Bắt đối tượng truy nã dưới bỏ bọc hướng dẫn viên du lịch

Ngày 20/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Giang thông tin, đơn vị này nhận được thông tin của Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, trao đổi về việc phối hợp truy bắt đối tượng truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” do Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định, trốn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.



Sau khi nhận thông tin, Văn Phòng Cơ quan CSĐT đã kịp thời, nhanh chóng, phân công lực lượng, tổ chức xác minh. Qua công tác nắm tình hình, xác định, đối tượng truy nã Lê Văn Huy lẩn trốn trên địa bàn thành phố Hà Giang với “vỏ bọc” là hướng dẫn viên du lịch.





Đối tượng Huy (ảnh tư liệu).

Đến 11 giờ cùng ngày, tổ công tác đã truy bắt thành công đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực Bến xe thuộc địa bàn xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Trước đó vào khoảng tháng 9, 10 năm 2022, Lê Văn Huy, trú tại thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị có sử dụng con dấu giả để đóng (in ấn) vào giấy tờ sử dụng đất để nhận tiền của người thuê làm giả. Thời gian làm giả (in ấn) khoảng hơn 01 năm thì bị người dân tố giác.

Sau khi bị phát hiện, ngày 20/5/2024, Lê Văn Huy đã trốn khỏi địa phương. Căn cứ kết quả điều tra và hành vi phạm tội, ngày 23/7/2024 Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Trị, ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Huy về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 3, Điều 341 và hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định khoản 4, Điều 174, Bộ luật hình sự.