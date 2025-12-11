Hà Nội: Truy nã đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động Bùi Thu Huyền
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Thu Huyền (SN 1992; thường trú tỉnh Phú Thọ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Thu Huyền (SN 1992; thường trú tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2024, Bùi Thu Huyền hứa hẹn làm thủ tục xuất khẩu lao động cho anh C (trú tại Nghệ An). Đối tượng nhiều lần đưa ra thông tin gian dối và chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của anh C.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 13/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thu Huyền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Ngày 27/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Bùi Thu Huyền.
Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0979805925), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.
GĐXH - Bị dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng Đặng Từ Minh đã bất ngờ đẩy cả người Đại úy Cảnh sát giao thông (CSGT) và phương tiện vào đầu một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Rất may mắn, đồng chí Cảnh sát đã thoát nạn trong gang tấc.
GĐXH - Vì xích mích, Chinh và Quân xảy ra xô xát trong quán bida. Hậu quả Quân mang thương tích nặng tử vong sau đó còn Chinh bị tạm giữ để điều tra.
GĐXH - Sau khi quen và trò chuyện tình cảm với một người trên mạng xã hội, chị T. dần bị cuốn vào "vòng xoáy" lừa đảo, suýt mất 4 tỷ đồng.
GĐXH - Tự dựng vỏ bọc "Tổng giám đốc doanh nghiệp đầu tư", Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, trú Hà Nội) ký hợp đồng trái thẩm quyền và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ các nhà thầu có nhu cầu thi công dự án.
GĐXH - Từ những hình ảnh bất thường trong chiếc điện thoại của một thiếu niên bị dừng xe kiểm tra lúc nửa đêm, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 3 khẩu súng cùng 100 viên đạn được đối tượng cất giấu ngay tại nhà riêng.
Đối tượng Nguyễn Tấn Thành bị Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố về tội "Giết người" sau khi gây ra vụ lái ô tô lao vào nhà chị gái tông em gái tử vong...
GĐXH - Người dân phát hiện xe khách di chuyển ngược chiều trên Quốc lộ 1A nên trình báo cơ quan chức năng. Sau khi làm rõ người điều khiển và các vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử phạt.
GĐXH - Vì mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Thanh Sơn cầm con dao dài đuổi chém em trai. Người bố xông vào ngăn cản thì bị Sơn chém gây thương tích ở vùng đầu.
GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Anh Cường (SN 1989, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Chống người thi hành công vụ".
GĐXH - Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998) về tội Gây rối trật tự công cộng.
GĐXH - Qua xác minh, H. là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online", Công an phường Phú Bài (TP. Huế) liên hệ với gia đình tại Thái Nguyên để đón em này trở về an toàn.