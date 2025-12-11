Hai thanh niên đánh nhau trong quán bida, một người bị tử vong
GĐXH - Vì xích mích, Chinh và Quân xảy ra xô xát trong quán bida. Hậu quả Quân mang thương tích nặng tử vong sau đó còn Chinh bị tạm giữ để điều tra.
Ngày 11/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn An Bảo Chinh (SN 2007, trú TDP 5, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị).
Khoảng 15h25 ngày 7/12, tại quán bida Sky Billiard Club Cafe (TDP 2, phường Ba Đồn), Chinh và Phạm Anh Quân (SN 2008, trú TDP 5, phường Ba Đồn) có xảy ra xích mích dẫn đến xô xát, đánh nhau.
Sau khi đánh nhau, Chinh bị thương tích nhẹ, Quân bị thương nặng, rơi vào trạng thái bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu. Đến chiều ngày 8/12, Phạm Anh Quân tử vong.
Tiếp nhận tố giác, Công an phường Ba Đồn tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn An Bảo Chinh.
Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.
Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết ngườiPháp luật - 13 phút trước
GĐXH - Bị dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng Đặng Từ Minh đã bất ngờ đẩy cả người Đại úy Cảnh sát giao thông (CSGT) và phương tiện vào đầu một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Rất may mắn, đồng chí Cảnh sát đã thoát nạn trong gang tấc.
Hà Nội: Truy nã đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động Bùi Thu HuyềnPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Thu Huyền (SN 1992; thường trú tỉnh Phú Thọ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồngPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Sau khi quen và trò chuyện tình cảm với một người trên mạng xã hội, chị T. dần bị cuốn vào “vòng xoáy” lừa đảo, suýt mất 4 tỷ đồng.
Lật tẩy màn kịch kẻ mạo danh lãnh đạo doanh nghiệp đi ký kết hợp đồng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồngPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Tự dựng vỏ bọc “Tổng giám đốc doanh nghiệp đầu tư”, Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, trú Hà Nội) ký hợp đồng trái thẩm quyền và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ các nhà thầu có nhu cầu thi công dự án.
Hà Nội: Kiểm tra điện thoại thiếu niên 16 tuổi đi đêm, lộ ra 'kho' súng đạn cất giấu tại nhàPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Từ những hình ảnh bất thường trong chiếc điện thoại của một thiếu niên bị dừng xe kiểm tra lúc nửa đêm, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 3 khẩu súng cùng 100 viên đạn được đối tượng cất giấu ngay tại nhà riêng.
Khởi tố tội giết người kẻ lái xe Lexus tông em gái tử vong ở Tây NinhPháp luật - 22 giờ trước
Đối tượng Nguyễn Tấn Thành bị Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố về tội “Giết người” sau khi gây ra vụ lái ô tô lao vào nhà chị gái tông em gái tử vong...
Xử phạt tài xế điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Người dân phát hiện xe khách di chuyển ngược chiều trên Quốc lộ 1A nên trình báo cơ quan chức năng. Sau khi làm rõ người điều khiển và các vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử phạt.
Nghịch tử cầm dao đuổi em, chém bố sau mâu thuẫnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Vì mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Thanh Sơn cầm con dao dài đuổi chém em trai. Người bố xông vào ngăn cản thì bị Sơn chém gây thương tích ở vùng đầu.
Bắt giữ đối tượng phê ma túy vác dao đuổi đánh công anPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Anh Cường (SN 1989, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Hà Nội: Bắt tạm giam 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phêPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998) về tội Gây rối trật tự công cộng.
Công an Huế giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'Pháp luật
GĐXH - Qua xác minh, H. là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online", Công an phường Phú Bài (TP. Huế) liên hệ với gia đình tại Thái Nguyên để đón em này trở về an toàn.