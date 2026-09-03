Đối tượng gây ra vụ thảm án ở Đồng Nai khai nguyên nhân gây án

Chiều 3/9, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai đang tổ chức giám sát nghiêm ngặt Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai), nghi can gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1h45 cùng ngày tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương.

Nguyễn Đức Anh hiện bị nhiều vết thương và đang được điều trị tại cơ sở y tế dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

Theo lời khai ban đầu, Đức Anh là bạn trai của Đ.T.P.A (SN 2009). Gần đây, P.A nói lời chia tay khiến Đức Anh nảy sinh ý định sát hại bạn gái.

Rạng sáng 3/9, sau khi uống rượu cùng một nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao đến nhà P.A. Tuy nhiên, do cửa nhà đã khóa, đối tượng trèo lên mái và tìm cách đột nhập qua ô cửa giếng trời.

Lúc này, anh Đ.V.R, bố của P.A nghe tiếng động nên bật điện kiểm tra và nói chuyện với Đức Anh. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục tìm cách đột nhập và tuyên bố sẽ sát hại cả gia đình P.A. Lo sợ, anh Đ.V.R chốt chặt các cửa trong nhà.

Không thể vào được nhà P.A, Đức Anh trèo qua mái nhà anh N.V.Q. (SN 1986), nằm sát bên, rồi mở cửa tầng 2 để đột nhập.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai), nghi can gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1h45 cùng ngày tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh - (ảnh Bộ Công an).

Phát hiện có người lạ, anh N.V.Q đi kiểm tra và nhìn thấy Đức Anh đang di chuyển xuống tầng trệt. Hai bên xảy ra giằng co, Đức Anh dùng dao tấn công anh Q.

Bị tấn công bất ngờ, anh Q chạy xuống khu vực bếp lấy dao chống trả nhưng bị thương nặng. Sau đó, anh Q chạy ra đường và bị Đức Anh tiếp tục truy đuổi.

Sau khi anh Q gục xuống đường, Đức Anh quay trở lại căn nhà, chốt cổng rồi xông vào phòng ngủ, tấn công vợ và hai con của anh Q là chị H.T.M (SN 1990), cháu N.T.H (SN 2015) và cháu N.N.H (SN 2025).

Hậu quả, 3 người tử vong và anh Q người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Trong khi đó, anh Đ.V.R đã gọi điện trình báo Công an xã Bình Minh. Khi lực lượng công an đến hiện trường, Đức Anh mở cổng và bị khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an xã Bình Minh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố, VKSND TP Đồng Nai và VKSND Khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời lấy lời khai của nhân chứng và những người liên quan.