh ung thư tại Bệnh viện Việt Tiệp 2, do đau đớn nên đã nghĩ quẩn, bắt taxi ra cầu An Đồng để tự tử.

Đến 15h45 cùng ngày, gia đình bà H. đã tới tại Trạm Cảnh sát đường thủy An Dương tiếp nhận, đưa bà về chăm sóc và quản lý.