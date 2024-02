Bắt đối tượng trộm cắp tài sản của người nước ngoài

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Vượng (SN 1973, trú tại Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 21h10’ ngày 27/01/2024, Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ) tiếp nhận tin báo về việc xảy ra mất trộm tại nhà của một gia đình người nước ngoài trên phố Tô Ngọc Văn (phường Quảng An). Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp khoảng hơn 1,1 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an quận Tây Hồ triệu tập đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Vượng. Khi được triệu tập về trụ sở cơ quan Công an, Vượng tỏ ra rất lì lợm, ngoan cố. Tuy nhiên, trước những chứng cứ được thu thập, Nguyễn Ngọc Vượng đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Vượng (ảnh Cổng thông tin điện tử CAHN)

Theo đó, khoảng 20h ngày 27/1/2024, Vượng đi xe máy đến địa bàn phường Quảng An gửi xe rồi đi bộ tìm kiếm nhà nào có sơ hở sẽ thực hiện việc trộm cắp. Quan sát thấy ngôi nhà của bị hại không có người trông coi nên Vượng đã trèo từ ngoài đường qua cổng vào sân nhà, dùng tuốc lơ vít mang theo cậy cửa sổ rồi đột nhập vào bên lấy đi nhiều tiền mặt và đồ trang sức.

Đấu tranh khai thác, Vượng khai nhận, trước đó cũng đã đột nhập vào nhà của một người nước ngoài trên phố Đặng Thai Mai (phường Quảng An) vào ngày 5/1/2024 lấy trộm 4 chiếc dây chuyền, 2 chiếc lắc tay, 1 đôi bông tai bằng vàng trị giá 35 triệu đồng.

Hiện CSĐT Công an quận Tây Hồ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.