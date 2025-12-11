Phạt xe khách đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương

Đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an nhận được thông tin về việc tối 16/11, xe khách BKS 29B-513xx lưu thông vào làn đường cấm trên cầu Chuơng Dương theo hướng từ Bồ Đề vào trung tâm thành phố, gây mất an toàn giao thông.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 5 khẩn trương xác minh vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là anh Đ.G.N. (sinh năm 1978, trú tại Hà Nội) và đã mời anh N. đến trụ sở làm việc. Tại đây, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm.