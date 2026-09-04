Phú Thọ: Mất hơn 800 triệu vì tin lời 'nữ quái' nhận chạy án cho người thân bị bắt ở Nhật Bản

Ngày 4/9, thông tin từ Công an tỉnh Phú thọ cho biết, theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Thanh Tâm (sinh năm 1998, trú tại thôn Thanh Quang, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng) vốn có mối quan hệ quen biết từ trước với anh T.T.Đ. (trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ), hiện là lao động bất hợp pháp tại Nhật Bản. Nắm được thông tin anh Đ. bị Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ khiến gia đình ở quê nhà mất liên lạc, hoang mang, Tâm đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Tâm sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Thanh Tâm” chủ động liên hệ với chị T.T.H.Y. (em gái anh Đ.). Tại đây, đối tượng thông báo việc anh Đ. đang gặp rắc rối lớn và bị cơ quan chức năng nước sở tại tạm giữ.

Đồng thời, để tạo lòng tin vững chắc, Tâm tự giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ ngoại giao rộng, quen biết với nhiều người tại Nhật Bản và cam kết có đủ khả năng "chạy án" giúp anh Đ. được tự do trở về Việt Nam.

Nguyễn Thị Thanh Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Đối tượng đã sử dụng hàng loạt tài khoản mạng xã hội khác nhau trên Facebook, Messenger, Zalo và Gmail để tự tạo ra nhiều danh tính giả, đóng vai là các bên liên quan trao đổi thông tin liên tục với chị Y., khiến bị hại hoàn toàn tin tưởng.

Từ ngày 21/02/2025 đến ngày 01/04/2025, chị T.T.H.Y. đã nhiều lần thực hiện lệnh chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Nguyễn Thị Thanh Tâm cung cấp. Tổng số tiền mà bị hại đã giao dịch lên tới 836.128.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ gia đình nạn nhân, Tâm hoàn toàn không thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc hỗ trợ pháp lý hay "chạy án" như đã hứa hẹn. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Ngày 13/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân: Khi có người thân không may bị bắt giữ, tạm giữ hoặc vướng vào các vấn đề pháp lý khi sinh sống, lao động tại nước ngoài, người nhà cần giữ vững bình tĩnh, tuyệt đối không hoảng loạn.

Người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp với các cơ quan chức năng trong nước, cơ quan đại diện ngoại giao, Đại sứ quán/Lãnh sự quán Việt Nam tại nước sở tại hoặc các đơn vị có thẩm quyền để xác minh thông tin chính thống; tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng có khả năng "chạy án", "lo thủ tục" khi chưa được kiểm chứng rõ ràng nhằm tránh sập bẫy kẻ gian.