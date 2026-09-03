Phát hiện 2 tàu cá khai thác thủy sản trái phép trên Vịnh Hạ Long

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Thông tin từ Công an TP Quảng Ninh cho biết, vừa qua, Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp với Tổ tuần tra của Chỉ cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư tiến hành kiểm tra, phát hiện 2 phương tiện sử dụng ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản trái phép trên Vịnh Hạ Long.

Lực lượng chức năng phối hợp lập biên bản trường hợp vi phạm. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Cụ thể, vào hồi 1 giờ ngày 1/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên vùng biển Vịnh Hạ Long, lực lượng chức năng kiểm tra tàu cá mang số hiệu QN-1079-TS do Phạm Tuấn Anh điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá này đang sử dụng một bộ ngư cụ cào khung sắt để khai thác thủy sản. Trong lưới có khoảng 50kg nhuyễn thể các loại. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện đã khai thác được khoảng 200kg nhuyễn thể các loại.

Trước đó ít phút, cũng tại khu vực trên, tổ công tác kiểm tra tàu cá mang số hiệu QN-00002-TS do Phạm Văn Hanh điều khiển. Lực lượng chức năng phát hiện phương tiện này cũng đang sử dụng một bộ ngư cụ cào khung sắt để khai thác thủy sản trái phép.

Lực lượng chức năng thả nhuyễn thể về môi trường biển. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Tại hiện trường, trong lưới có khoảng 40kg nhuyễn thể, gồm sò, don, nhám. Chủ tàu khai nhận đã khai thác khoảng 60 phút trước khi bị lực lượng chức năng phát hiện. Thời điểm kiểm tra trên tàu có khoảng 300kg sản phẩm nhuyễn thể.

Sau khi phát hiện các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, đồng thời thả số nhuyễn thể còn sống về môi trường biển.

Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp với lực lượng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư tạm giữ các phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

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