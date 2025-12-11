Chém người chỉ vì tiếng ‘nẹt pô’
Chỉ vì mâu thuẫn từ tiếng "nẹt pô" xe máy, 2 đối tượng Quân và Khoa đã dùng dao tự chế chém một người bị thương nặng.
Ngày 11/12, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vào chiều 9/12, tại ấp Tân Trong, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng do 2 đối tượng Bùi Phước Quân và Phạm Bảo Khoa (cùng sinh năm 2007, ngụ xã Tân Khánh Trung) thực hiện.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6/12, Bùi Phước Quân và anh Nguyễn Trọng Phúc (cũng ngụ xã Tân Khánh Trung) đã xảy ra mâu thuẫn trước đó. Cả hai hẹn gặp nhau để giải quyết.
Trên đường đến điểm hẹn, Khoa điều khiển xe máy chở Quân ngồi phía sau. Quân mang theo 2 con dao tự chế . Khi thấy anh Phúc chạy xe phía trước, Quân bảo Khoa tăng tốc để đuổi kịp. Quân đã dùng dao chém vào lưng anh Phúc.
Bị tấn công bất ngờ, anh Phúc hoảng sợ bỏ chạy khoảng 200m thì 2 bên dừng xe và tiếp tục cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, Quân tiếp tục dùng dao tự chế chém vào tay phải của anh Phúc, gây thương tích.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Mỹ An Hưng đã khẩn trương mời 2 đối tượng lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Quân khai nhận đã chém tổng cộng 3 nhát vào người anh Phúc. Quân cho biết nguyên nhân mâu thuẫn chỉ xuất phát từ tiếng " nẹt pô " của xe máy do bị hại điều khiển.
Qua khám xét nhà riêng của Quân, lực lượng Công an đã thu giữ thêm 3 con dao tự chế khác.
Hiện Công an xã Mỹ An Hưng đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý Bùi Phước Quân và Phạm Bảo Khoa về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định của pháp luật.
