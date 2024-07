Bắt đối tượng trốn truy nã 20 năm tại vựa phế liệu

Theo đó, ngày 16/7, Công an phường Phước Bình, thị xã Phước Long nhận được thông tin từ Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đối tượng Dương Nhật Phương (SN 1985, quê quán: huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) có quyết định truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích” tại huyện Xuyên Mộc năm 2004, đang lẩn trốn trên địa bàn phường Phước Bình.



Đối tượng Dương Nhật Phương tại cơ quan Công an.

Sau khi nhận được thông tin, Công an phường lập tức xác định đối tượng Phương sống tại khu phố 1, phường Phước Bình, thị xã Phước Long. Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở triển khai nắm mối quan hệ và di biến động của đối tượng.

Từ các nguồn thông tin, các tổ an ninh cơ sở báo về, Công an phường và tổ an ninh cơ sở đã tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã khi đang ở tại cơ sở mua bán phế liệu, khu phố 3, phường Long Phước.

Công an phường đã bàn giao Dương Nhật Phương cho Công an huyện Xuyên Mộc điều tra, xử lý theo quy định.