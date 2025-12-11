Hai thanh niên đánh nhau trong quán bida, một người bị tử vong

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 11/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn An Bảo Chinh (SN 2007, trú TDP 5, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị).

Nguyễn An Bảo Chinh tại cơ quan điều tra (ảnh: CAQT).

Khoảng 15h25 ngày 7/12, tại quán bida Sky Billiard Club Cafe (TDP 2, phường Ba Đồn), Chinh và Phạm Anh Quân (SN 2008, trú TDP 5, phường Ba Đồn) có xảy ra xích mích dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Sau khi đánh nhau, Chinh bị thương tích nhẹ, Quân bị thương nặng, rơi vào trạng thái bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu. Đến chiều ngày 8/12, Phạm Anh Quân tử vong.

Tiếp nhận tố giác, Công an phường Ba Đồn tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn An Bảo Chinh.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.